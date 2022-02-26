УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15157 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
38 247 83
аеропорт (684) Бердянськ (370) війна (56444)

Окупанти зайняли колишній Бердянський аеропорт, - в.о. міського голови Свідло

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти зайняли колишній Бердянський аеропорт, - в.о. міського голови Свідло

Ворожа військова техніка зайняла територію колишнього Бердянського аеропорту.

Про це повідомляє Бердянська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.

В.о. міського голови Бердянська Олександр Свідло повідомляє, що частина військової техніки, яка рухалась зі сторони Приморську, пішла в бік Маріуполя.

За словами в.о. міського голови, ні об’єкти інфраструктури, ні житлові будинки, ні багатоповерхові будинки не пошкоджені. Через основні в’їзди до міста військова техніка не заходила.

"Наразі маємо таку інформацію. Скоро стемніє, ми увімкнемо освітлення у місті. Життєдіяльність міста та основних служб підтримується. В місті працює поліція, в повному складі. Крім того, нами сформовані дружини, з активних мешканців нашого міста, для підтримання порядку та з метою запобігання випадків мародерства або порушення громадського порядку. Усі активних бердянців закликаємо долучатися до цього руху", - каже він.

Телефони самооборони - 0665184697, 0666376574

За словами Свідла, комунальні підприємства працюють в штатному режимі.Відключення електромережі можуть повторюватися, оскільки місто перейде на альтернативні гілку електропостачання. Водоканал готовий продовжувати надходження води, навіть у випадку відключення електромережі. Можливо це буде погодинно.

Сирена буде чутна у всіх мікрорайонах міста. У місті стабільний запас палива, продуктів, медикаментів. Лікарня працює у штатному режимі. У міськраді оперативний штаб по підтриманню життєдіяльності міста працює в повному складі.

Представники місцевої влади знаходяться в місті.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+39
Ну тогда можно ставить точку.у конечно
показати весь коментар
26.02.2022 18:56
+29
Можно ********** его в сопли, земля металлом кацапам.
показати весь коментар
26.02.2022 18:58
+24
или цистерну метилового спирта..
показати весь коментар
26.02.2022 18:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну тогда можно ставить точку.у конечно
показати весь коментар
26.02.2022 18:56 Відповісти
или цистерну метилового спирта..
показати весь коментар
26.02.2022 18:57 Відповісти
Негайно!
показати весь коментар
26.02.2022 18:59 Відповісти
Расхерачить их нафик -- координаты должны быть.. Или спалить коктейлями !!!
показати весь коментар
26.02.2022 19:24 Відповісти
Цікавий якийсь і кумедний цей міський голова: ворожі сили захопили міський аеропорт, у місті працює оперативний штаб, поліція ("у повному складі"), дружини, комунальні служби... Все заїбісь, мовби?
показати весь коментар
26.02.2022 19:35 Відповісти
Він не кумедний, він сєпар і ворог, брат чоловіка у бердянську, вони зайшли без єдиного спротиву
показати весь коментар
26.02.2022 19:48 Відповісти
Можно ********** его в сопли, земля металлом кацапам.
показати весь коментар
26.02.2022 18:58 Відповісти
Вообще-то похоже на государственную измену. По телеку бодро рассказывали как будут оборонять Юг, а войск нет и идёт сдача Украины. Херло по сути уже решил две из трёх задач. А нужна ли ему смена власти?
показати весь коментар
26.02.2022 19:36 Відповісти
Пересувну годівницю з їжею і метиловий спирт
показати весь коментар
26.02.2022 18:58 Відповісти
Цитата: "В Сосниці на трасі Новгород - Чернігів нарахували близько 180 одиниць танків, БМП та БТР."

Велике дорогобудівництво? Дякую, дуже дякую...
показати весь коментар
26.02.2022 18:58 Відповісти
Да все эти дороги кажутся сейчас откровенным саботажем. Я помню как хвалились дорогами на пустырях, которые были давно заброшены, а теперь по ним ездит русская техника.
показати весь коментар
26.02.2022 19:00 Відповісти
Раньше это объясняли банальным распилом. Типа, никто ездить не будет, но средства то потрачены.
показати весь коментар
26.02.2022 19:01 Відповісти
Тобто, українці повинні були все життя їздити по вщент розбитих дорогах, бо ними, в разі чого, можуть скористатись кацапи? Дивна логіка...
показати весь коментар
26.02.2022 19:23 Відповісти
Речь про то что направление строительства дорог виделось неразумным. Так как это не оправдывалось никакой экономической эффективности. Короче, по ним бы никто не ездил. Но их зачем-то строили. Мне кажется это доказательство того, что на каких-то этапах принятия решений у нас сидели русские кроты.
показати весь коментар
26.02.2022 19:26 Відповісти
Коли є гарні дороги, які не вистачає чим захищати, то логіка тут дуже проста -- це дороги, по яким нападнику просто і швидко здійснювати переміщення без спротиву.
П -- пріоритети.

Тому пошукай логіку в себе.
показати весь коментар
26.02.2022 21:18 Відповісти
вы им ещё хлеб соль занесите
показати весь коментар
26.02.2022 18:59 Відповісти
Ага, так спокійно, все зашібісь, он світло включим скоро, поліція ходить собі, руки в брюки. Війна?яка війна?
показати весь коментар
26.02.2022 19:03 Відповісти
Вони на нас напали б'ючи по аеропортам, повернемо борги.
показати весь коментар
26.02.2022 19:00 Відповісти
Брешет это свидло недаром его называют свидло- падло. Отсылают в Мариуполь всех кто хочет обороняться и это в лучшем случае, а так мы ничего не знаем и не выдаем
показати весь коментар
26.02.2022 19:00 Відповісти
Бердянськ у більшості своєї ватний. Телевізор ще з голови не пішов
показати весь коментар
26.02.2022 19:03 Відповісти
Ну таки в первый день военкомат был забит УБДшниками , другой вопрос ,что оказались ни кому не нужны . Я уверен на 200% что зеля просто здал юг . Бои за Мелитополь просто юмор какой то был
показати весь коментар
26.02.2022 19:08 Відповісти
Там местная власть ОПЗШники. Ничему их пример Ордло не научил.
показати весь коментар
26.02.2022 19:10 Відповісти
Полностью согласен. Колонны техники свободно вышли с крыма, и спокойно без сопротивления проехали по всему побережью. Возьмут Мариуполь , объявят перемирие.
показати весь коментар
26.02.2022 19:46 Відповісти
Перемирие местного масштаба ! А об Мариуполь зубы о бломают! И не только крымские а и орловские с кацапами вместе!
показати весь коментар
26.02.2022 19:55 Відповісти
Все зависит от Николаева и Мариуполя. Но в сторону Мариуполя проехала огромная колона. 300 ед. воен. техники. Очень много САУ. Все кто говорит что Бердянск город ватников, у.б.л.ю.д.ки.
показати весь коментар
26.02.2022 20:08 Відповісти
Посадка под луначарском забита градами , вдоль трассы
показати весь коментар
26.02.2022 20:22 Відповісти
У нас теж саме, м.Зміїв Харківської. Іспанська влада, відправляють в ТО на красноград в 150 км, чи в Харків, а до нього не факт, що живим доїдеш, підарасня рашистська градами купити почала, подзвонила на гарячу в СБУ за воєнкомат, що люди не потрібні, СБУ відморозилось
показати весь коментар
26.02.2022 19:54 Відповісти
Аэропорт там одно название, взлетка вся раскурочена специально давно, еще с 2014 г., чтобы кацапы десант не высадили с Крыма.
показати весь коментар
26.02.2022 19:00 Відповісти
Так надо было ещё и заминировать.
показати весь коментар
26.02.2022 19:06 Відповісти
Да , но место со всех сторон открытое хрен подойдёшь. Провел кто то кацапов очень специфической дорогой мимо трасс, её местные знают единицы
показати весь коментар
26.02.2022 19:11 Відповісти
Ну кто... Слухи ходят, Пономарь вроде как договорился...
показати весь коментар
26.02.2022 19:15 Відповісти
Гена, в тебя зубы болят, не наговаривай на бердянских дедушек и бабушек!
показати весь коментар
26.02.2022 19:58 Відповісти
Цитата: "В Сосниці на трасі Новгород - Чернігів нарахували близько 180 одиниць (рашистів) танків, БМП та БТР."

Велике дорогобудівництво? Дякую, дуже дякую...

https://t.me/operativnoZSU/9003
показати весь коментар
26.02.2022 19:01 Відповісти
Колишній перевалочний аеропорт дальньої авіації. Там плити вже років 30 назад на дачі розстаскали, як в Токмаку, Мелітополі та Джанкої.
показати весь коментар
26.02.2022 19:05 Відповісти
Просто якась біда з тими південно-східними регіонами: ніякого опору, зустріч загарбника з хлібом-сіллю. Це якісь прокацапські регіони, які треба вичищати і вичищати. Окрім того, тупі, як кпцапські валянки - ***** програє, і чим вони виправдають свою бездіяльність? Можливо, я помиляюсь - їм просто нічим оборонятись? Тоді хто таке допустив?
показати весь коментар
26.02.2022 19:06 Відповісти
Местная вата. Теперь чувствуют русский мир как на Донбассе. С расстрелами семей как под Херсоном или когда по жилым кварталам лупят Градами как сейчас в Николаеве.
показати весь коментар
26.02.2022 19:09 Відповісти
Родичі із Генічиска доповіли що в нічь на 24 погранці знялися, поліція теж кудись зникла і кацапи без усяких труднощів заїхали з криму на нашу територію.
Ситуация доволі дивна.
показати весь коментар
26.02.2022 22:31 Відповісти
Ты может не видел, но это часть плана России. Я наблюдал за этим в прямом эфире.
1. Путин как Палпатин из Звездных Войн провозглашает план для всех войск. Мировая общественность шокирована.
2. В сеть попадает сразу ролик как прорывают границу и наши бегут.
3. Потом летят бомбы и Геращенко уже заявляет что генштабы разрушены, а в Одессе высаживается русский десант.

Может еще что-то, но у меня были более важные дела на тот момент. Так вот во всех трех пунктах настоящим было только первое. Остальное было для паники. Просто там слабое место в обороне, вот и всё.
показати весь коментар
26.02.2022 22:42 Відповісти
Шото не клеїться до купи!
Кацапів свідомо без попередження своїх запустили на Мелитополь, Каховку і Никополь?
показати весь коментар
26.02.2022 22:54 Відповісти
Не мое. Объяснение.

Удар по Каховской ГЭС на юге был усилен вертолетными десантами, удачным для россиян поражением части РТВ в Липовцах, накрытием части С-300 в Новой Каховке и многочисленными ударами артиллерии.

Какие бы не были укрепления на Чонгаре и Перекопе, они были бы вскрыты многолетней разведкой и снесены артподготовкой. Из того что видно (нет посеченных воп, погромов тылов, забитых колонн в количествах) - на юге мы откатились сами ввиду сильного преимущества противника.

Там степь, негде сманеврировать, не за что уцепиться. Противник у Херсона и на вьезде в Мелитополь
показати весь коментар
26.02.2022 22:57 Відповісти
Ну да дорогу перекрити та міст замінувати і надовби поставити тож не судьба звісно.
Пройшлися катком там, здається нашу колонну спалили біля Олешків.
показати весь коментар
26.02.2022 23:09 Відповісти
Бердянск - город ватных пенсов. Негласно при совке военные в зависимости от званий оседали в теплых морских краях... Вот это к сожалению один из городов, в основном населенных старыми совкодрочерами
показати весь коментар
26.02.2022 19:12 Відповісти
Так оно и есть , старые процентов 85-90 вата конченая , но молодежь воевала не меньше трети и хочет дальше . В военкомат стояли до 28 и за 50 лет . Среднего возраста почти не было
показати весь коментар
26.02.2022 19:29 Відповісти
подивись мій пост вище
показати весь коментар
26.02.2022 22:34 Відповісти
Інфа фуфло ! Я з Запоріжжя ! Я жінка, але буде потрібно - піду з лопатою на кацапів !!!
показати весь коментар
26.02.2022 19:12 Відповісти
Так вже потрібно. Чи війна ще не почалась?
показати весь коментар
26.02.2022 19:25 Відповісти
А що, в тебе іншої зброї немає! Кацапи ж голодні! Чи тобі вже за 80?
показати весь коментар
26.02.2022 20:02 Відповісти
Ой ***, хто це відгукнувся ? Диванний вояка ?
показати весь коментар
26.02.2022 21:00 Відповісти
Я уже писал , ни кому , ни чего не выдавали похрен кто ты - УБД , ветеран МВД или резервист . Толпами бегали по городу искали хоть что то .а то что нашли среди своих просто мелочь,
показати весь коментар
26.02.2022 19:18 Відповісти
Такое ощущение, что жители некоторьІх городов ликуют, что ихние города орда обошла. Так они вернутся.

Поетому нападайте на них, закидьІвайте коктейями молотова. Перекрівайте дороги блоками, задерживайте пока ЗСУ подготовлятся к "встрече".

Догоняйте последние машиньІ на легковьІх авто и поджигайте, потом уходите.

Меняйте знаки с названием населенньІх пунктов, пускайте их ложньІми путями, чтобьІ спалили топливо.

В первую очередь повреждайте топливозаправщики. Без топлива ето недвижимьІе мишени.
показати весь коментар
26.02.2022 19:07 Відповісти
По-перше на півдні одні поля, навіть ніде заховатись, по-друге такі дії повинна організовувати місцева влада а їй судячи з усього начхати.
показати весь коментар
26.02.2022 19:52 Відповісти
Вот как получается то а? Что дефакто, 5тую статью, защищаем мы. Ну хорошо хоть немцы прозрели!
показати весь коментар
26.02.2022 19:10 Відповісти
Це шо таке ? Південь зливають ? Ми не потрібні ???
показати весь коментар
26.02.2022 19:11 Відповісти
Ні, звичайно. Тримайтесь.
показати весь коментар
26.02.2022 19:16 Відповісти
Те що там сяде, там і останеться!
показати весь коментар
26.02.2022 19:14 Відповісти
Не понятно почему они с такой легкостью перемещаются в сторону Мариуполя. Такое чувство что их специально пропускают. Ну есть же у нас уже и достаточно людей и оружием помагают. Ведь скоро будет кольцо и полезут орки в наступление на весь Донбасс. Очень тревожно. Хочется верить что это такой план., что-то задумано.
показати весь коментар
26.02.2022 19:15 Відповісти
Ага, план дерьмака.
показати весь коментар
26.02.2022 19:30 Відповісти
Дивлячись на подібний розвиток подій, складається враження, що пуйло та Байден і Ко Україну вже поділили між собою на зони впливу, як Сирію, і про все домовились. Зеленому лиш спустили план дій, який він зобов"язаний неухильно дотримуватись. На користь цієї версії говорить навіть планування перемовин між Зеленим та пуйлом при, фактично, явній перевазі ЗСУ і повному провалі бліцкрігу пуйла. Схоже, простому українському народу не все розповідають...
показати весь коментар
26.02.2022 19:37 Відповісти
Интересно, что о сопротивлении врагу ничего не говорит, а всё о водопроводе, городских службах.
показати весь коментар
26.02.2022 19:24 Відповісти
Договорняк с кацапами, так же как и в Каховке . Кацапье жаловалось что был договорняк , они заходили в пустой город а тут вдруг ВСУ подскочило и планы порушили стрелять начали
показати весь коментар
26.02.2022 19:41 Відповісти
Щось не доберу: їдуть колони техніки на Бердянськ, Приморськ як на весіллі на другий день. Мені це нагадує 2014 рік: колона з Слав"янську до Донецька. Совпадєнніє? Чи план?
показати весь коментар
26.02.2022 19:27 Відповісти
Не совсем по теме, новость. В Чехии, за согласие с русской агрессией и поддержку х@йла, могут и посадить до трёх лет.
показати весь коментар
26.02.2022 19:28 Відповісти
свідло - то ватний підор, йому віри нема
показати весь коментар
26.02.2022 19:29 Відповісти
Поэтому и оружие не давали , хочет остаться дальше вместе с пономарем . Нахрен им ,что бы оружие было на руках , могут и пристрелить
показати весь коментар
26.02.2022 19:37 Відповісти
Таких надо в тюрьму сажать, там. ему место. Сдать город врагу без единого выстрела -это разве не предательство?
показати весь коментар
26.02.2022 19:42 Відповісти
Я думаю, наша арта его ********* вместе с кацапами, разведка ЦРУ наведет со спутников и все
показати весь коментар
26.02.2022 19:29 Відповісти
Арту с города вывели в Мелитополь, да так хитро что они и расчехлить толком свои гиацинты не успели там
показати весь коментар
26.02.2022 19:35 Відповісти
Окупанти зайняли колишній Бердянський аеропорт, Джерело: https://censor.net/ua/n3319516

РОЗБИТИ ПОСАДКОВІ СМУГИ - КАЦАПАМ НЕ ДАМО І ШАНСА
показати весь коментар
26.02.2022 19:35 Відповісти
Так це шо ,орда пройшла Мелітополь,чи обійшла,а тепер заходе з тилу на Маріуполь?
показати весь коментар
26.02.2022 19:40 Відповісти
Именно так. И едут они по шоссе, как на параде.
показати весь коментар
26.02.2022 19:44 Відповісти
Прошла почти без боя город который ключ на Мариуполь и Запорожье и теперь идут на Мариуполь . Сегодня практически весь день идут сёлами в сторону Мариуполя и Запорожья
показати весь коментар
26.02.2022 19:45 Відповісти
По сути Бердянск "объявил нейтралитет" с "белым флагом" ( явно оговоренный заранее) Ну теперь у раши прямая дорога на Мариуполь в тыл его защитникам. Вариантов два. Либо биться в черте города до конца ( в окружении) либо отбиваясь сниматься и отходить на Пологи - Гуляй Поле ( родину Батьки Махно) закрывая путь на Запорожье.
показати весь коментар
26.02.2022 19:51 Відповісти
Насчёт отхода на Гуляй-Поле- гениальное решение! Поле оно и есть поле! Под грандами и авиацией сразу поймёшь, что это такое!
показати весь коментар
26.02.2022 20:10 Відповісти
Ну тогда биться в городе до последнего . Вариантов то два ( это без капитуляции конечно).
показати весь коментар
26.02.2022 20:13 Відповісти
До последнего пенса, или пенсионерки?
показати весь коментар
26.02.2022 20:50 Відповісти
Можно ответить смешнее " до последнего иванова".
показати весь коментар
26.02.2022 21:19 Відповісти
что-то отчет этого свидло мутный
показати весь коментар
26.02.2022 19:53 Відповісти
Надеюсь хватило ума вывести из строя взлетную полосу.
показати весь коментар
26.02.2022 19:54 Відповісти
Говорят ее там нету уже лет 8
показати весь коментар
26.02.2022 20:06 Відповісти
Дачники- народ надёжный и впередсмотрительный!
показати весь коментар
26.02.2022 20:07 Відповісти
Аэропорты им нужны, для высадки чеченцев ,
будут деньги отрабатывать ,искать нашего президента. ,

Уся надія, тільки на наших хлопців захистників.

Тільки вони ,можуть спасти Україну від ворогів
показати весь коментар
26.02.2022 20:16 Відповісти
Мариуполь рядом -могут базу для вертолетов кинуть
показати весь коментар
26.02.2022 20:20 Відповісти
Да в "братской"Беларуси вертолеты сотнями прямо на автодороге стоят!
показати весь коментар
26.02.2022 20:54 Відповісти
 
 