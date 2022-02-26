Латвия закроет воздушное пространство для российских самолетов
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Воздушное пространство Латвии будет закрыто для российских самолетов.
Это подтвердил в субботу министр юстиции Янис Борданс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Министр сообщения страны Талис Линкайтс ранее сообщил агентству BNS, что решение о возможном закрытии воздушного пространства для российских авиакомпаний будет принято координировано с другими странами Европейского Союза.
По словам министра, сейчас готовятся специальные санкции ЕС в сфере гражданской авиации, и решение об их реализации будет принято уже в ближайшее время.
Тем временем три страны ЕС уже закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов, не дожидаясь коллективного решения. С полуночи свое воздушное пространство закрыли Болгария, Чехия и Польша.
В субботу о своем решении заявила Эстония.
Тем временем латвийская авиакомпания AirBaltic с 26 февраля по 26 марта отменила рейсы в Россию.
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127-метровое грузовое судно под российским флагом задержали в проливе Ла-Манш. Известно, что задержанный корабль Baltic Leader принадлежит дочерней компании "Промсвязьбанка", попавшего под санкции в США, и имеет разрешение на плавание в водах Франции.
"В посольство России во Франции поступил экстренный звонок от капитана российского сухогруза, он сообщил о задержании судна французскими властями в проливе Ла-Манш. Консульский отдел посольства незамедлительно связался с французскими властями с целью получения разъяснений по данному вопросу. Сейчас мы ждем ответа, и сообщим дополнительную информацию", - рассказал руководитель пресс-службы посольства Александр Макогонов.
Сейчас задержанное судно перенаправлено в порт коммуны Булонь-сюр-Мер. Оно перевозило новые автомобили. В морской префектуре зоны Ла-Манша заявили, что корабль "может быть связан с российскими интересами и попал под санкции. Подобная мера - задержание корабля, имеющего необходимые разрешения, - является редкой".
По некоторым данным, корабль вез новые автомобили в Санкт-Петербург.
Будуть відпочивати на Північному полюсі, виродки.
надо бы Эрдогану закрыть самолетам дорогу
пока заняты посадить саакашвили
сербы...
ну это, славяне такие.... сербы
а че они там сделали?
https://rus.postimees.ee/7462573/v-tallinne-prohodit-bolshoy-miting-v-podderzhku-ukrainy
Слава Україні! Героям слава! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!!