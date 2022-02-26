Мародери лишають мітки на дверях квартир у Києві, - Центр стратегічних комунікацій

Важливо зняти мародерські маячки" вчасно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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"Як завжди у важкі часи, піднімають голову мародери: у Києві зафіксовані численні випадки наклеювання "оголошень" на замки для перевірки квартир, з яких виїхали господарі. Прохання до мешканців - знімайте такі мітки!", - сказано у повідомленні.