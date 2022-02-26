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В Бахмаче на Черниговщине люди бросаются под танки оккупантов, чтобы остановить их движение. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В городе Бахмач, Черниговской области люди бросаются во вражеские танки с целью остановить их движение.
Соответствующее видео сегодня появилось в соцсети фейсбука, информирует Цензор.НЕТ.
"Бахмач, такое сопротивление", - отмечает очевидец.
Топ комментарии
+51 Victoriya Zabella
показать весь комментарий26.02.2022 15:43
+44 Welle
показать весь комментарий26.02.2022 15:45
+35 Юрій Заєць
показать весь комментарий26.02.2022 15:43
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Це ось так не повинно бути, не повинно більше повторитись щось подібне - що люди голими руками та своїм тілом пробують зупиняти ворога.
Це купа металобрухту що може без палива !
.Вони будуть знищені
Требо палити їх колони з паливом . Це в 10 разів важливійше .
Бо паливо одна заправка на 300 км . Це ушкодження десяти танків на кілька діб й у цистерн нема кулеметів й нема броні за кулеметом .
Охоронці скоріше згорять живцем , ніж встигнуть в когось стріляти !
він живий?
зараз не на часі ще ворога треба добити