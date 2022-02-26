Латвия закроет воздушное пространство для российских самолетов

Воздушное пространство Латвии будет закрыто для российских самолетов.

Это подтвердил в субботу министр юстиции Янис Борданс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Министр сообщения страны Талис Линкайтс ранее сообщил агентству BNS, что решение о возможном закрытии воздушного пространства для российских авиакомпаний будет принято координировано с другими странами Европейского Союза.

По словам министра, сейчас готовятся специальные санкции ЕС в сфере гражданской авиации, и решение об их реализации будет принято уже в ближайшее время.

Тем временем три страны ЕС уже закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов, не дожидаясь коллективного решения. С полуночи свое воздушное пространство закрыли Болгария, Чехия и Польша.

Читайте также: Кулеба – родным российских солдат: Заберите своих мужчин домой. Они пришли на чужую землю убивать! Ваша власть лжет. ФОТО

В субботу о своем решении заявила Эстония.

Тем временем латвийская авиакомпания AirBaltic с 26 февраля по 26 марта отменила рейсы в Россию.