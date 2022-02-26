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Мародеры оставляют метки на дверях квартир в Киеве, - Центр стратегических коммуникаций

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Мародеры оставляют метки на дверях квартир в Киеве, - Центр стратегических коммуникаций

Важно снять мародерские маячки вовремя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

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"Как всегда в трудные времена, поднимают голову мародеры: в Киеве зафиксированы многочисленные случаи наклеивания "объявлений" на замки для проверки квартир, из которых выехали хозяева. Просьба к жителям - снимайте такие метки!" - говорится в сообщении.

Мародеры оставляют метки на дверях квартир в Киеве, - Центр стратегических коммуникаций 01
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Топ комментарии
+28
⚡️ Началась подготовка к отключению РФ от SWIFT, сообщил Дмитрий Кулеба
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26.02.2022 16:01
+26
Сралка блін...Мародерів знайти та закопати...
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26.02.2022 16:02
+20
нужно срочно указ,"Мародер расстрел на месте" и огласить на весь Киев,чтоб потом не говорили что не знали..хотя зная доброту Украинцев, расстреливать не кто не будет(
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26.02.2022 16:03
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⚡️ Началась подготовка к отключению РФ от SWIFT, сообщил Дмитрий Кулеба
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26.02.2022 16:01 Ответить
россия возвращается в Каменный век))) но до конца войны мы ее в эру динозавров загоним
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26.02.2022 16:06 Ответить
Сралка блін...Мародерів знайти та закопати...
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26.02.2022 16:02 Ответить
нужно срочно указ,"Мародер расстрел на месте" и огласить на весь Киев,чтоб потом не говорили что не знали..хотя зная доброту Украинцев, расстреливать не кто не будет(
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26.02.2022 16:03 Ответить
Тебя так же могут убить. Без суда и следствия. Скажут, что ты был диверсантом или мародёром, но без мобильного телефона и кошелька.
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26.02.2022 20:39 Ответить
Это марадеры, что бы видеть что ключем не пользуются, значит дома никого нет - можно обносить квартиру
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26.02.2022 16:05 Ответить
откуда они все повылазили
в бомбоубежище все же вместе сидеть потом будут
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26.02.2022 16:08 Ответить
Су...розстрілювати на місці
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26.02.2022 16:08 Ответить
Ні, ну а що? бачиш мародер длубається в замку - роби з ним по закону воєного часу.
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26.02.2022 16:10 Ответить
а закон на випадок застосування є?
Чи потім ще й посадять?
А вони з голими руками на діло навряд чи ходять, хоч ніж та є
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26.02.2022 16:33 Ответить
можна на тушку гей-оргієвську стрічку пов'язати, типу, диверсанта завалив, але, з іншого боку, мати її при собі той ще зашквар...
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26.02.2022 16:48 Ответить
не гоже чесним людям так чинити
Потрібен закон та невідворотнє покарання, не буде закону буде беззаконня та хаос
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26.02.2022 16:51 Ответить
Зробіть засади в квартирах з такими мітками. Мародерів в полон не брати.
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26.02.2022 16:10 Ответить
Думаю, богатые люди поставили квартиры на сигнализацию.
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26.02.2022 17:28 Ответить
Ви піклуєтеся тільки про багатих людей? І жалієте мародерів? Все зрозуміло.
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26.02.2022 22:51 Ответить
Тоже об этом подумал. Аккуратно отлепить наклейку и подождать в квартире с топором. Все равно время есть, пока комменданский час.
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26.02.2022 22:48 Ответить
Это тот случай когда депутаты должны разрешить , законы военного времени на период войны.
И диверсанты , наводчики артиллерии, снайперы, и мародёры, должны в этот период лишены права на гражданский суд и защиту. физическое уничтожение врага, на месте преступления! А то как то получается одних мы уничтожаем а других сохраняем и даем им картбланшь на обмен?
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26.02.2022 16:10 Ответить
Тебя так же могут убить. Без суда и следствия. Скажут, что ты был диверсантом, но без мобильного телефона и кошелька.
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26.02.2022 20:35 Ответить
Я не отношусь к выше перечисленному континенту, и при себе имею Всегда комплект документов!
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27.02.2022 02:52 Ответить
соседи! во-первых не пускайте посторонних в подъезды - а вдруг заминируют???
а во-вторых - ну пройдитесь хоть раз в день и посрывайте эти "пралки-х*ялки"
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26.02.2022 16:12 Ответить
Ето как нє пускать сторонніх у падєзд?)) облгазу раз на місяць треба побачити лічильника, водоканалу теж, ліфт, інет...
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26.02.2022 16:22 Ответить
ну вот прям сегодня под обстрелами они все поперли смотреть счетчики ? ага? )))
и у этих перцев всегда есть какие-то документы (и большинство из них уже знакомы кому-нить в лицо)
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26.02.2022 16:27 Ответить
Прогон по ТЮРЬМАМ! ВСЕ КТО БУДЕТ МАРОДЁРИТЬ СТАНУТ ПЕТУХАМИ!!!
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26.02.2022 16:16 Ответить
А тебе сколько петухов надо для полного счастья? Скучно сидеть?
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26.02.2022 20:38 Ответить
Мародеров, при военном положении, положено расстреливать на месте.
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26.02.2022 16:19 Ответить
Тебя так же могут убить. Без суда и следствия. Скажут, что ты был диверсантом или мародёром, но без мобильного телефона и кошелька.
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26.02.2022 20:36 Ответить
Єто не простьіе мародерьі : перед вторжением в росСМИ разгоняли страшилки о волне грабежей, которая накроет города Украиньі в ситуации хаоса и безвластия . Еще в российских методичках бьіло , что отрядьі теробороньі займутся вооруженньіми грабежами - как истинньіе "нацики и бендеровцьі". Кто-то работает , чтобьі бьіла нужная "картинка" и страх у населения , а российские войска , якобьі , пришли "навести порядок".
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26.02.2022 16:24 Ответить
це щераз доводить що потрібнозакон про найсуворіше покарання ( розстріл ) після війни відміните
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26.02.2022 17:12 Ответить
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26.02.2022 16:28 Ответить
Кияни затримали рашенського диверсанта в голосіївському районі.
Він переховувався в укритті разом з киянами і не хотів ( бо не може ) говорити українською мовою.
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26.02.2022 16:31 Ответить
Он не хотел говорить -боялся челюсть не сломать
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26.02.2022 16:43 Ответить
Если человек не знает язык, то он уже диверсант? Я не знаю точно, но, возможно, оклеветали мужчину.
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26.02.2022 20:37 Ответить
Як ви зрозуміли зміст мого коментаря?
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26.02.2022 20:51 Ответить
Маленький россиянин спрашивает отца, чудом дезертировавшего из путинских войск вторжения:
- Папа, а почему ты говоришь: "Что украинцу хорошо, то русскому смерть"? Эта пословица совсем не так звучит!
- Сынок! Не учи папу кашлять! Ты знаешь сколько наших солдат, разведчиков и диверсантов хохлы убили с помощью ужасной пали... пало... паланицы? Представляешь, сынок, а ведь сами-то хохлы ее ЕДЯТ!!!
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27.02.2022 12:27 Ответить
Нет сей час воров, есть только марадёры , а их нужно также как диверсантов , вывести во двор и короткий приговор военного времени. Это враг, и особо ценичный!
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26.02.2022 16:41 Ответить
100%
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26.02.2022 17:10 Ответить
НО! Прогон по ТЮРЬМАМ! ВСЕ КТО БУДЕТ МАРОДЁРИТЬ СТАНУТ ПЕТУХАМИ!!!
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26.02.2022 17:11 Ответить
По закону военного времени....
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26.02.2022 16:45 Ответить
В Україні створено спеціальний чат-бот для повідомлення про ворожі війська, техніку та ДРГ.

Про це інформує у Телеграмі СБ України.

«Бачите російські війська та техніку? Помітили ворожі ДРГ? Повідомте про це негайно! Для цього створено спеціальний офіційний чат-бот - @stop_russian_war_bot. Достовірність перевірена! Бот отримує та передає інформацію на відповідні штаби реагування», - йдеться у повідомленні.

У разі перебоїв в роботі бота громадяни можуть надсилати інформацію в особисті повідомлення телеграм-акаунту @stop_russian_war.

Всіх переможемо. Слава Україні!
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26.02.2022 16:47 Ответить
Пока одни защищают от врага, эти твари грабят их дома и семьи! А другие твари отметки ставят над жильём защитников , чтобы их семьи уничтожили!!!! Так что? Депутаты , вы этому отбросу, ещё и правовую защиту в суде организуете, или одумаетесь и примете короткий и верный закон, военного времени?
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26.02.2022 16:47 Ответить
підтримую
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26.02.2022 17:07 Ответить
Вообще то жильцы должны каждый день осматривать свой дом от подвала до крыши на наличие взрывчатки, посторонних и меток, а так же устраивать дежурство. Или вы не знаете подлости кацапов и их прихвостней?
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26.02.2022 16:48 Ответить
призидент мабуть заклопотаний іншими справами тому інша умовноважена особа ( думаю всі підтримають ) нехай видасть вказівку про сурове покарання за мородерство і колоборацію з ворогом а саме розстріл
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26.02.2022 17:00 Ответить
Расстреливать - это как-то негуманно. А вот отрубить кисть - самое то.
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26.02.2022 18:19 Ответить
Лучше голову...
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26.02.2022 20:07 Ответить
Тебя так же могут убить. Без суда и следствия. Скажут, что ты был диверсантом или мародёром, но без мобильного телефона и кошелька.
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26.02.2022 20:37 Ответить
Roman нельзя сейчас , когда мужики защищают свои семьи и вас, шмонать их жилища, это презренное занятие. А также продаваться за дозу и ставить метки врагу для корректировки целей.
Это по человечески мерзко, и такое нужно истреблять.
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27.02.2022 03:05 Ответить
Roman по количеству перепостов вопроса, я делаю вывод, что вам этот вопрос важен. Едиственная рекомендация ВАМ, запишитесь в Тер ОБОРОНУ и вы почувствуете себя ЧЕЛОВЕКОМ и зауважаете себя.
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27.02.2022 03:21 Ответить
Правда , правда и по самые уши.!
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27.02.2022 02:58 Ответить
К стати телефоны не носят те, кто боится что его могут и индефицируют на месте преступления.
И это подозрительно , сразу.
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27.02.2022 03:10 Ответить
 
 