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У Росії відключили Twitter, є проблеми з інтернетом
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Росії відключили Twitter, також є проблеми із зв'язком – соцмережі ледве працюють.
Про це повідомили користувачі інтернету в Москві у коментарі "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.
"Твіттер відключили. Facebook працює ледь-ледь. Швидкість інтернету дуже впала", - повідомили вони.
Видання нагадує, що Росія підступно розпочала повномасштабну війну в Україні вночі 24 лютого. Водночас росіянам кремлівська пропаганда транслює, що це "операція на Донбасі". Росіяни могли дізнаватися про те, що їхні війська атакують міста по всій Україні, включно з цивільною інфраструктурою і житловими будинками, виключно з соцмереж.
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+51 Alex Dev d4763325
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Можна було і прямо сказати, які
"... як понесе з України у синіє море
кров ворожу, от тоді я
і лани, і гори,
все покину і полину
до самого Бога, ...молитися.
А до того - не знаю я Бога."
Сооснователь партии "Демократична Сокира" Юрий Гудименко, вступивший в ряды теробороны Киева, поделился впечатлениями об уровне подготовки военных РФ.
"Я смотрю на русских пленных и тихо о...ю. Черные берцы модели "батю в Чечне в таких зарезали", брони толком ни у кого нет, шлемов нет, очков защитных нет, обмундирование х...ого качества", - написал он.
"Я когда контракт резервиста подписывал, мне выдали столько шмоток, что в два мешка не влезли. Резервиста! Территориальной! Обороны! А вас же бросили на штурм столицы первой волной, мои вы заечки обгоревшие. Посмотри на с**я, штурмовик мамин, ты же заблёванный весь.
Нет, ну реально, у вас **** даже наколенников нет. Наколенников! Про броню я и правда молчу, нах...й вам броня, она денег стоит, а вы одноразовые.
Сдавайтесь в плен, **...ны, чтобы хоть снизу вверх посмотреть, как выглядит солдат, чьё командование его уважает.
Фото, допустим, просто так. Вы вряд ли знаете, что это. Новейшее изобретение украинских учёных, называется "плитоноска", - подытожил Юрий Гудименко.
"Куме, глянь на спину!
Ну хто відправив цб скотину
у Карпати у футболці "СССР"
https://www.youtube.com/watch?v=JfJ9SbiCJAY&t=4s
Так никто не говорит, что уже всех из 140 тыс. убили и в плен взяли. И что все бегут никто не говорит.
И где бои идут по всей Украине пишут. И погибших ребят наших много.
Но что мочат вас не по-детски и потери 1:10 - это правда.
И то, что вы убиваете мирное население в т.ч. детей = это правда.
И поколениям вам грядущим у вас еще долго просить прощения у всего мира придется - дольше, чем немцам.
Так, что ты с ними в одной лодке.
У вас был шанс в 90е пойти вместе с нами к демократии, но вы избрали путь самодержавия.
Так, что выходит и ты виноват в убийствах детей.
Если ты это поймешь, то еще не все потеряно для вас.
Немцы тоже кричали в 45м ;Это не мы!, Это Гитлер и СС!"
А потом поняли и покаялись все.
Неудивительно - вы уже не люди в нормальном понимании этого слова в мире.
В лучшем случае -зомби. В худшем - твари, которые не дают людям жить и должны быть уничтожены.
Говорить нам не о чем вот после такого говорить будет только оружие:
https://censor.net/ua/news/3319524/rosiyiski_dyversanty_nanesly_mitky_navedennya_vognyu_na_likarnyu_ohmatdyt_u_kyyevi_foto
Горите в аду и до встречи на трибунале, твари.
Потрібно терміново зайти - подивиться на ЧИСТУ ленту!