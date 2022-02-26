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Новости Война в Украине
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Более 150 тысяч украинцев сбежали от войны в соседние страны, - ООН

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Украину покинули 150 тысяч беженцев, они отправились в соседние страны, больше всего – в Польшу.

Об этом сообщил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, которого цитирует Радио Свобода, сообщает Цензор.НЕТ.

"Более 150 тысяч украинских беженцев перешли в соседние страны, половина из них – в Польшу, а многие – в Венгрию, Молдову, Румынию и другие страны", – написал он в твиттере 26 февраля.

По словам верховного комиссара, внутреннее перемещение по стране также растет, но военные действия усложняют оценку количества и оказание помощи.

Как сообщалось ранее, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в результате нового российского вторжения в Украину погибли 198 гражданских, среди которых трое детей. По его словам, еще более тысячи человек получили ранения.
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Топ комментарии
+36
Больше всех довольны немцы. Потому, что про Гитлера скоро все забудут.
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26.02.2022 18:39
+30
А більше в рази взяли до рук зброю. Ми тут тікати не збираємось.
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26.02.2022 18:39
+26
Я тут стою в очереди в основном вывозят семьи и возвращаются.а мажорики да думают прорвутся но все равно не пускают
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26.02.2022 18:42
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Обіцяли 4млн., що, не такі українці боягузя як вважав захід?
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26.02.2022 18:38 Ответить
Вчасно закрили кордон для чоловіків. Нажаль, було б більше(
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26.02.2022 18:39 Ответить
Я тут стою в очереди в основном вывозят семьи и возвращаются.а мажорики да думают прорвутся но все равно не пускают
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26.02.2022 18:42 Ответить
Ну 300 тис, але ж не 4 млн
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26.02.2022 18:49 Ответить
Українці взагалі не боягузи!!!! Українці -Воїни!!! Запам'ятайте!!! Виїхали 80%жінки і тарші люди!!!
А наволоч ,яка у 2014р кликала сруцкій мірр в паРашу не спішить??
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26.02.2022 18:41 Ответить
женщины и дети
а вообще это кацапвброс
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26.02.2022 18:38 Ответить
Я живу недалеко від кордону і можу підтвердити.
Вивозять сім'ї здебільшого - дітей, жінок, стареньких.
Їдуть в авто тільки до кордону, а за кордоном маса перевізників чекають - і розвозять кому куди.
Ціни на перевезення не зросли.
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26.02.2022 18:58 Ответить
Чоловіків 18-60 від 25-го не випускають! 24-го декотрі встигли...
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26.02.2022 19:01 Ответить
Там поезда сейчас бесплатно развозят.
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26.02.2022 19:02 Ответить
Дивує інше!!!
Ця мля ООН займається підрахунком, який і нафіг кому потрібен!!!
А ось виключити зі своєї організації таку наволочь, якою є рф, ці імпотенти не в змозі!!!
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26.02.2022 19:01 Ответить
придется переформатировать - "учредитель". заодно и устав подправить. ой, как нехочется...
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26.02.2022 19:19 Ответить
А більше в рази взяли до рук зброю. Ми тут тікати не збираємось.
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26.02.2022 18:39 Ответить
Недомужичкі що втекли - нікчеми.
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26.02.2022 18:39 Ответить
Не засуджуй.
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26.02.2022 18:41 Ответить
Речі потрібно називати своїми іменами!!!! Якщо ''трус''то трус ,якщо зрадник то зрадник!!!!!
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26.02.2022 18:43 Ответить
Як скажеш
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26.02.2022 18:50 Ответить
Думаю, в основном женщины и дети. 150 тыс для 45 млн страны это ничто.
Именно поэтому инет завален кадрами дохлой кацапни, а не кадрами толп беженцев.
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26.02.2022 18:42 Ответить
Больше всех довольны немцы. Потому, что про Гитлера скоро все забудут.
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26.02.2022 18:39 Ответить
А потім нехай згадають за Холокост, коли євреїв вбивали за те, що вони - євреї, а зараз вбивають українців за те, що вони - українці, бо капутін вважає, що такої нації нема. Заходу це навіть не приходить у голову.
Нічого, скоро ця потвора захлинеться власною злістю.
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26.02.2022 19:03 Ответить
⚡Twitter заблокировал возможность регистрировать аккаунты в РФ.
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26.02.2022 18:39 Ответить
Twitter заблокував можливість реєструвати акаунти в РФ.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Чекаємо на Facebook і Instagram», - написав він.

Також як повідомляють користувачі інтернету в Москві у коментарі «Українській правді»: «Твіттер відключили. Facebook працює ледь-ледь. Швидкість інтернету дуже впала».
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26.02.2022 18:39 Ответить
то втекли не Украiнцi
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26.02.2022 18:39 Ответить
Вивозять дітей і жінок, багато повертаються з заробітків на допомогу
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26.02.2022 18:42 Ответить
Сцикуни! Бачив авто, де сидять 3-4 мужика. Які нах..уй діти і жинки. Не *****...ть. Поки ми тут ***...чим москалів, вони ссуть. Все буде УКРАЇНА!
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26.02.2022 18:41 Ответить
А может они едут кого-то забирать с граници я например не могу попасть домой до границы да а дальше
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26.02.2022 18:49 Ответить
Ці сцикуни кордон не перетиноють. Вони залишаються в готелях Закарпатської, Івано-Франківської, Лівівської, Чернівецької... давайте вже казати правду один одному, а не жити у віртуальному світі..
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26.02.2022 19:04 Ответить
Так їх не пропустять наші погранці, бо є вже наказ.
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26.02.2022 19:04 Ответить
Може тікаючі ще не знають)
сьогодні в Ужгороді теж багато київських та донецьких номерів на заправках по дві-три каністри брали
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26.02.2022 19:28 Ответить
Я, 73-річний, дивлюсь німецькі новини і соромлюсь за багатьох молодих або середнього віку українських мужиків, які як біженці прибувають до Польщі, Словаччини чи Німеччини. Сором!
Один із них, тримаючи дитину на руках, стоячи поряд зі своєю жінкою, шкодує, що його мати , (чи жінки), працює в поліцiї в Україні і тому була невзмозі приїхати до Німеччини. Мати захищає Україну, а він втік! Ще раз сором!
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26.02.2022 18:41 Ответить
Чоловіків не випускають зка кордон тому у вас якась неперевірена інформація
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26.02.2022 18:59 Ответить
Ще раз: ці сцикуни кордон не перетиноють. Вони залишаються в готелях Закарпатської, Івано-Франківської, Лівівської, Чернівецької... давайте вже казати правду один одному, а не жити у віртуальному світі..
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26.02.2022 19:09 Ответить
Моя інформація у мене перед очима!
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26.02.2022 19:12 Ответить
Моя інформація з "передка" - 7 км від Окружної. Жодного "повернувшегося". Не розумію, які дебіли ставлять лайки під такими коментами.
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26.02.2022 19:30 Ответить
Якійся "ambaham" лайкає. Мабуть дебіл...
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26.02.2022 19:32 Ответить
До того як ввели правило 18-60 років, деякі вже встигли виїхати за кордон.
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26.02.2022 19:17 Ответить
Діду респект і уважуха!!!
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26.02.2022 19:05 Ответить
Ні в тему, але позитивна новина: Жиріновського підключили до ІВЛ та ввели до медікаментозного сну.
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26.02.2022 18:43 Ответить
Похій.
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26.02.2022 18:50 Ответить
Цей непотріб не побаче головне шоу останніх десятилітть - повний розгром рашківських недовійськ, які перетнули кордон України починаючи з 14-го року.
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26.02.2022 18:54 Ответить
⚡Карты Visa и MasterCard подсанкционных российских банков перестанут работать за пределами страны с 26 февраля, - СМИ
Информация проверяется.
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26.02.2022 18:44 Ответить
Со вчера уже не работают за пределами паРаши...и оплатить в инет магазинах европейских ими нельзя...и наверное на алиэкспрессе тоже..
Внутри паРаши работают..
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26.02.2022 18:55 Ответить
Только лучше стало! Теперь не будут хрюсские скрепы развращаться всякой всячиной заграничной. Только ягель и боярка!
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26.02.2022 19:02 Ответить
у них карты мир есть
внутри рашки работают
когда блокировали visa mastercard в крыму
они подсуетились...
блин это были реально странные санкции
окупировала рашка крым, а санкции получили кто в крыму
надо было тогда всю рашку под санкции закинуть
эхх...
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26.02.2022 19:09 Ответить
"Добро пожаловать в каменный век, парашка!"
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26.02.2022 18:56 Ответить
І вся партія опсж. Ці виродки сюди не повернуться більше.
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26.02.2022 18:45 Ответить
Нажаль, з нашими судами і прокурорами, повернуться. Ще й командировочні дістануть
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26.02.2022 19:32 Ответить
У кожному суспільстві є різні люди. Людська природа під час кризи диктує 2 основні способи реакції - бий або біжи. Ці побігли і то є добре, хоч не плутаються під ногами і не заважають.
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26.02.2022 18:46 Ответить
А скільки втікло до Мордору чи до його ляльки Бульбостану?
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26.02.2022 18:51 Ответить
Біженці і втікачі -це різні люди!!!
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26.02.2022 18:55 Ответить
Спасибо всем тем странам, которые приняли беженцев из Украины.
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26.02.2022 18:55 Ответить
Я хоч і "диванний", проте на території країни. Мав би навики володіння зброєю, якою ніколи не цікавився в своєму житті -- був би не "диванним"...
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26.02.2022 18:58 Ответить
если бы такая реакция (свифт, санкции и прочие) были при окупации крыма....
да уж
ну хоть когда-нибудь
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26.02.2022 18:59 Ответить
Тоді жували соплі всі без виключення.
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26.02.2022 19:00 Ответить
Мы и так всегда против войны.
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26.02.2022 19:10 Ответить
Ага-ага, а ещё миллионы сдались в плен:
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26.02.2022 19:00 Ответить
че то форма не похожая
видимо не нашли достаточно нужной
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26.02.2022 19:10 Ответить
Непохожая на двух фото или не похожа на украинскую?
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26.02.2022 19:12 Ответить
То не біженці, а втікачи. Знаю трьох прокацапських, які втекли ще за кілька днів до початку війни, чомусь не стали очікувати рузкій мір, який так обожнюють.
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26.02.2022 19:03 Ответить
Довбаний хвііппо. Це не украінці втекли. Виіхали люди з інвалідністю та з дітьми. Украінці залишились захищати рідну землю від фашистів. А ти, часом, не один з них?
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26.02.2022 19:05 Ответить
Офісний планктон і силіконово ботексні діви сформували драп-команди і дружньо рвонули до західнього кордону.Прапор їм у руки - тільки не жовто-блакитний.
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26.02.2022 19:07 Ответить
Жінкі, діти, а також моральні уроди - депутати ОПЗЖ
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26.02.2022 19:08 Ответить
Анжелина Жоли в восторге от того как молдоване встречают украинских беженцев у границы. Она выложила видео об этом.
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26.02.2022 19:08 Ответить
молдованам бы сейчас попросить помощи у ес
че там в приднестровье сидит этот "миротворческий" контингент 30 лет почти
20 из которых по решению резолюции они уже уйти должны были
но рашисты забыли про это и наглели
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26.02.2022 19:11 Ответить
Такие подонки были у нас у власти до прошлого года!
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26.02.2022 19:14 Ответить
Едут много, реально. Сегодня прошелся по трассе до магазина. машины с украинскими номерами идут потоком.
Машины крутые - джипы, видел ягуаров. За рулем мужики. Может это тех выпускают, у кого гражданство другой страны есть.
Скромные машины приезжают до границы. Мужчины высаживают детей с женами и матерями, прощаются, плачут и едут обратно.
Волонтеры у нас хорошо организовались. Встречают людей прямо на пограничных пунктах, доставляют бесплатно куда скажут. Кого до родичей, кого в пункты приема. Плюс люди массово предлагают украинцам жилье бесплатно. При необходимости волонтеры подыскивают жилье, потому что в центрах приема домашнего уюта, понятное дело, нет. Помогают, если вопросы по документам, раздают то, что привезли люди для помощи - средства гигиены, памперсы, обувь, одеяла, еду, воду
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26.02.2022 19:14 Ответить
Я вчера видел пятерых граждан Турции,которые оставили машины в большой очереди на границе и приехали бусиком.
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26.02.2022 19:25 Ответить
Молодцы. Спасибо.
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26.02.2022 19:57 Ответить
Основая масса ватники. Которые звали Путина. А теперь бегут в Европу.Отслеживание их комментарии и вон нафиг в рассею.
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26.02.2022 20:05 Ответить
Неправда. список в студію. Мій знайомий спробував до молдови сім ю вивезти --не пропустили. вік до 60. А от тутешні диванні порохорилі енерали. що роблять? воюють? з 2014?
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26.02.2022 20:17 Ответить
Думаю надо вести закон. Что те ,кто не вернётся в Украину до недели ,будут считаться дезертирами . Большие штрафы наложить ,или в тюрьму на пару месяцев посадит
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26.02.2022 22:34 Ответить
 
 