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В России отключили Twitter, есть проблемы с интернетом

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В России отключили Twitter, есть проблемы с интернетом

В России отключили Twitter, тоже есть проблемы со связью – соцсети едва работают.

Об этом сообщили пользователи интернета в Москве в комментарии "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

"Твиттер отключили. Facebook работает еле-еле. Скорость интернета очень упала", - сообщили они.

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Издание напоминает, что Россия подло начала полномасштабную войну в Украине ночью 24 февраля. В то же время, россиянам кремлевская пропаганда транслирует, что это "операция на Донбассе". Россияне могли узнавать о том, что их войска атакуют города по всей Украине, включая гражданскую инфраструктуру и жилые дома, исключительно из соцсетей.
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Топ комментарии
+51
КРаїна 404 переходить на Чебурнет
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26.02.2022 17:50
+49
Мордор повинен бути знищений
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26.02.2022 17:49
+27
Без русских ботов мир станет чище.
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26.02.2022 17:51
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Мордор повинен бути знищений
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26.02.2022 17:49 Ответить
Северная корея-2
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26.02.2022 18:12 Ответить
КРаїна 404 переходить на Чебурнет
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26.02.2022 17:50 Ответить
403 & 404!
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26.02.2022 20:04 Ответить
дуже сумна новина 😭
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26.02.2022 17:50 Ответить
ласкаво запрошуємо до резервації!
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26.02.2022 17:51 Ответить
война в Украине а инет умер на паРаше.
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26.02.2022 17:51 Ответить
Без русских ботов мир станет чище.
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26.02.2022 17:51 Ответить
так ти один з цієї зграї ботви
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26.02.2022 19:15 Ответить
Бояришнікнет, боярнет хай використовують московські болота!
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26.02.2022 17:51 Ответить
_Рейх изолирует своих зомби от источников информации о реальности. Так зомбирование эффективней.
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26.02.2022 17:51 Ответить
Як на мене вони не рейх, рейх все ж таки Європа, вони переходять в режим советского союза 1922 року.
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26.02.2022 17:53 Ответить
Вы не понимаете: рейх - это вообще не про Европу, а про абсолютное зло.
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26.02.2022 17:58 Ответить
Просто райха вже не існує, а ці підари комуняцькі ще є.
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26.02.2022 18:02 Ответить
Именно третий - да. Первые два были ничо так - не лучше и не хуже других. Проблема в "третьем" наверное. Третий рейх, третий Рим, третий срок...
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26.02.2022 18:26 Ответить
В режим північної кореї за святим хк
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26.02.2022 18:09 Ответить
Аноніми?
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26.02.2022 17:52 Ответить
А може і команда свєрху , а то всяких дєморолізірующих відосіків насмотряться
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26.02.2022 17:53 Ответить
USA sobiralis tam poimetj rashku za cyber attack - vozmozhna eto oni
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26.02.2022 18:20 Ответить
.
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26.02.2022 17:52 Ответить
дуже вибачаюся, але "і Дніпро, і кручі"
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26.02.2022 17:53 Ответить
і до слова кручi інша рифма
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26.02.2022 18:01 Ответить
Дуже культурно закінчив: "москалі клятущі"

Можна було і прямо сказати, які
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26.02.2022 18:14 Ответить
Сподіваюсь, наш Великий Кобзар нарешті перепросить Господа і полине у його лоно... майже двісті років пройшло.
"... як понесе з України у синіє море
кров ворожу, от тоді я
і лани, і гори,
все покину і полину
до самого Бога, ...молитися.
А до того - не знаю я Бога."
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26.02.2022 18:19 Ответить
мОсковія, вітаю вас в КАМ"ЯНОМУ ВІЦІ!!!!!!!!! Слава Україні!!!!!!!!
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26.02.2022 17:52 Ответить
Героям слава !!!
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26.02.2022 18:08 Ответить
Ух ты! Чебунет рулит! И бабла не будет - swift уходит! Конечно, закроют границу. Веселой жизни, народ-пАбедитель! Слава Украине!
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26.02.2022 17:52 Ответить
Героям слава !!!
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26.02.2022 18:09 Ответить
Перший прівет від "анонімусів". Кацапській мережі піздєц.
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26.02.2022 17:54 Ответить
Навіщо їм інтернет? в них же "чебурашка" є)))
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26.02.2022 17:54 Ответить
Заблёванный мамин штурмовик": Гудименко высказался об уровне подготовки военных РФ

Сооснователь партии "Демократична Сокира" Юрий Гудименко, вступивший в ряды теробороны Киева, поделился впечатлениями об уровне подготовки военных РФ.

"Я смотрю на русских пленных и тихо о...ю. Черные берцы модели "батю в Чечне в таких зарезали", брони толком ни у кого нет, шлемов нет, очков защитных нет, обмундирование х...ого качества", - написал он.

"Я когда контракт резервиста подписывал, мне выдали столько шмоток, что в два мешка не влезли. Резервиста! Территориальной! Обороны! А вас же бросили на штурм столицы первой волной, мои вы заечки обгоревшие. Посмотри на с**я, штурмовик мамин, ты же заблёванный весь.
Нет, ну реально, у вас **** даже наколенников нет. Наколенников! Про броню я и правда молчу, нах...й вам броня, она денег стоит, а вы одноразовые.

Сдавайтесь в плен, **...ны, чтобы хоть снизу вверх посмотреть, как выглядит солдат, чьё командование его уважает.

Фото, допустим, просто так. Вы вряд ли знаете, что это. Новейшее изобретение украинских учёных, называется "плитоноска", - подытожил Юрий Гудименко.
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26.02.2022 17:56 Ответить
Просто, як у відомій пісні:
"Куме, глянь на спину!
Ну хто відправив цб скотину
у Карпати у футболці "СССР"

https://www.youtube.com/watch?v=JfJ9SbiCJAY&t=4s
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26.02.2022 18:27 Ответить
Кацапы, пишите письма мелким почерком, вынимайте бутылки из своих жоп и запускайте в них свои письма в море Лаптевых. Так и общайтесь теперь. Как говорил ваш фюрер: "Нравится, не нравится, терпи моя красавица".
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26.02.2022 17:58 Ответить
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26.02.2022 18:07 Ответить
Бврышня! Это Смольный? А?... не слышу!...
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26.02.2022 17:58 Ответить
Будуть голубами листуватися, уйобки
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26.02.2022 18:00 Ответить
тырнэт-тырнэт - не надо им никакой тырнэт
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26.02.2022 18:03 Ответить
Інтел санкції на парашу наклав, на голову.)) Тепер у них найпотужніший комп буде - калькулятор, і то можливо що "залізний фелікс". Так що чебурнет теж під питанням.
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26.02.2022 18:12 Ответить
Азбука морзе и радио маркони мокшанам в самый раз.
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26.02.2022 18:05 Ответить
Коли ли3,14здричєство зникне, тоді й того не буде. Хай колокольним звоном спілкуються.
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26.02.2022 18:28 Ответить
«Он нам нафуй не нужон, тырнет ваш!» (с)
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26.02.2022 18:10 Ответить
это можно понять, наши туда знакомым, а кто и родственникам кидают инфу, фото, видео,...... как оно в натуре идёт "успешное наступление" )))
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26.02.2022 18:10 Ответить
антисанкції ?
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26.02.2022 18:14 Ответить
У НАС НЕ ЛУЧШЕ? Хуже чем у вас только в КНДР. Мы продержимся, а вот что вас ждет после такого...
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26.02.2022 18:22 Ответить
Начинаете с лакомства, с жопы ))))
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26.02.2022 18:33 Ответить
После отключения СВИФТ Будете жрать не только ежей, у вас же 90% продуктов импорт.
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26.02.2022 18:41 Ответить
Не считаю нужным с тобой говорить, бесполезно. Вы там почти все уже не люди, а хуже тварей.
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26.02.2022 18:48 Ответить
ведает
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26.02.2022 18:30 Ответить
На русском пишу.
Так никто не говорит, что уже всех из 140 тыс. убили и в плен взяли. И что все бегут никто не говорит.
И где бои идут по всей Украине пишут. И погибших ребят наших много.
Но что мочат вас не по-детски и потери 1:10 - это правда.
И то, что вы убиваете мирное население в т.ч. детей = это правда.
И поколениям вам грядущим у вас еще долго просить прощения у всего мира придется - дольше, чем немцам.
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26.02.2022 18:34 Ответить
Извини, но УВЫ! Каждый народ заслуживает своей власти.
Так, что ты с ними в одной лодке.
У вас был шанс в 90е пойти вместе с нами к демократии, но вы избрали путь самодержавия.
Так, что выходит и ты виноват в убийствах детей.
Если ты это поймешь, то еще не все потеряно для вас.
Немцы тоже кричали в 45м ;Это не мы!, Это Гитлер и СС!"
А потом поняли и покаялись все.
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26.02.2022 18:47 Ответить
Ничего ти не понял. Я надеялся, что переписываюсь с адекватно мыслящим... увы.
Неудивительно - вы уже не люди в нормальном понимании этого слова в мире.
В лучшем случае -зомби. В худшем - твари, которые не дают людям жить и должны быть уничтожены.
Говорить нам не о чем вот после такого говорить будет только оружие:
https://censor.net/ua/news/3319524/rosiyiski_dyversanty_nanesly_mitky_navedennya_vognyu_na_likarnyu_ohmatdyt_u_kyyevi_foto
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26.02.2022 19:22 Ответить
вам пора карлика мочить а не ТВ смотреть
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26.02.2022 18:48 Ответить
Понятно, зомбированному стаду нельзя знать правду.
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26.02.2022 18:15 Ответить
да вы хуже. В лучших традициях гитлера напали в 5 утра без объявления войны и без причины
Горите в аду и до встречи на трибунале, твари.
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26.02.2022 19:05 Ответить
Невже?!!
Потрібно терміново зайти - подивиться на ЧИСТУ ленту!
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26.02.2022 18:17 Ответить
Ха-Ха-Ха HTTP 404 Not Found

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26.02.2022 18:18 Ответить
a nahre etim orkam yntyrnet ?
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26.02.2022 18:18 Ответить
Порно зырить
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26.02.2022 18:29 Ответить
tak u nih po teliku odno porno tam....
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26.02.2022 18:30 Ответить
порнхаб їх уже теж відключив. хай на жириновського і жукова дрочать
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26.02.2022 18:37 Ответить
Ось так вони й перетворюються в Північну Корею.
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26.02.2022 18:18 Ответить
zametti - v UA svjaz i internet rabotajet ok.....navernoe pod zashitoi cyberNATO
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26.02.2022 18:21 Ответить
Тоже с утра ддосю эти помойки
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26.02.2022 18:22 Ответить
Одноклассники пропали
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26.02.2022 18:27 Ответить
Собутыльники хоть остались???
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26.02.2022 18:34 Ответить
сосать кацапам и сосать пока сцарь ***** не посинеет и не сморщится
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26.02.2022 18:37 Ответить
Треба ще відключити Ютуб, щоб не було змоги робити відосіки тупі, та ще й за це гроші отримувати
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26.02.2022 18:42 Ответить


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26.02.2022 18:42 Ответить
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26.02.2022 19:05 Ответить
Анонимус, похоже.
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26.02.2022 18:45 Ответить
Ютуб тоже скоро прикроют, так как роликов с уничтожинной рашистской техникой и утилизированным биомусор все больше и их не закрыть.
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26.02.2022 19:14 Ответить
телеграм кое как смотреть будут
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26.02.2022 19:21 Ответить
Я так понял что при прошлом отключении у них были банковские сбои.Это тогда когда Путин хотел интернет прижать.
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26.02.2022 22:42 Ответить
А как я буду терроризировать эту тварь соловьёва?
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26.02.2022 23:37 Ответить
 
 