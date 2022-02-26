В России отключили Twitter, есть проблемы с интернетом

В России отключили Twitter, тоже есть проблемы со связью – соцсети едва работают.

Об этом сообщили пользователи интернета в Москве в комментарии "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

"Твиттер отключили. Facebook работает еле-еле. Скорость интернета очень упала", - сообщили они.

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Издание напоминает, что Россия подло начала полномасштабную войну в Украине ночью 24 февраля. В то же время, россиянам кремлевская пропаганда транслирует, что это "операция на Донбассе". Россияне могли узнавать о том, что их войска атакуют города по всей Украине, включая гражданскую инфраструктуру и жилые дома, исключительно из соцсетей.