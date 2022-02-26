УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13384 відвідувача онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Війна
3 363 14
війна (56406) санкції (6842) Естонія (1039) авіасполучення (598)

Естонія закриває свій повітряний простір для російських літаків

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Естонія закриває свій повітряний простір для російських літаків

Естонія вирішила закрити свій повітряний простір для літаків російських авіакомпаній.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Естонія приєднується до польської ініціативи та забороняє всім російським авіакомпаніям використовувати наш повітряний простір", - заявив у суботу порталу телерадіомовлення ERR через прессекретаря міністр економіки та інфраструктури Тааві Аас (Taavi Aas).

"Ми готуємо пропозицію щодо відповідного рішення, згідно з яким планується закрити повітряний простір Естонії для російських авіакомпаній. Закликаю наших балтійських колег зробити те саме, щоб відрізати Росію від європейського повітряного простору", - додав Аас у своєму коментарі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна закриває повітряний простір
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+14
Если присоединяться другие страны Балтии, Скандинавии и Финляндия, то мокши смогут летать только на северный полюс к медведям
показати весь коментар
26.02.2022 13:25
+12
значит очень скоро то же самое сделают и Литва с Латвией.
показати весь коментар
26.02.2022 13:24
+11
нечего им по европам шастать))) на валдай и по золотому кольцу
показати весь коментар
26.02.2022 13:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
нечего им по европам шастать))) на валдай и по золотому кольцу
показати весь коментар
26.02.2022 13:24 Відповісти
значит очень скоро то же самое сделают и Литва с Латвией.
показати весь коментар
26.02.2022 13:24 Відповісти
Если присоединяться другие страны Балтии, Скандинавии и Финляндия, то мокши смогут летать только на северный полюс к медведям
показати весь коментар
26.02.2022 13:25 Відповісти
Хай медведям дули крутять
показати весь коментар
26.02.2022 13:27 Відповісти
Є вікно в європу над Балтикою, туді всі пхатись будуть
показати весь коментар
26.02.2022 13:28 Відповісти
Якщо Данія заблокує- то ні
показати весь коментар
26.02.2022 13:30 Відповісти
Вони ж вихвапяються що в них там "бвзи",хай там і відпочивають
показати весь коментар
26.02.2022 13:32 Відповісти
Ніжно у всех кацапів анулировать визы и ВНЖ и выслать их к херам собачьим в Парашу к любимому Путинц
показати весь коментар
26.02.2022 13:27 Відповісти
Литва вже, Латвія на підході
показати весь коментар
26.02.2022 13:27 Відповісти
А навіщо їм взагалі літати ? По їхнім словам по Європах ходять страшні гєі та лесбіянки ! Я якщо це заразно
показати весь коментар
26.02.2022 13:28 Відповісти
Влада Європейського Союзу ухвалила рішення про повну заборону на постачання та лізинг літаків, вертольотів та іншої авіатехніки до РФ, а також їх страхування та техобслуговування.

Це означає, що російські авіакомпанії мають повернути лізингодавцям усі взяті в Європі літаки. У Міністерстві транспорту РФ заплановано екстрену нараду з цього питання, на якій авіакомпаніям можуть дозволити не виконувати цю вимогу.

Видання посилається на підсумки наради у прем'єр-міністра Ірландії Міхола Мартіна, країни, в юрисдикції якої зареєстровано більшу частину парку європейських літаків.

За останніми даними агентства Cirium, у лізингу в міжнародних компаній перебуває 55% всього російського авіаційного флоту.

Авіакомпанії РФ експлуатують 980 пасажирських лайнерів, 777 з них - у лізингу. У іноземних власників російські перевізники орендують 515 літаків ринковою вартістю 10 млрд доларів.

Санкції ЄС означають вихід із Росії або неможливість повноцінної експлуатації всіх літаків Airbus, а потенційно - і Boeing, тому що США можуть вжити аналогічних заходів.

Російська влада може ухвалити документи, що дозволяють компаніям не вивозити літаки з Росії. Але конфіскація означатиме, що в майбутньому жоден лізингодавець не дасть таким авіакомпаніям свої літаки.
показати весь коментар
26.02.2022 13:29 Відповісти
Пусть летают через северний полюс
показати весь коментар
26.02.2022 13:30 Відповісти
То не мають на чому. Нехай пішки ходять, на білих ведмедях - своїх старших братах.
показати весь коментар
26.02.2022 13:32 Відповісти
Російсіяни... Вбийте Путіна, звільніть окуповані території, виплатіть збитки від війни і тоді настане мир...
показати весь коментар
26.02.2022 14:31 Відповісти
 
 