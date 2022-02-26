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Підприємства ДТЕК Енерго продовжують підтримувати безперебійність української енергосистеми

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

Підприємства ДТЕК Енерго продовжують підтримувати безперебійність української енергосистеми

ТЕС та шахти ДТЕК Енерго продовжують підтримувати безперебійність української енергосистеми в умовах війни з Росією.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передає Цензор.НЕТ.

В роботі 15 енергоблоків ТЕС ДТЕК Енерго, 21 - знаходиться в резерві. Працюючі блоки несуть сумарне навантаження 2727 МВт.

Всі теплоелектростанції ДТЕК Енерго, крім ЛуТЕС, працюють. Луганська ТЕС, зупинена через бойові дії в місті Щастя.

Усі шахти компанії працюють в штатному режимі. Гірники продовжують видобувати вугілля для підтримки української енергосистеми.

Робота машинобудівних підприємств - Corum Group призупинена, оскільки це не критично необхідно для забезпечення виробничого циклу.

Склади станцій забезпечені достатніми запасами вугілля.

На сьогодні це 510 тис. т. Також забезпечується підвіз і підтримання складів вугіллям, враховуючи ситуацію.

"Енергетики та антикризові штаби працюють в режимі 24/7. Для забезпечення безпеки енергетиків максимальна кількість працівників продовжує працювати віддалено. На підприємствах знаходяться лише критично необхідні для іх функціонування співробітники. Ми дбаємо про їх безпеку", - повідомили в компанії.

Автор: Богдан Гуньковський
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все аэс под защитой?
а то этих орков ничего не остановит
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26.02.2022 13:59 Відповісти
Владелец стремный. Лучше взять его под арест.Чтобы чего не натворил.
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26.02.2022 15:01 Відповісти
 
 