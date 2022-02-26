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СБУ просит сообщать о вражеских ДРГ в специальный официальный чат-бот
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
СБУ просит сообщать о вражеских ДРГ в специальном официальном чат-боте - @stop_russian_war_bot. В случае перебоев в работе бота, просьба посылать информацию в личные сообщения телеграмм-аккаунта @stop_russian_war.
Об этом идет речь в сообщении СБУ, передает Цензор.НЕТ.
"Видите российские войска и технику? Заметили вражеские ДРГ? Сообщите об этом немедленно! Для этого создан специальный ОФИЦИАЛЬНЫЙ чат-бот - @stop_russian_war_bot. Достоверность проверена! Бот получает и передает информацию на соответствующие штабы реагирования.
В случае перебоев в работе бота, просьба посылать информацию в личные сообщения телеграмм-аккаунта @stop_russian_war
Защитим Украину вместе!" – призвали в СБУ.
Топ комментарии
+20 Alex Dev d4763325
показать весь комментарий26.02.2022 15:41
+11 Да-это-я
показать весь комментарий26.02.2022 15:44
+9 Да-это-я
показать весь комментарий26.02.2022 15:45
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Пожалуйста, подождите...
Але є ще одна гарна новина - парашенці вимушені лікуватися Українською музикою, майже по всіх каналах ТБ.
Слава Україні!
Чому мочите, де відповідь?
Героям слава!
Думаю, сейчас в страшной тайне готовится блиц-визит Путина куда-нибудь поближе к линии фронта. Слишком уж очевидно российский президент проигрывает с пропагандисткой точки зрения, сидя в уютном кабинете в момент, когда и Зеленский, и Порошенко находятся в зоне огня противника.
Когда ты сделал ставку на культ личности как главную политическую скрепу, приходится соответствовать. Нужно демонстрировать именно личные качества. Война будит очень древние, примитивные чувства и здесь одними лекциями по истории не отделаешься. Врага мало обозвать издалека, надо продемонстрировать, что ты лично сам его не боишься.
Это та работа, которую ни Кадырову, ни Пескову не передоверишь.
Так что, один единственный выстрел просто обязан спасти весь мир пока не поздно!!!
також прохання в коментах писати правильно
росіянин - той хто вийшов на площу і сказав "ні війні"
рашист - це вбивця що лізе на нашу землю- нацист партіі хУ
тому пишіть правильно
https://forum.gipsyteam.ru/index.php?viewtopic=148362&view=findpost&p=7195797
Вовки вирізали кошару овець. Прийшли мисливці, щоб їх постріляти. І раптом одна місцева жіночка підняла лемент, що у тій вовчій зграї є один чемний вовк, котрий харчується виключно капустою. Недайбо стріляти, бо мош в того вовка влучити.
Аж до ночі в селі ішли дебати толеранції - стріляти чи не стріляти.
Але так дивно сталося, що до ранку вовки ту жіночку з'їли...
Навальний теж вважає що КРИМНАШ
Таких в РФ мабуть більше 97 %