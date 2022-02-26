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Новости Война в Украине
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аэропорт (1494) Бердянск (401) война (46795)

Оккупанты заняли бывший Бердянский аэропорт, - и.о. городского головы Свидло

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупанты заняли бывший Бердянский аэропорт, - и.о. городского головы Свидло

Вражеская военная техника заняла территорию бывшего Бердянского аэропорта.

Об этом сообщает Бердянский городской совет, передает Цензор.НЕТ.

И.о. городского головы Бердянска Александр Свидло сообщает, что часть военной техники, которая двигалась со стороны Приморска, ушла в сторону Мариуполя.

По словам и.о. городского головы, ни объекты инфраструктуры, ни жилые дома, ни многоэтажные дома не повреждены. По основных въездах в город военная техника не заходила.

"Пока есть такая информация. Скоро стемнеет, мы включим освещение в городе. Жизнедеятельность города и основных служб поддерживается. В городе работает полиция в полном составе. Кроме того, нами сформированы дружины из активных жителей нашего города для поддержания порядка и с целью предотвращения случаев мародерства или нарушения общественного порядка. Всех активных бердянцев призываем приобщаться к этому движению", - говорит он.

Телефоны самообороны: 066-518-46-97, 066-637-65-74.

По словам Свидло, коммунальные предприятия работают в штатном режиме. Отключения электросети могут повторяться, поскольку город перейдет на альтернативные ветви электроснабжения. Водоканал готов продолжать поступление воды даже в случае отключения электросети. Возможно, это будет почасово.

Сирена будет слышна во всех микрорайонах города. В городе стабильный запас топлива, продуктов, медикаментов. Больница работает в штатном режиме. В горсовете оперативный штаб по поддержанию жизнедеятельности города работает в полном составе.

Представители местных властей находятся в городе.
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Топ комментарии
+39
Ну тогда можно ставить точку.у конечно
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26.02.2022 18:56
+29
Можно ********** его в сопли, земля металлом кацапам.
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26.02.2022 18:58
+24
или цистерну метилового спирта..
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26.02.2022 18:57
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Ну тогда можно ставить точку.у конечно
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26.02.2022 18:56 Ответить
или цистерну метилового спирта..
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26.02.2022 18:57 Ответить
Негайно!
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26.02.2022 18:59 Ответить
Расхерачить их нафик -- координаты должны быть.. Или спалить коктейлями !!!
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26.02.2022 19:24 Ответить
Цікавий якийсь і кумедний цей міський голова: ворожі сили захопили міський аеропорт, у місті працює оперативний штаб, поліція ("у повному складі"), дружини, комунальні служби... Все заїбісь, мовби?
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26.02.2022 19:35 Ответить
Він не кумедний, він сєпар і ворог, брат чоловіка у бердянську, вони зайшли без єдиного спротиву
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26.02.2022 19:48 Ответить
Можно ********** его в сопли, земля металлом кацапам.
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26.02.2022 18:58 Ответить
Вообще-то похоже на государственную измену. По телеку бодро рассказывали как будут оборонять Юг, а войск нет и идёт сдача Украины. Херло по сути уже решил две из трёх задач. А нужна ли ему смена власти?
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26.02.2022 19:36 Ответить
Пересувну годівницю з їжею і метиловий спирт
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26.02.2022 18:58 Ответить
Цитата: "В Сосниці на трасі Новгород - Чернігів нарахували близько 180 одиниць танків, БМП та БТР."

Велике дорогобудівництво? Дякую, дуже дякую...
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26.02.2022 18:58 Ответить
Да все эти дороги кажутся сейчас откровенным саботажем. Я помню как хвалились дорогами на пустырях, которые были давно заброшены, а теперь по ним ездит русская техника.
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26.02.2022 19:00 Ответить
Раньше это объясняли банальным распилом. Типа, никто ездить не будет, но средства то потрачены.
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26.02.2022 19:01 Ответить
Тобто, українці повинні були все життя їздити по вщент розбитих дорогах, бо ними, в разі чого, можуть скористатись кацапи? Дивна логіка...
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26.02.2022 19:23 Ответить
Речь про то что направление строительства дорог виделось неразумным. Так как это не оправдывалось никакой экономической эффективности. Короче, по ним бы никто не ездил. Но их зачем-то строили. Мне кажется это доказательство того, что на каких-то этапах принятия решений у нас сидели русские кроты.
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26.02.2022 19:26 Ответить
Коли є гарні дороги, які не вистачає чим захищати, то логіка тут дуже проста -- це дороги, по яким нападнику просто і швидко здійснювати переміщення без спротиву.
П -- пріоритети.

Тому пошукай логіку в себе.
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26.02.2022 21:18 Ответить
вы им ещё хлеб соль занесите
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26.02.2022 18:59 Ответить
Ага, так спокійно, все зашібісь, он світло включим скоро, поліція ходить собі, руки в брюки. Війна?яка війна?
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26.02.2022 19:03 Ответить
Вони на нас напали б'ючи по аеропортам, повернемо борги.
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26.02.2022 19:00 Ответить
Брешет это свидло недаром его называют свидло- падло. Отсылают в Мариуполь всех кто хочет обороняться и это в лучшем случае, а так мы ничего не знаем и не выдаем
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26.02.2022 19:00 Ответить
Бердянськ у більшості своєї ватний. Телевізор ще з голови не пішов
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26.02.2022 19:03 Ответить
Ну таки в первый день военкомат был забит УБДшниками , другой вопрос ,что оказались ни кому не нужны . Я уверен на 200% что зеля просто здал юг . Бои за Мелитополь просто юмор какой то был
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26.02.2022 19:08 Ответить
Там местная власть ОПЗШники. Ничему их пример Ордло не научил.
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26.02.2022 19:10 Ответить
Полностью согласен. Колонны техники свободно вышли с крыма, и спокойно без сопротивления проехали по всему побережью. Возьмут Мариуполь , объявят перемирие.
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26.02.2022 19:46 Ответить
Перемирие местного масштаба ! А об Мариуполь зубы о бломают! И не только крымские а и орловские с кацапами вместе!
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26.02.2022 19:55 Ответить
Все зависит от Николаева и Мариуполя. Но в сторону Мариуполя проехала огромная колона. 300 ед. воен. техники. Очень много САУ. Все кто говорит что Бердянск город ватников, у.б.л.ю.д.ки.
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26.02.2022 20:08 Ответить
Посадка под луначарском забита градами , вдоль трассы
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26.02.2022 20:22 Ответить
У нас теж саме, м.Зміїв Харківської. Іспанська влада, відправляють в ТО на красноград в 150 км, чи в Харків, а до нього не факт, що живим доїдеш, підарасня рашистська градами купити почала, подзвонила на гарячу в СБУ за воєнкомат, що люди не потрібні, СБУ відморозилось
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26.02.2022 19:54 Ответить
Аэропорт там одно название, взлетка вся раскурочена специально давно, еще с 2014 г., чтобы кацапы десант не высадили с Крыма.
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26.02.2022 19:00 Ответить
Так надо было ещё и заминировать.
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26.02.2022 19:06 Ответить
Да , но место со всех сторон открытое хрен подойдёшь. Провел кто то кацапов очень специфической дорогой мимо трасс, её местные знают единицы
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26.02.2022 19:11 Ответить
Ну кто... Слухи ходят, Пономарь вроде как договорился...
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26.02.2022 19:15 Ответить
Гена, в тебя зубы болят, не наговаривай на бердянских дедушек и бабушек!
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26.02.2022 19:58 Ответить
Цитата: "В Сосниці на трасі Новгород - Чернігів нарахували близько 180 одиниць (рашистів) танків, БМП та БТР."

Велике дорогобудівництво? Дякую, дуже дякую...

https://t.me/operativnoZSU/9003
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26.02.2022 19:01 Ответить
Колишній перевалочний аеропорт дальньої авіації. Там плити вже років 30 назад на дачі розстаскали, як в Токмаку, Мелітополі та Джанкої.
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26.02.2022 19:05 Ответить
Просто якась біда з тими південно-східними регіонами: ніякого опору, зустріч загарбника з хлібом-сіллю. Це якісь прокацапські регіони, які треба вичищати і вичищати. Окрім того, тупі, як кпцапські валянки - ***** програє, і чим вони виправдають свою бездіяльність? Можливо, я помиляюсь - їм просто нічим оборонятись? Тоді хто таке допустив?
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26.02.2022 19:06 Ответить
Местная вата. Теперь чувствуют русский мир как на Донбассе. С расстрелами семей как под Херсоном или когда по жилым кварталам лупят Градами как сейчас в Николаеве.
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26.02.2022 19:09 Ответить
Родичі із Генічиска доповіли що в нічь на 24 погранці знялися, поліція теж кудись зникла і кацапи без усяких труднощів заїхали з криму на нашу територію.
Ситуация доволі дивна.
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26.02.2022 22:31 Ответить
Ты может не видел, но это часть плана России. Я наблюдал за этим в прямом эфире.
1. Путин как Палпатин из Звездных Войн провозглашает план для всех войск. Мировая общественность шокирована.
2. В сеть попадает сразу ролик как прорывают границу и наши бегут.
3. Потом летят бомбы и Геращенко уже заявляет что генштабы разрушены, а в Одессе высаживается русский десант.

Может еще что-то, но у меня были более важные дела на тот момент. Так вот во всех трех пунктах настоящим было только первое. Остальное было для паники. Просто там слабое место в обороне, вот и всё.
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26.02.2022 22:42 Ответить
Шото не клеїться до купи!
Кацапів свідомо без попередження своїх запустили на Мелитополь, Каховку і Никополь?
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26.02.2022 22:54 Ответить
Не мое. Объяснение.

Удар по Каховской ГЭС на юге был усилен вертолетными десантами, удачным для россиян поражением части РТВ в Липовцах, накрытием части С-300 в Новой Каховке и многочисленными ударами артиллерии.

Какие бы не были укрепления на Чонгаре и Перекопе, они были бы вскрыты многолетней разведкой и снесены артподготовкой. Из того что видно (нет посеченных воп, погромов тылов, забитых колонн в количествах) - на юге мы откатились сами ввиду сильного преимущества противника.

Там степь, негде сманеврировать, не за что уцепиться. Противник у Херсона и на вьезде в Мелитополь
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26.02.2022 22:57 Ответить
Ну да дорогу перекрити та міст замінувати і надовби поставити тож не судьба звісно.
Пройшлися катком там, здається нашу колонну спалили біля Олешків.
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26.02.2022 23:09 Ответить
Бердянск - город ватных пенсов. Негласно при совке военные в зависимости от званий оседали в теплых морских краях... Вот это к сожалению один из городов, в основном населенных старыми совкодрочерами
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26.02.2022 19:12 Ответить
Так оно и есть , старые процентов 85-90 вата конченая , но молодежь воевала не меньше трети и хочет дальше . В военкомат стояли до 28 и за 50 лет . Среднего возраста почти не было
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26.02.2022 19:29 Ответить
подивись мій пост вище
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26.02.2022 22:34 Ответить
Інфа фуфло ! Я з Запоріжжя ! Я жінка, але буде потрібно - піду з лопатою на кацапів !!!
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26.02.2022 19:12 Ответить
Так вже потрібно. Чи війна ще не почалась?
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26.02.2022 19:25 Ответить
А що, в тебе іншої зброї немає! Кацапи ж голодні! Чи тобі вже за 80?
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26.02.2022 20:02 Ответить
Ой ***, хто це відгукнувся ? Диванний вояка ?
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26.02.2022 21:00 Ответить
Я уже писал , ни кому , ни чего не выдавали похрен кто ты - УБД , ветеран МВД или резервист . Толпами бегали по городу искали хоть что то .а то что нашли среди своих просто мелочь,
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26.02.2022 19:18 Ответить
Такое ощущение, что жители некоторьІх городов ликуют, что ихние города орда обошла. Так они вернутся.

Поетому нападайте на них, закидьІвайте коктейями молотова. Перекрівайте дороги блоками, задерживайте пока ЗСУ подготовлятся к "встрече".

Догоняйте последние машиньІ на легковьІх авто и поджигайте, потом уходите.

Меняйте знаки с названием населенньІх пунктов, пускайте их ложньІми путями, чтобьІ спалили топливо.

В первую очередь повреждайте топливозаправщики. Без топлива ето недвижимьІе мишени.
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26.02.2022 19:07 Ответить
По-перше на півдні одні поля, навіть ніде заховатись, по-друге такі дії повинна організовувати місцева влада а їй судячи з усього начхати.
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26.02.2022 19:52 Ответить
Вот как получается то а? Что дефакто, 5тую статью, защищаем мы. Ну хорошо хоть немцы прозрели!
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26.02.2022 19:10 Ответить
Це шо таке ? Південь зливають ? Ми не потрібні ???
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26.02.2022 19:11 Ответить
Ні, звичайно. Тримайтесь.
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26.02.2022 19:16 Ответить
Те що там сяде, там і останеться!
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26.02.2022 19:14 Ответить
Не понятно почему они с такой легкостью перемещаются в сторону Мариуполя. Такое чувство что их специально пропускают. Ну есть же у нас уже и достаточно людей и оружием помагают. Ведь скоро будет кольцо и полезут орки в наступление на весь Донбасс. Очень тревожно. Хочется верить что это такой план., что-то задумано.
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26.02.2022 19:15 Ответить
Ага, план дерьмака.
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26.02.2022 19:30 Ответить
Дивлячись на подібний розвиток подій, складається враження, що пуйло та Байден і Ко Україну вже поділили між собою на зони впливу, як Сирію, і про все домовились. Зеленому лиш спустили план дій, який він зобов"язаний неухильно дотримуватись. На користь цієї версії говорить навіть планування перемовин між Зеленим та пуйлом при, фактично, явній перевазі ЗСУ і повному провалі бліцкрігу пуйла. Схоже, простому українському народу не все розповідають...
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26.02.2022 19:37 Ответить
Интересно, что о сопротивлении врагу ничего не говорит, а всё о водопроводе, городских службах.
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26.02.2022 19:24 Ответить
Договорняк с кацапами, так же как и в Каховке . Кацапье жаловалось что был договорняк , они заходили в пустой город а тут вдруг ВСУ подскочило и планы порушили стрелять начали
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26.02.2022 19:41 Ответить
Щось не доберу: їдуть колони техніки на Бердянськ, Приморськ як на весіллі на другий день. Мені це нагадує 2014 рік: колона з Слав"янську до Донецька. Совпадєнніє? Чи план?
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26.02.2022 19:27 Ответить
Не совсем по теме, новость. В Чехии, за согласие с русской агрессией и поддержку х@йла, могут и посадить до трёх лет.
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26.02.2022 19:28 Ответить
свідло - то ватний підор, йому віри нема
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26.02.2022 19:29 Ответить
Поэтому и оружие не давали , хочет остаться дальше вместе с пономарем . Нахрен им ,что бы оружие было на руках , могут и пристрелить
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26.02.2022 19:37 Ответить
Таких надо в тюрьму сажать, там. ему место. Сдать город врагу без единого выстрела -это разве не предательство?
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26.02.2022 19:42 Ответить
Я думаю, наша арта его ********* вместе с кацапами, разведка ЦРУ наведет со спутников и все
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26.02.2022 19:29 Ответить
Арту с города вывели в Мелитополь, да так хитро что они и расчехлить толком свои гиацинты не успели там
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26.02.2022 19:35 Ответить
Окупанти зайняли колишній Бердянський аеропорт, Джерело: https://censor.net/ua/n3319516

РОЗБИТИ ПОСАДКОВІ СМУГИ - КАЦАПАМ НЕ ДАМО І ШАНСА
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26.02.2022 19:35 Ответить
Так це шо ,орда пройшла Мелітополь,чи обійшла,а тепер заходе з тилу на Маріуполь?
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26.02.2022 19:40 Ответить
Именно так. И едут они по шоссе, как на параде.
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26.02.2022 19:44 Ответить
Прошла почти без боя город который ключ на Мариуполь и Запорожье и теперь идут на Мариуполь . Сегодня практически весь день идут сёлами в сторону Мариуполя и Запорожья
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26.02.2022 19:45 Ответить
По сути Бердянск "объявил нейтралитет" с "белым флагом" ( явно оговоренный заранее) Ну теперь у раши прямая дорога на Мариуполь в тыл его защитникам. Вариантов два. Либо биться в черте города до конца ( в окружении) либо отбиваясь сниматься и отходить на Пологи - Гуляй Поле ( родину Батьки Махно) закрывая путь на Запорожье.
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26.02.2022 19:51 Ответить
Насчёт отхода на Гуляй-Поле- гениальное решение! Поле оно и есть поле! Под грандами и авиацией сразу поймёшь, что это такое!
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26.02.2022 20:10 Ответить
Ну тогда биться в городе до последнего . Вариантов то два ( это без капитуляции конечно).
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26.02.2022 20:13 Ответить
До последнего пенса, или пенсионерки?
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26.02.2022 20:50 Ответить
Можно ответить смешнее " до последнего иванова".
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26.02.2022 21:19 Ответить
что-то отчет этого свидло мутный
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26.02.2022 19:53 Ответить
Надеюсь хватило ума вывести из строя взлетную полосу.
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26.02.2022 19:54 Ответить
Говорят ее там нету уже лет 8
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26.02.2022 20:06 Ответить
Дачники- народ надёжный и впередсмотрительный!
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26.02.2022 20:07 Ответить
Аэропорты им нужны, для высадки чеченцев ,
будут деньги отрабатывать ,искать нашего президента. ,

Уся надія, тільки на наших хлопців захистників.

Тільки вони ,можуть спасти Україну від ворогів
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26.02.2022 20:16 Ответить
Мариуполь рядом -могут базу для вертолетов кинуть
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26.02.2022 20:20 Ответить
Да в "братской"Беларуси вертолеты сотнями прямо на автодороге стоят!
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26.02.2022 20:54 Ответить
 
 