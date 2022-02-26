Понад 150 тисяч українців втекли від війни до сусідніх країн, - ООН
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Україну залишили 150 тисяч біженців, вони вирушили до сусідніх країн, найбільше – до Польщі
Про це повідомив верховний комісар ООН у справах біженців Філіпо Гранді, якого цитує Радіо Свобода, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Понад 150 тисяч українських біженців перейшли до сусідніх країн, половина з них – до Польщі, а багато – до Угорщини, Молдови, Румунії та інших країн", – написав він у твітері 26 лютого.
За словами верховного комісара, внутрішнє переміщення по країні також зростає, але воєнні дії ускладнюють оцінку чисельності та надання допомоги.
Як повідомлялося раніше, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що внаслідок нового російського вторгнення до України загинули 198 цивільних, серед яких троє дітей. За його словами, ще понад тисяча людей зазнали поранень.
Будь ласка, зачекайте...
А наволоч ,яка у 2014р кликала сруцкій мірр в паРашу не спішить??
а вообще это кацапвброс
Вивозять сім'ї здебільшого - дітей, жінок, стареньких.
Їдуть в авто тільки до кордону, а за кордоном маса перевізників чекають - і розвозять кому куди.
Ціни на перевезення не зросли.
Ця мля ООН займається підрахунком, який і нафіг кому потрібен!!!
А ось виключити зі своєї організації таку наволочь, якою є рф, ці імпотенти не в змозі!!!
Именно поэтому инет завален кадрами дохлой кацапни, а не кадрами толп беженцев.
Нічого, скоро ця потвора захлинеться власною злістю.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
«Чекаємо на Facebook і Instagram», - написав він.
Також як повідомляють користувачі інтернету в Москві у коментарі «Українській правді»: «Твіттер відключили. Facebook працює ледь-ледь. Швидкість інтернету дуже впала».
сьогодні в Ужгороді теж багато київських та донецьких номерів на заправках по дві-три каністри брали
Один із них, тримаючи дитину на руках, стоячи поряд зі своєю жінкою, шкодує, що його мати , (чи жінки), працює в поліцiї в Україні і тому була невзмозі приїхати до Німеччини. Мати захищає Україну, а він втік! Ще раз сором!
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Внутри паРаши работают..
внутри рашки работают
когда блокировали visa mastercard в крыму
они подсуетились...
блин это были реально странные санкции
окупировала рашка крым, а санкции получили кто в крыму
надо было тогда всю рашку под санкции закинуть
эхх...
да уж
ну хоть когда-нибудь
🇧🇾 - ???
видимо не нашли достаточно нужной
че там в приднестровье сидит этот "миротворческий" контингент 30 лет почти
20 из которых по решению резолюции они уже уйти должны были
но рашисты забыли про это и наглели
Машины крутые - джипы, видел ягуаров. За рулем мужики. Может это тех выпускают, у кого гражданство другой страны есть.
Скромные машины приезжают до границы. Мужчины высаживают детей с женами и матерями, прощаются, плачут и едут обратно.
Волонтеры у нас хорошо организовались. Встречают людей прямо на пограничных пунктах, доставляют бесплатно куда скажут. Кого до родичей, кого в пункты приема. Плюс люди массово предлагают украинцам жилье бесплатно. При необходимости волонтеры подыскивают жилье, потому что в центрах приема домашнего уюта, понятное дело, нет. Помогают, если вопросы по документам, раздают то, что привезли люди для помощи - средства гигиены, памперсы, обувь, одеяла, еду, воду