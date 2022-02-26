Более 150 тысяч украинцев сбежали от войны в соседние страны, - ООН
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украину покинули 150 тысяч беженцев, они отправились в соседние страны, больше всего – в Польшу.
Об этом сообщил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, которого цитирует Радио Свобода, сообщает Цензор.НЕТ.
"Более 150 тысяч украинских беженцев перешли в соседние страны, половина из них – в Польшу, а многие – в Венгрию, Молдову, Румынию и другие страны", – написал он в твиттере 26 февраля.
По словам верховного комиссара, внутреннее перемещение по стране также растет, но военные действия усложняют оценку количества и оказание помощи.
Как сообщалось ранее, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в результате нового российского вторжения в Украину погибли 198 гражданских, среди которых трое детей. По его словам, еще более тысячи человек получили ранения.
Пожалуйста, подождите...
А наволоч ,яка у 2014р кликала сруцкій мірр в паРашу не спішить??
а вообще это кацапвброс
Вивозять сім'ї здебільшого - дітей, жінок, стареньких.
Їдуть в авто тільки до кордону, а за кордоном маса перевізників чекають - і розвозять кому куди.
Ціни на перевезення не зросли.
Ця мля ООН займається підрахунком, який і нафіг кому потрібен!!!
А ось виключити зі своєї організації таку наволочь, якою є рф, ці імпотенти не в змозі!!!
Именно поэтому инет завален кадрами дохлой кацапни, а не кадрами толп беженцев.
Нічого, скоро ця потвора захлинеться власною злістю.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
«Чекаємо на Facebook і Instagram», - написав він.
Також як повідомляють користувачі інтернету в Москві у коментарі «Українській правді»: «Твіттер відключили. Facebook працює ледь-ледь. Швидкість інтернету дуже впала».
сьогодні в Ужгороді теж багато київських та донецьких номерів на заправках по дві-три каністри брали
Один із них, тримаючи дитину на руках, стоячи поряд зі своєю жінкою, шкодує, що його мати , (чи жінки), працює в поліцiї в Україні і тому була невзмозі приїхати до Німеччини. Мати захищає Україну, а він втік! Ще раз сором!
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Внутри паРаши работают..
внутри рашки работают
когда блокировали visa mastercard в крыму
они подсуетились...
блин это были реально странные санкции
окупировала рашка крым, а санкции получили кто в крыму
надо было тогда всю рашку под санкции закинуть
эхх...
да уж
ну хоть когда-нибудь
🇧🇾 - ???
видимо не нашли достаточно нужной
че там в приднестровье сидит этот "миротворческий" контингент 30 лет почти
20 из которых по решению резолюции они уже уйти должны были
но рашисты забыли про это и наглели
Машины крутые - джипы, видел ягуаров. За рулем мужики. Может это тех выпускают, у кого гражданство другой страны есть.
Скромные машины приезжают до границы. Мужчины высаживают детей с женами и матерями, прощаются, плачут и едут обратно.
Волонтеры у нас хорошо организовались. Встречают людей прямо на пограничных пунктах, доставляют бесплатно куда скажут. Кого до родичей, кого в пункты приема. Плюс люди массово предлагают украинцам жилье бесплатно. При необходимости волонтеры подыскивают жилье, потому что в центрах приема домашнего уюта, понятное дело, нет. Помогают, если вопросы по документам, раздают то, что привезли люди для помощи - средства гигиены, памперсы, обувь, одеяла, еду, воду