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Латвия закроет воздушное пространство для российских самолетов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Латвия закроет воздушное пространство для российских самолетов

Воздушное пространство Латвии будет закрыто для российских самолетов.

Это подтвердил в субботу министр юстиции Янис Борданс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Министр сообщения страны Талис Линкайтс ранее сообщил агентству BNS, что решение о возможном закрытии воздушного пространства для российских авиакомпаний будет принято координировано с другими странами Европейского Союза.

По словам министра, сейчас готовятся специальные санкции ЕС в сфере гражданской авиации, и решение об их реализации будет принято уже в ближайшее время.

Тем временем три страны ЕС уже закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов, не дожидаясь коллективного решения. С полуночи свое воздушное пространство закрыли Болгария, Чехия и Польша.

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В субботу о своем решении заявила Эстония.

Тем временем латвийская авиакомпания AirBaltic с 26 февраля по 26 марта отменила рейсы в Россию.
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Топ комментарии
+22
В проливе Ла-Манш задержали российское грузовое судно

127-метровое грузовое судно под российским флагом задержали в проливе Ла-Манш. Известно, что задержанный корабль Baltic Leader принадлежит дочерней компании "Промсвязьбанка", попавшего под санкции в США, и имеет разрешение на плавание в водах Франции.
"В посольство России во Франции поступил экстренный звонок от капитана российского сухогруза, он сообщил о задержании судна французскими властями в проливе Ла-Манш. Консульский отдел посольства незамедлительно связался с французскими властями с целью получения разъяснений по данному вопросу. Сейчас мы ждем ответа, и сообщим дополнительную информацию", - рассказал руководитель пресс-службы посольства Александр Макогонов.

Сейчас задержанное судно перенаправлено в порт коммуны Булонь-сюр-Мер. Оно перевозило новые автомобили. В морской префектуре зоны Ла-Манша заявили, что корабль "может быть связан с российскими интересами и попал под санкции. Подобная мера - задержание корабля, имеющего необходимые разрешения, - является редкой".

По некоторым данным, корабль вез новые автомобили в Санкт-Петербург.
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26.02.2022 14:48
+15
Спасибо!
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26.02.2022 14:46
+10
Y E S ! ! !
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26.02.2022 14:47
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Спасибо!
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26.02.2022 14:46 Ответить
Они. тем самым и себя берегут. от этих сумасшедших и провокаторов и т.д
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26.02.2022 15:13 Ответить
Да ладно, не благодарите! Латвийские жители за неполных два дня ещё и полтора МИЛЛИОНА евро собрали для Украины. На часть этих денег сегодня к границе с Польшей будет доставлено 500 тонн дизельного топлива по просьбе руководства Украины!
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26.02.2022 15:27 Ответить
Y E S ! ! !
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26.02.2022 14:47 Ответить
В проливе Ла-Манш задержали российское грузовое судно

127-метровое грузовое судно под российским флагом задержали в проливе Ла-Манш. Известно, что задержанный корабль Baltic Leader принадлежит дочерней компании "Промсвязьбанка", попавшего под санкции в США, и имеет разрешение на плавание в водах Франции.
"В посольство России во Франции поступил экстренный звонок от капитана российского сухогруза, он сообщил о задержании судна французскими властями в проливе Ла-Манш. Консульский отдел посольства незамедлительно связался с французскими властями с целью получения разъяснений по данному вопросу. Сейчас мы ждем ответа, и сообщим дополнительную информацию", - рассказал руководитель пресс-службы посольства Александр Макогонов.

Сейчас задержанное судно перенаправлено в порт коммуны Булонь-сюр-Мер. Оно перевозило новые автомобили. В морской префектуре зоны Ла-Манша заявили, что корабль "может быть связан с российскими интересами и попал под санкции. Подобная мера - задержание корабля, имеющего необходимые разрешения, - является редкой".

По некоторым данным, корабль вез новые автомобили в Санкт-Петербург.
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26.02.2022 14:48 Ответить
Від нас кацапи отримують справжнє пекло.

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26.02.2022 14:55 Ответить
и как гусня будет летать теперь там через Турцию а там рузге любят очень
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26.02.2022 14:48 Ответить
судячи з позиції Ердогана, скоро і Турція для гусаків закриється.
Будуть відпочивати на Північному полюсі, виродки.
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26.02.2022 14:49 Ответить
Враховуючи, що їм заборонили придбання нових літаків та обслуговування існуючих, лєтать оні зможуть тіки з даху на асфальт *****.
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26.02.2022 14:57 Ответить
Южные кацапы сейчас рванут через Грузию Батуми в Стамбул ъ
надо бы Эрдогану закрыть самолетам дорогу
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26.02.2022 14:51 Ответить
Предатели твари. БЕЛАРУСЫ , АЗЕРЫ, ВЛАСТИ ГРУЗИИ, СЕРБЫ
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26.02.2022 14:50 Ответить
Да...Откровенно страусиная и молчаливая позиция властей Азербайджана и её президента Алиева говорит достаточно красноречиво - Азербайджан не хочет портить стратегические отношения с рашистской россией и становиться на сторону Украины! Он в этом отношении полностью копирует турецкого президента Эрдогана, лезущего из кожи вон, дабы посадить за стол переговоров с путиным Зеленского и вдвоем с ним склонить, "укатать" Зеленского на "нейтралитет"!
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26.02.2022 14:56 Ответить
Ну так буквально на днях Алиев прилетал в гости к путлу,и они там по-дружески общались.
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26.02.2022 15:03 Ответить
власти грузии это партия грузинская мечта
пока заняты посадить саакашвили

сербы...
ну это, славяне такие.... сербы
а че они там сделали?
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26.02.2022 15:22 Ответить
Дорога для рашистских самолетов на Запад осталась теперь только одна - через Турцию! Если и она закроет небо - через Иран. А это офигенный крюк!!! Правда непонятка с Финляндией...
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26.02.2022 14:50 Ответить
В Латвії багато про-москальских жителів, але впливу на політику країни вони немають. Дякуємо, Латвія!
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26.02.2022 14:53 Ответить
15-20% derma na vyborah
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26.02.2022 15:02 Ответить
Надо зачистить этот процент! Пусть обратно станут просто жителями, а не гражданами!
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26.02.2022 15:31 Ответить
oi....ja toljko za....no sami ponimaete.....
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26.02.2022 15:33 Ответить
ostalnye russkie svinji nemogut vyuchit jazik i poluchit grazdanstvo
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26.02.2022 15:05 Ответить
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26.02.2022 15:19 Ответить
челюсть мешает
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26.02.2022 15:23 Ответить
В 1990г. был 2 месяца на курсах повышения квалификации на заводе VEF. Помню : майзе - хлеб, фризетава - парикмахерская, пиенс - молоко, лудзу - спасибо, палдиенс - пожалуйста...
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26.02.2022 15:25 Ответить
лудзу - спасибо, палдиенс - пожалуйста na oborot no RESPEKT VAM !
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26.02.2022 15:27 Ответить
даже помню что улицу Суворова переименовали на улицу Чака
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26.02.2022 15:29 Ответить
da - estj takoe pravda VEFa uzhe netu - ja tut zhivu ne po daljoku teperj
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26.02.2022 15:30 Ответить
в гараже мопед стоит Рига-Дельта. завода "Саркана Згвайзе" тоже нет?
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26.02.2022 15:34 Ответить
net koneshno eti vse teritoriji(zavodov) prevratilis vo shto nibudj poleznoe i pribiljnoe ili prosta zabrosheni . sovetskoe dermo uzhe davno kak nikamu nenado
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26.02.2022 15:36 Ответить
Был в автомузее с восковыми фигурами брежнева, сталина и горького. Музей ещё жив?
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26.02.2022 15:39 Ответить
taki da - evo paru let nazad polnastju otrestavriruvali i modernizovali
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26.02.2022 15:40 Ответить
Рига оставила самые тёплые впечатления, как и концерт органной музыки в Домском соборе
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26.02.2022 15:44 Ответить
ja rad za vas ! nadejus na vashu skoruju pobedu - hochu kak nibud Kyiv posmotretj bez boevovo opyta
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26.02.2022 15:48 Ответить
Мордор повинен бути знищений
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26.02.2022 14:56 Ответить
nu nakonec to !
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26.02.2022 15:00 Ответить
теперь будут летать через северный полюс.
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26.02.2022 15:01 Ответить
Балты молодцы.
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26.02.2022 15:02 Ответить
У Мюнхені, одному з найбільших міст Німеччини, зібралась кількатисячна акція на підтримку України.
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26.02.2022 15:03 Ответить
Нефиг делать в странах НАТО. Пусть на Таймыр летают.
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26.02.2022 15:03 Ответить
teper nado vymetat posolstva i prochee ruskoe gavno
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26.02.2022 15:07 Ответить
В Риге вата сидит ниже травы - ничего не орут даже по поводу того что ихнюю обелиску красками облили

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26.02.2022 15:13 Ответить
а где сейчас бывший мер Ушаков?
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26.02.2022 15:27 Ответить
Сользкий сидит в Европарламенте, на жаль, там он меньше говна может натворить чем тут - тут все ватные старухи/проститутки-офицерши за него голосовали.
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26.02.2022 15:33 Ответить
eto esho tot urod - nedavno shto to mychal pro grazdanskuju voinu Ukraini....
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26.02.2022 15:51 Ответить
Украино, ми з вами. Слава Украини!

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26.02.2022 15:15 Ответить
Дякуємо! Героям Слава!
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26.02.2022 15:50 Ответить
Трохи моніторю настрої москалів на нейтральних ресурсах, оце з найбільшого в "снг" покерного форуму, один з найпопулярніших блогів, москвич, і радісно що реально вже почало потроху все це працювати(закриття неба), і якась дуже примарна надія, що адекватність людей, якщо вони там є, хоч трохи - врешті переможе, тренд такий, що блоги перейменовують на "Нет войне" задізлайкують відверту агро-ватанську херню вщент, це небагато, але хоч щось:

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26.02.2022 15:27 Ответить
з того ж форуму характерне:

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26.02.2022 15:33 Ответить
Дякуємо всім за підтримку нашої України! 🇺🇦
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26.02.2022 15:49 Ответить
Прямо сейчас в Таллинне (Эстония)
https://rus.postimees.ee/7462573/v-tallinne-prohodit-bolshoy-miting-v-podderzhku-ukrainy

Слава Україні! Героям слава! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!!
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26.02.2022 16:18 Ответить
 
 