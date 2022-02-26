Оккупанты заняли бывший Бердянский аэропорт, - и.о. городского головы Свидло
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Вражеская военная техника заняла территорию бывшего Бердянского аэропорта.
Об этом сообщает Бердянский городской совет, передает Цензор.НЕТ.
И.о. городского головы Бердянска Александр Свидло сообщает, что часть военной техники, которая двигалась со стороны Приморска, ушла в сторону Мариуполя.
По словам и.о. городского головы, ни объекты инфраструктуры, ни жилые дома, ни многоэтажные дома не повреждены. По основных въездах в город военная техника не заходила.
"Пока есть такая информация. Скоро стемнеет, мы включим освещение в городе. Жизнедеятельность города и основных служб поддерживается. В городе работает полиция в полном составе. Кроме того, нами сформированы дружины из активных жителей нашего города для поддержания порядка и с целью предотвращения случаев мародерства или нарушения общественного порядка. Всех активных бердянцев призываем приобщаться к этому движению", - говорит он.
Телефоны самообороны: 066-518-46-97, 066-637-65-74.
По словам Свидло, коммунальные предприятия работают в штатном режиме. Отключения электросети могут повторяться, поскольку город перейдет на альтернативные ветви электроснабжения. Водоканал готов продолжать поступление воды даже в случае отключения электросети. Возможно, это будет почасово.
Сирена будет слышна во всех микрорайонах города. В городе стабильный запас топлива, продуктов, медикаментов. Больница работает в штатном режиме. В горсовете оперативный штаб по поддержанию жизнедеятельности города работает в полном составе.
Представители местных властей находятся в городе.
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Велике дорогобудівництво? Дякую, дуже дякую...
П -- пріоритети.
Тому пошукай логіку в себе.
Велике дорогобудівництво? Дякую, дуже дякую...
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Ситуация доволі дивна.
1. Путин как Палпатин из Звездных Войн провозглашает план для всех войск. Мировая общественность шокирована.
2. В сеть попадает сразу ролик как прорывают границу и наши бегут.
3. Потом летят бомбы и Геращенко уже заявляет что генштабы разрушены, а в Одессе высаживается русский десант.
Может еще что-то, но у меня были более важные дела на тот момент. Так вот во всех трех пунктах настоящим было только первое. Остальное было для паники. Просто там слабое место в обороне, вот и всё.
Кацапів свідомо без попередження своїх запустили на Мелитополь, Каховку і Никополь?
Удар по Каховской ГЭС на юге был усилен вертолетными десантами, удачным для россиян поражением части РТВ в Липовцах, накрытием части С-300 в Новой Каховке и многочисленными ударами артиллерии.
Какие бы не были укрепления на Чонгаре и Перекопе, они были бы вскрыты многолетней разведкой и снесены артподготовкой. Из того что видно (нет посеченных воп, погромов тылов, забитых колонн в количествах) - на юге мы откатились сами ввиду сильного преимущества противника.
Там степь, негде сманеврировать, не за что уцепиться. Противник у Херсона и на вьезде в Мелитополь
Пройшлися катком там, здається нашу колонну спалили біля Олешків.
Поетому нападайте на них, закидьІвайте коктейями молотова. Перекрівайте дороги блоками, задерживайте пока ЗСУ подготовлятся к "встрече".
Догоняйте последние машиньІ на легковьІх авто и поджигайте, потом уходите.
Меняйте знаки с названием населенньІх пунктов, пускайте их ложньІми путями, чтобьІ спалили топливо.
В первую очередь повреждайте топливозаправщики. Без топлива ето недвижимьІе мишени.
РОЗБИТИ ПОСАДКОВІ СМУГИ - КАЦАПАМ НЕ ДАМО І ШАНСА
будут деньги отрабатывать ,искать нашего президента. ,
Уся надія, тільки на наших хлопців захистників.
Тільки вони ,можуть спасти Україну від ворогів