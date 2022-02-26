Оккупанты заняли бывший Бердянский аэропорт, - и.о. городского головы Свидло

Вражеская военная техника заняла территорию бывшего Бердянского аэропорта.

Об этом сообщает Бердянский городской совет, передает Цензор.НЕТ.

И.о. городского головы Бердянска Александр Свидло сообщает, что часть военной техники, которая двигалась со стороны Приморска, ушла в сторону Мариуполя.

По словам и.о. городского головы, ни объекты инфраструктуры, ни жилые дома, ни многоэтажные дома не повреждены. По основных въездах в город военная техника не заходила.

"Пока есть такая информация. Скоро стемнеет, мы включим освещение в городе. Жизнедеятельность города и основных служб поддерживается. В городе работает полиция в полном составе. Кроме того, нами сформированы дружины из активных жителей нашего города для поддержания порядка и с целью предотвращения случаев мародерства или нарушения общественного порядка. Всех активных бердянцев призываем приобщаться к этому движению", - говорит он.

Телефоны самообороны: 066-518-46-97, 066-637-65-74.

По словам Свидло, коммунальные предприятия работают в штатном режиме. Отключения электросети могут повторяться, поскольку город перейдет на альтернативные ветви электроснабжения. Водоканал готов продолжать поступление воды даже в случае отключения электросети. Возможно, это будет почасово.

Сирена будет слышна во всех микрорайонах города. В городе стабильный запас топлива, продуктов, медикаментов. Больница работает в штатном режиме. В горсовете оперативный штаб по поддержанию жизнедеятельности города работает в полном составе.

Представители местных властей находятся в городе.