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"Укрзализныця" уничтожила все железнодорожные узлы с Россией, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

"Укрзализныця" прекратила какие-либо отношения и взаимодействие с ОАО "Российские железные дороги".

Об этом со ссылкой на источник в Министерстве инфраструктуры сообщает Интерфакс-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Железнодорожные переходы между странами, которые обеспечивали ранее перевозку тысяч грузов и приносили экономикам обеих стран миллионы долларов, разрушены. Также прекращена диспетчерская связь с РФ. Запрос РЖД на восстановление связи с АО "Укрзализныця" ничего не имел общего с гуманитарной миссией, это была никчемная попытка возобновить поставки военной техники", - сообщил  источник.

"Укрзализныця" полностью переориентирует грузовые перевозки в Европу и продолжит развивать "Шелковый путь" в обход России. Компания готова стать полноценным участником логистической цепочки Европейского Союза.

Также "Укрзализныця" продолжит развивать перевозки со странами Азии, в частности Китаем, и обеспечит качественную и быструю логистику между Азией и ЕС, но уже без участия России.
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Топ комментарии
+80
Русская железная дорога - иди на**й
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26.02.2022 19:03
+46
мегасимволично,как на этот момент..
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26.02.2022 19:01
+26
І з білорусЦц тре!
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26.02.2022 19:04
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мегасимволично,как на этот момент..
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26.02.2022 19:01 Ответить
нам надо закрывать проект 1520 мм русская колея и начинать реконструкцию путей на европейскую 1435 мм и пригласить к нам Японию ее компании на колею 1067 мм КАПСКАЯ колея .. уверяю вас после войны- а она закончится нам есть что предложить Евросоюзу странам США Канады европейская колея это полное включение Украина в единую систему ж.д. перевозок это огромный парк вагонов локомотивов и так далее Япония может внутри Украины дать нам внутреннюю колею типа метро трамвая поезда связать практически все села поселки города с друг другом перевозками как пассажиров так и грузовые две колеи это заводы по выпуску ремонты подвижного состава две колеи это кадры рабочие места заводу по строительству локомотивов вагонов это работа- проводники машинисты путейцы система регулирования перевозок пассажирские и грузовые .....перевозки это автобусное и иное транспортное развитие подвоз увоз пассажиров от станций и или к станциям..
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26.02.2022 19:15 Ответить
Навіщо?
Там аж ДВ наші землі

Москву хай собі залишать

А ось все інше наше
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26.02.2022 19:55 Ответить
...и Украину переименуем в Нью-Васюки
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26.02.2022 20:02 Ответить
Пшел накуй
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26.02.2022 20:04 Ответить
Сам іди. Коли я чую такі рожеві казочки то Васюки в мене автоматично виникають у голові.
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26.02.2022 20:08 Ответить
ДАВНО ПОРА
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26.02.2022 19:21 Ответить
красави )
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26.02.2022 19:03 Ответить
Русская железная дорога - иди на**й
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26.02.2022 19:03 Ответить
І з білорусЦц тре!
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26.02.2022 19:04 Ответить
Всього то на восьмий рік війни...
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26.02.2022 19:04 Ответить
Как обстановка в Чернигове?
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26.02.2022 19:05 Ответить
Чернигов держится. Периодически есть стычки с вражескими ДРГ. Со стороны ЗАЗ, Певцы, Александровка, Рокоссовского было много попаданий по жилым домам. Но наши жгут москальскую технику уверенно.
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26.02.2022 19:46 Ответить
Нарешті... хоча зараз і ДТЕК,дивлячись на озброєних українців зачаївся і пішов на поступки...
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26.02.2022 19:05 Ответить
Неожиданная поддержка)))

Микронезия разорвала дипотношения с Россией
Если думаете что вру, наберите в гугле)))

И она не маленькая, хоть и Микро-незия. Территориальные воды в ней с Европу размером или Австралию. Это островная страна на север от Австралии
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26.02.2022 19:08 Ответить
Так и есть."ФШМ осуждает вторжение Российской Федерации в Украину и неоправданное и жестокое нападение на ее народ и территорию, которое наша страна признает однозначно гнусным и вызывает в высшей степени презрение, - заявил президент Микронезии Дэвид Пануэло. - Мы поддерживаем Украину и категорически отвергаем самый вопиющий акт агрессии в Европе со времен Второй мировой войны».
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26.02.2022 19:14 Ответить
Победоносец .уев.Решил устраивать войны.террор всем соседям и сидеть чесать яйца и срать с телевизора о победах на крови .там отобрали.там поубивали.сотни тысяч убитых .миллионы покинули свои дома.победа для руских пида.в перед телевизором .ввергли страны в ужас. Ичкерия.Грузия.Молдова.Казахстан.Беларусь через куклу лукавую Украина и с последующей перспективой кошмарить всю Европу .это черти в том крематории кацапстана..кровавые тираны.они ******* и должны быть уничтожены всем миром
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26.02.2022 19:29 Ответить
еще одни бандеровцы
блин кругом они
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26.02.2022 19:22 Ответить
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26.02.2022 19:27 Ответить
Прощай не митая россия срана воров срана убійц.***** шастать.
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26.02.2022 19:09 Ответить
Після війни з'єднати всі гілки, що зараз ведуть у мордор, на території України вздовж кордону ("рокадна дорога"), і перевести всю мережу на 1435 мм і 25 кіловольт!

Це буде початок розквіту залізничної індустрії України. Буде створено тисячі нових робочих місць, а заводи з виробництва новеньких 1435-мм шпалів працюватимуть цілодобово!
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26.02.2022 19:13 Ответить
Щось нема инфы про сеню кролика, куля в лоб мабуть пёрший лыжи наклеив з Украины.
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26.02.2022 19:14 Ответить
интересные новости иногда прорываются

https://t.me/operativnoZSU/8999
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26.02.2022 19:16 Ответить
и это они ещё не зарезали последнего руцкого )))
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26.02.2022 19:18 Ответить
так быстро отрезать Украину от параши, та и скорее всего ускорить её прием в ес, а то и нато, без ************* это заняло бы снова десятилетия )) ху должен быть очень доволен собой ))
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26.02.2022 19:16 Ответить
многоходовочка
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26.02.2022 19:30 Ответить
"Я - частина тієї сили, що вічно хоче зла і вічно творить благо"
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26.02.2022 21:39 Ответить
Ось так потроху і рветься пуповина, що з"єднувала Україну з кацапстаном
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26.02.2022 19:23 Ответить
Це не пуповина була а кайдани
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26.02.2022 19:27 Ответить
г. Николаев в городе русские
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26.02.2022 19:23 Ответить
Вы из Николаева?
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26.02.2022 19:32 Ответить
Звернутись до всіх країн доброх волі!
Блокувати всі транспортні артерії і залізничні, і авіа, і морські!
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26.02.2022 19:29 Ответить
пляж Одессы!

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26.02.2022 19:31 Ответить
Гарна новина, давно пора.
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26.02.2022 19:38 Ответить
что то все нехорошо у лаптеногих...Уже и Китай присоединился к европейским санкциям.
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26.02.2022 19:42 Ответить
Це треба було зробити у 2014 році. А що зробиш? Всі три останніх президента України були зрадниками.
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26.02.2022 19:46 Ответить
Один із зрадників сейчас раздает пулеметы где-то в Киеве, второй(как бы я его не любил), сидит на Банковой и что-то делает. Надеюсь, его глупость и 2,5 спущенных в унитаз года не вылезут нам боком. Да и ему тоже. Не так все просто...
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26.02.2022 19:50 Ответить
Лапоть обісраний!

А твоє ***** зараз де та чим займається?
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26.02.2022 19:56 Ответить
Вы неправильно все поняли. Я ненавижу ***** может быть даже больше, чем Вы.
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26.02.2022 20:03 Ответить
это надо было ещё в 2014г делать. а разорвали только авиа сообщение
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26.02.2022 20:07 Ответить
Пора и дорогу перекопать и деревья посадить
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26.02.2022 20:17 Ответить
Таке б ще і з Білоруссю зробити, бо скоріше звідти техніка піде, звідти ближче набагато.
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26.02.2022 21:26 Ответить
 
 