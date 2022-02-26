"Укрзализныця" уничтожила все железнодорожные узлы с Россией, - СМИ

"Укрзализныця" прекратила какие-либо отношения и взаимодействие с ОАО "Российские железные дороги".

Об этом со ссылкой на источник в Министерстве инфраструктуры сообщает Интерфакс-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Железнодорожные переходы между странами, которые обеспечивали ранее перевозку тысяч грузов и приносили экономикам обеих стран миллионы долларов, разрушены. Также прекращена диспетчерская связь с РФ. Запрос РЖД на восстановление связи с АО "Укрзализныця" ничего не имел общего с гуманитарной миссией, это была никчемная попытка возобновить поставки военной техники", - сообщил источник.

"Укрзализныця" полностью переориентирует грузовые перевозки в Европу и продолжит развивать "Шелковый путь" в обход России. Компания готова стать полноценным участником логистической цепочки Европейского Союза.

Также "Укрзализныця" продолжит развивать перевозки со странами Азии, в частности Китаем, и обеспечит качественную и быструю логистику между Азией и ЕС, но уже без участия России.