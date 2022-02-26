Окупанти зайняли колишній Бердянський аеропорт, - в.о. міського голови Свідло
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ворожа військова техніка зайняла територію колишнього Бердянського аеропорту.
Про це повідомляє Бердянська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.
В.о. міського голови Бердянська Олександр Свідло повідомляє, що частина військової техніки, яка рухалась зі сторони Приморську, пішла в бік Маріуполя.
За словами в.о. міського голови, ні об’єкти інфраструктури, ні житлові будинки, ні багатоповерхові будинки не пошкоджені. Через основні в’їзди до міста військова техніка не заходила.
"Наразі маємо таку інформацію. Скоро стемніє, ми увімкнемо освітлення у місті. Життєдіяльність міста та основних служб підтримується. В місті працює поліція, в повному складі. Крім того, нами сформовані дружини, з активних мешканців нашого міста, для підтримання порядку та з метою запобігання випадків мародерства або порушення громадського порядку. Усі активних бердянців закликаємо долучатися до цього руху", - каже він.
Телефони самооборони - 0665184697, 0666376574
За словами Свідла, комунальні підприємства працюють в штатному режимі.Відключення електромережі можуть повторюватися, оскільки місто перейде на альтернативні гілку електропостачання. Водоканал готовий продовжувати надходження води, навіть у випадку відключення електромережі. Можливо це буде погодинно.
Сирена буде чутна у всіх мікрорайонах міста. У місті стабільний запас палива, продуктів, медикаментів. Лікарня працює у штатному режимі. У міськраді оперативний штаб по підтриманню життєдіяльності міста працює в повному складі.
Представники місцевої влади знаходяться в місті.
Будь ласка, зачекайте...
Велике дорогобудівництво? Дякую, дуже дякую...
П -- пріоритети.
Тому пошукай логіку в себе.
Велике дорогобудівництво? Дякую, дуже дякую...
https://t.me/operativnoZSU/9003
Ситуация доволі дивна.
1. Путин как Палпатин из Звездных Войн провозглашает план для всех войск. Мировая общественность шокирована.
2. В сеть попадает сразу ролик как прорывают границу и наши бегут.
3. Потом летят бомбы и Геращенко уже заявляет что генштабы разрушены, а в Одессе высаживается русский десант.
Может еще что-то, но у меня были более важные дела на тот момент. Так вот во всех трех пунктах настоящим было только первое. Остальное было для паники. Просто там слабое место в обороне, вот и всё.
Кацапів свідомо без попередження своїх запустили на Мелитополь, Каховку і Никополь?
Удар по Каховской ГЭС на юге был усилен вертолетными десантами, удачным для россиян поражением части РТВ в Липовцах, накрытием части С-300 в Новой Каховке и многочисленными ударами артиллерии.
Какие бы не были укрепления на Чонгаре и Перекопе, они были бы вскрыты многолетней разведкой и снесены артподготовкой. Из того что видно (нет посеченных воп, погромов тылов, забитых колонн в количествах) - на юге мы откатились сами ввиду сильного преимущества противника.
Там степь, негде сманеврировать, не за что уцепиться. Противник у Херсона и на вьезде в Мелитополь
Пройшлися катком там, здається нашу колонну спалили біля Олешків.
Поетому нападайте на них, закидьІвайте коктейями молотова. Перекрівайте дороги блоками, задерживайте пока ЗСУ подготовлятся к "встрече".
Догоняйте последние машиньІ на легковьІх авто и поджигайте, потом уходите.
Меняйте знаки с названием населенньІх пунктов, пускайте их ложньІми путями, чтобьІ спалили топливо.
В первую очередь повреждайте топливозаправщики. Без топлива ето недвижимьІе мишени.
РОЗБИТИ ПОСАДКОВІ СМУГИ - КАЦАПАМ НЕ ДАМО І ШАНСА
будут деньги отрабатывать ,искать нашего президента. ,
Уся надія, тільки на наших хлопців захистників.
Тільки вони ,можуть спасти Україну від ворогів