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Мародери лишають мітки на дверях квартир у Києві, - Центр стратегічних комунікацій
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Важливо зняти мародерські маячки" вчасно.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
"Як завжди у важкі часи, піднімають голову мародери: у Києві зафіксовані численні випадки наклеювання "оголошень" на замки для перевірки квартир, з яких виїхали господарі. Прохання до мешканців - знімайте такі мітки!", - сказано у повідомленні.
Топ коментарі
+28 Запорізький козак
показати весь коментар26.02.2022 16:01
+26 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар26.02.2022 16:02
+20 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар26.02.2022 16:03
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Будь ласка, зачекайте...
в бомбоубежище все же вместе сидеть потом будут
Чи потім ще й посадять?
А вони з голими руками на діло навряд чи ходять, хоч ніж та є
Потрібен закон та невідворотнє покарання, не буде закону буде беззаконня та хаос
И диверсанты , наводчики артиллерии, снайперы, и мародёры, должны в этот период лишены права на гражданский суд и защиту. физическое уничтожение врага, на месте преступления! А то как то получается одних мы уничтожаем а других сохраняем и даем им картбланшь на обмен?
а во-вторых - ну пройдитесь хоть раз в день и посрывайте эти "пралки-х*ялки"
и у этих перцев всегда есть какие-то документы (и большинство из них уже знакомы кому-нить в лицо)
Він переховувався в укритті разом з киянами і не хотів ( бо не може ) говорити українською мовою.
- Папа, а почему ты говоришь: "Что украинцу хорошо, то русскому смерть"? Эта пословица совсем не так звучит!
- Сынок! Не учи папу кашлять! Ты знаешь сколько наших солдат, разведчиков и диверсантов хохлы убили с помощью ужасной пали... пало... паланицы? Представляешь, сынок, а ведь сами-то хохлы ее ЕДЯТ!!!
Про це інформує у Телеграмі СБ України.
«Бачите російські війська та техніку? Помітили ворожі ДРГ? Повідомте про це негайно! Для цього створено спеціальний офіційний чат-бот - @stop_russian_war_bot. Достовірність перевірена! Бот отримує та передає інформацію на відповідні штаби реагування», - йдеться у повідомленні.
У разі перебоїв в роботі бота громадяни можуть надсилати інформацію в особисті повідомлення телеграм-акаунту @stop_russian_war.
Всіх переможемо. Слава Україні!
Это по человечески мерзко, и такое нужно истреблять.
И это подозрительно , сразу.