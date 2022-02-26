Понад 150 тисяч українців втекли від війни до сусідніх країн, - ООН

Україну залишили 150 тисяч біженців, вони вирушили до сусідніх країн, найбільше – до Польщі

Про це повідомив верховний комісар ООН у справах біженців Філіпо Гранді, якого цитує Радіо Свобода, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Понад 150 тисяч українських біженців перейшли до сусідніх країн, половина з них – до Польщі, а багато – до Угорщини, Молдови, Румунії та інших країн", – написав він у твітері 26 лютого.

За словами верховного комісара, внутрішнє переміщення по країні також зростає, але воєнні дії ускладнюють оцінку чисельності та надання допомоги.

Як повідомлялося раніше, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що внаслідок нового російського вторгнення до України загинули 198 цивільних, серед яких троє дітей. За його словами, ще понад тисяча людей зазнали поранень.