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Новости ЭкономикаВойна в Украине
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энергетика (2034) ДТЭК (407)

Предприятия ДТЭК Энерго продолжают поддерживать бесперебойность украинской энергосистемы

Новости Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине

Предприятия ДТЭК Энерго продолжают поддерживать бесперебойность украинской энергосистемы

ТЭС и шахты ДТЭК Энерго продолжают поддерживать бесперебойность украинской энергосистемы в условиях войны с Россией.

Об этом идет речь в сообщении компании, передает Цензор.НЕТ.

В работе 15 энергоблоков ТЭС ДТЭК Энерго, 21 – находится в резерве. Работающие блоки несут суммарную нагрузку 2727 МВт.

Все теплоэлектростанции ДТЭК Энерго, кроме ЛуТЭС, работают. Луганская ТЭС, остановлена из-за боевых действий в городе Счастье.

Все шахты компании работают в штатном режиме. Горняки продолжают добывать угль для поддержки украинской энергосистемы.

Работа машиностроительных предприятий – Corum Group приостановлена, поскольку это не критично необходимо для обеспечения производственного цикла.

Склады станций снабжены достаточными запасами угля.

На сегодняшний день это 510 тыс. т. Также обеспечивается подвоз и поддержание складов углем, учитывая ситуацию.

"Энергетики и антикризисные штабы работают в режиме 24/7. Для обеспечения безопасности энергетиков максимальное количество работников продолжает работать удаленно. На предприятиях находятся только критически необходимые для их функционирования сотрудники. Мы заботимся об их безопасности", - сообщили в компании.
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все аэс под защитой?
а то этих орков ничего не остановит
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26.02.2022 13:59 Ответить
Владелец стремный. Лучше взять его под арест.Чтобы чего не натворил.
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26.02.2022 15:01 Ответить
 
 