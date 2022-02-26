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Мародери лишають мітки на дверях квартир у Києві, - Центр стратегічних комунікацій

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Мародери лишають мітки на дверях квартир у Києві, - Центр стратегічних комунікацій

Важливо зняти мародерські маячки" вчасно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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"Як завжди у важкі часи, піднімають голову мародери: у Києві зафіксовані численні випадки наклеювання "оголошень" на замки для перевірки квартир, з яких виїхали господарі. Прохання до мешканців - знімайте такі мітки!", - сказано у повідомленні.

Мародери лишають мітки на дверях квартир у Києві, - Центр стратегічних комунікацій 01
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Топ коментарі
+28
⚡️ Началась подготовка к отключению РФ от SWIFT, сообщил Дмитрий Кулеба
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26.02.2022 16:01
+26
Сралка блін...Мародерів знайти та закопати...
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26.02.2022 16:02
+20
нужно срочно указ,"Мародер расстрел на месте" и огласить на весь Киев,чтоб потом не говорили что не знали..хотя зная доброту Украинцев, расстреливать не кто не будет(
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26.02.2022 16:03
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⚡️ Началась подготовка к отключению РФ от SWIFT, сообщил Дмитрий Кулеба
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26.02.2022 16:01 Відповісти
россия возвращается в Каменный век))) но до конца войны мы ее в эру динозавров загоним
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26.02.2022 16:06 Відповісти
Сралка блін...Мародерів знайти та закопати...
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26.02.2022 16:02 Відповісти
нужно срочно указ,"Мародер расстрел на месте" и огласить на весь Киев,чтоб потом не говорили что не знали..хотя зная доброту Украинцев, расстреливать не кто не будет(
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26.02.2022 16:03 Відповісти
Тебя так же могут убить. Без суда и следствия. Скажут, что ты был диверсантом или мародёром, но без мобильного телефона и кошелька.
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26.02.2022 20:39 Відповісти
Это марадеры, что бы видеть что ключем не пользуются, значит дома никого нет - можно обносить квартиру
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26.02.2022 16:05 Відповісти
откуда они все повылазили
в бомбоубежище все же вместе сидеть потом будут
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26.02.2022 16:08 Відповісти
Су...розстрілювати на місці
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26.02.2022 16:08 Відповісти
Ні, ну а що? бачиш мародер длубається в замку - роби з ним по закону воєного часу.
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26.02.2022 16:10 Відповісти
а закон на випадок застосування є?
Чи потім ще й посадять?
А вони з голими руками на діло навряд чи ходять, хоч ніж та є
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26.02.2022 16:33 Відповісти
можна на тушку гей-оргієвську стрічку пов'язати, типу, диверсанта завалив, але, з іншого боку, мати її при собі той ще зашквар...
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26.02.2022 16:48 Відповісти
не гоже чесним людям так чинити
Потрібен закон та невідворотнє покарання, не буде закону буде беззаконня та хаос
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26.02.2022 16:51 Відповісти
Зробіть засади в квартирах з такими мітками. Мародерів в полон не брати.
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26.02.2022 16:10 Відповісти
Думаю, богатые люди поставили квартиры на сигнализацию.
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26.02.2022 17:28 Відповісти
Ви піклуєтеся тільки про багатих людей? І жалієте мародерів? Все зрозуміло.
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26.02.2022 22:51 Відповісти
Тоже об этом подумал. Аккуратно отлепить наклейку и подождать в квартире с топором. Все равно время есть, пока комменданский час.
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26.02.2022 22:48 Відповісти
Это тот случай когда депутаты должны разрешить , законы военного времени на период войны.
И диверсанты , наводчики артиллерии, снайперы, и мародёры, должны в этот период лишены права на гражданский суд и защиту. физическое уничтожение врага, на месте преступления! А то как то получается одних мы уничтожаем а других сохраняем и даем им картбланшь на обмен?
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26.02.2022 16:10 Відповісти
Тебя так же могут убить. Без суда и следствия. Скажут, что ты был диверсантом, но без мобильного телефона и кошелька.
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26.02.2022 20:35 Відповісти
Я не отношусь к выше перечисленному континенту, и при себе имею Всегда комплект документов!
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27.02.2022 02:52 Відповісти
соседи! во-первых не пускайте посторонних в подъезды - а вдруг заминируют???
а во-вторых - ну пройдитесь хоть раз в день и посрывайте эти "пралки-х*ялки"
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26.02.2022 16:12 Відповісти
Ето как нє пускать сторонніх у падєзд?)) облгазу раз на місяць треба побачити лічильника, водоканалу теж, ліфт, інет...
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26.02.2022 16:22 Відповісти
ну вот прям сегодня под обстрелами они все поперли смотреть счетчики ? ага? )))
и у этих перцев всегда есть какие-то документы (и большинство из них уже знакомы кому-нить в лицо)
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26.02.2022 16:27 Відповісти
Прогон по ТЮРЬМАМ! ВСЕ КТО БУДЕТ МАРОДЁРИТЬ СТАНУТ ПЕТУХАМИ!!!
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26.02.2022 16:16 Відповісти
А тебе сколько петухов надо для полного счастья? Скучно сидеть?
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26.02.2022 20:38 Відповісти
Мародеров, при военном положении, положено расстреливать на месте.
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26.02.2022 16:19 Відповісти
Тебя так же могут убить. Без суда и следствия. Скажут, что ты был диверсантом или мародёром, но без мобильного телефона и кошелька.
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26.02.2022 20:36 Відповісти
Єто не простьіе мародерьі : перед вторжением в росСМИ разгоняли страшилки о волне грабежей, которая накроет города Украиньі в ситуации хаоса и безвластия . Еще в российских методичках бьіло , что отрядьі теробороньі займутся вооруженньіми грабежами - как истинньіе "нацики и бендеровцьі". Кто-то работает , чтобьі бьіла нужная "картинка" и страх у населения , а российские войска , якобьі , пришли "навести порядок".
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26.02.2022 16:24 Відповісти
це щераз доводить що потрібнозакон про найсуворіше покарання ( розстріл ) після війни відміните
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26.02.2022 17:12 Відповісти
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26.02.2022 16:28 Відповісти
Кияни затримали рашенського диверсанта в голосіївському районі.
Він переховувався в укритті разом з киянами і не хотів ( бо не може ) говорити українською мовою.
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26.02.2022 16:31 Відповісти
Он не хотел говорить -боялся челюсть не сломать
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26.02.2022 16:43 Відповісти
Если человек не знает язык, то он уже диверсант? Я не знаю точно, но, возможно, оклеветали мужчину.
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26.02.2022 20:37 Відповісти
Як ви зрозуміли зміст мого коментаря?
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26.02.2022 20:51 Відповісти
Маленький россиянин спрашивает отца, чудом дезертировавшего из путинских войск вторжения:
- Папа, а почему ты говоришь: "Что украинцу хорошо, то русскому смерть"? Эта пословица совсем не так звучит!
- Сынок! Не учи папу кашлять! Ты знаешь сколько наших солдат, разведчиков и диверсантов хохлы убили с помощью ужасной пали... пало... паланицы? Представляешь, сынок, а ведь сами-то хохлы ее ЕДЯТ!!!
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27.02.2022 12:27 Відповісти
Нет сей час воров, есть только марадёры , а их нужно также как диверсантов , вывести во двор и короткий приговор военного времени. Это враг, и особо ценичный!
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26.02.2022 16:41 Відповісти
100%
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26.02.2022 17:10 Відповісти
НО! Прогон по ТЮРЬМАМ! ВСЕ КТО БУДЕТ МАРОДЁРИТЬ СТАНУТ ПЕТУХАМИ!!!
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26.02.2022 17:11 Відповісти
По закону военного времени....
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26.02.2022 16:45 Відповісти
В Україні створено спеціальний чат-бот для повідомлення про ворожі війська, техніку та ДРГ.

Про це інформує у Телеграмі СБ України.

«Бачите російські війська та техніку? Помітили ворожі ДРГ? Повідомте про це негайно! Для цього створено спеціальний офіційний чат-бот - @stop_russian_war_bot. Достовірність перевірена! Бот отримує та передає інформацію на відповідні штаби реагування», - йдеться у повідомленні.

У разі перебоїв в роботі бота громадяни можуть надсилати інформацію в особисті повідомлення телеграм-акаунту @stop_russian_war.

Всіх переможемо. Слава Україні!
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26.02.2022 16:47 Відповісти
Пока одни защищают от врага, эти твари грабят их дома и семьи! А другие твари отметки ставят над жильём защитников , чтобы их семьи уничтожили!!!! Так что? Депутаты , вы этому отбросу, ещё и правовую защиту в суде организуете, или одумаетесь и примете короткий и верный закон, военного времени?
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26.02.2022 16:47 Відповісти
підтримую
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26.02.2022 17:07 Відповісти
Вообще то жильцы должны каждый день осматривать свой дом от подвала до крыши на наличие взрывчатки, посторонних и меток, а так же устраивать дежурство. Или вы не знаете подлости кацапов и их прихвостней?
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26.02.2022 16:48 Відповісти
призидент мабуть заклопотаний іншими справами тому інша умовноважена особа ( думаю всі підтримають ) нехай видасть вказівку про сурове покарання за мородерство і колоборацію з ворогом а саме розстріл
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26.02.2022 17:00 Відповісти
Расстреливать - это как-то негуманно. А вот отрубить кисть - самое то.
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26.02.2022 18:19 Відповісти
Лучше голову...
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26.02.2022 20:07 Відповісти
Тебя так же могут убить. Без суда и следствия. Скажут, что ты был диверсантом или мародёром, но без мобильного телефона и кошелька.
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26.02.2022 20:37 Відповісти
Roman нельзя сейчас , когда мужики защищают свои семьи и вас, шмонать их жилища, это презренное занятие. А также продаваться за дозу и ставить метки врагу для корректировки целей.
Это по человечески мерзко, и такое нужно истреблять.
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27.02.2022 03:05 Відповісти
Roman по количеству перепостов вопроса, я делаю вывод, что вам этот вопрос важен. Едиственная рекомендация ВАМ, запишитесь в Тер ОБОРОНУ и вы почувствуете себя ЧЕЛОВЕКОМ и зауважаете себя.
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27.02.2022 03:21 Відповісти
Правда , правда и по самые уши.!
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27.02.2022 02:58 Відповісти
К стати телефоны не носят те, кто боится что его могут и индефицируют на месте преступления.
И это подозрительно , сразу.
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27.02.2022 03:10 Відповісти
 
 