Латвія закриє повітряний простір для російських літаків
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Повітряний простір Латвії буде закрито для російських літаків.
Це підтвердив у суботу міністр юстиції Яніс Борданс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Міністр сполучення карїни Таліс Лінкайтс раніше повідомив агентству BNS, що рішення про можливе закриття повітряного простору для російських авіакомпаній буде ухвалено координовано з іншими країнами Європейського Союзу.
За словами міністра, наразі готуються спеціальні санкції ЄС у сфері цивільної авіації, і рішення про їх реалізацію країни ухвалять вже найближчим часом.
Тим часом три країни ЄС вже закрили свій повітряний простір для російських літаків, не чекаючи колективного рішення. З опівночі свій повітряний простір закрили Болгарія, Чехія та Польща.
У суботу про своє рішення заявила Естонія.
Тим часом латвійська авіакомпанія "airBaltic" з 26 лютого до 26 березня скасувала рейси в Росію.
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127-метровое грузовое судно под российским флагом задержали в проливе Ла-Манш. Известно, что задержанный корабль Baltic Leader принадлежит дочерней компании "Промсвязьбанка", попавшего под санкции в США, и имеет разрешение на плавание в водах Франции.
"В посольство России во Франции поступил экстренный звонок от капитана российского сухогруза, он сообщил о задержании судна французскими властями в проливе Ла-Манш. Консульский отдел посольства незамедлительно связался с французскими властями с целью получения разъяснений по данному вопросу. Сейчас мы ждем ответа, и сообщим дополнительную информацию", - рассказал руководитель пресс-службы посольства Александр Макогонов.
Сейчас задержанное судно перенаправлено в порт коммуны Булонь-сюр-Мер. Оно перевозило новые автомобили. В морской префектуре зоны Ла-Манша заявили, что корабль "может быть связан с российскими интересами и попал под санкции. Подобная мера - задержание корабля, имеющего необходимые разрешения, - является редкой".
По некоторым данным, корабль вез новые автомобили в Санкт-Петербург.
Будуть відпочивати на Північному полюсі, виродки.
надо бы Эрдогану закрыть самолетам дорогу
пока заняты посадить саакашвили
сербы...
ну это, славяне такие.... сербы
а че они там сделали?
https://rus.postimees.ee/7462573/v-tallinne-prohodit-bolshoy-miting-v-podderzhku-ukrainy
Слава Україні! Героям слава! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!!