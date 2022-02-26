Мародеры оставляют метки на дверях квартир в Киеве, - Центр стратегических коммуникаций

Важно снять мародерские маячки вовремя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

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"Как всегда в трудные времена, поднимают голову мародеры: в Киеве зафиксированы многочисленные случаи наклеивания "объявлений" на замки для проверки квартир, из которых выехали хозяева. Просьба к жителям - снимайте такие метки!" - говорится в сообщении.