Естонія закриває свій повітряний простір для російських літаків
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Естонія вирішила закрити свій повітряний простір для літаків російських авіакомпаній.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Естонія приєднується до польської ініціативи та забороняє всім російським авіакомпаніям використовувати наш повітряний простір", - заявив у суботу порталу телерадіомовлення ERR через прессекретаря міністр економіки та інфраструктури Тааві Аас (Taavi Aas).
"Ми готуємо пропозицію щодо відповідного рішення, згідно з яким планується закрити повітряний простір Естонії для російських авіакомпаній. Закликаю наших балтійських колег зробити те саме, щоб відрізати Росію від європейського повітряного простору", - додав Аас у своєму коментарі.
Топ коментарі
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Це означає, що російські авіакомпанії мають повернути лізингодавцям усі взяті в Європі літаки. У Міністерстві транспорту РФ заплановано екстрену нараду з цього питання, на якій авіакомпаніям можуть дозволити не виконувати цю вимогу.
Видання посилається на підсумки наради у прем'єр-міністра Ірландії Міхола Мартіна, країни, в юрисдикції якої зареєстровано більшу частину парку європейських літаків.
За останніми даними агентства Cirium, у лізингу в міжнародних компаній перебуває 55% всього російського авіаційного флоту.
Авіакомпанії РФ експлуатують 980 пасажирських лайнерів, 777 з них - у лізингу. У іноземних власників російські перевізники орендують 515 літаків ринковою вартістю 10 млрд доларів.
Санкції ЄС означають вихід із Росії або неможливість повноцінної експлуатації всіх літаків Airbus, а потенційно - і Boeing, тому що США можуть вжити аналогічних заходів.
Російська влада може ухвалити документи, що дозволяють компаніям не вивозити літаки з Росії. Але конфіскація означатиме, що в майбутньому жоден лізингодавець не дасть таким авіакомпаніям свої літаки.