"Укрзализныця" уничтожила все железнодорожные узлы с Россией, - СМИ
Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
"Укрзализныця" прекратила какие-либо отношения и взаимодействие с ОАО "Российские железные дороги".
Об этом со ссылкой на источник в Министерстве инфраструктуры сообщает Интерфакс-Украина, передает Цензор.НЕТ.
"Железнодорожные переходы между странами, которые обеспечивали ранее перевозку тысяч грузов и приносили экономикам обеих стран миллионы долларов, разрушены. Также прекращена диспетчерская связь с РФ. Запрос РЖД на восстановление связи с АО "Укрзализныця" ничего не имел общего с гуманитарной миссией, это была никчемная попытка возобновить поставки военной техники", - сообщил источник.
"Укрзализныця" полностью переориентирует грузовые перевозки в Европу и продолжит развивать "Шелковый путь" в обход России. Компания готова стать полноценным участником логистической цепочки Европейского Союза.
Также "Укрзализныця" продолжит развивать перевозки со странами Азии, в частности Китаем, и обеспечит качественную и быструю логистику между Азией и ЕС, но уже без участия России.
Пожалуйста, подождите...
Там аж ДВ наші землі
Москву хай собі залишать
А ось все інше наше
Микронезия разорвала дипотношения с Россией
Если думаете что вру, наберите в гугле)))
И она не маленькая, хоть и Микро-незия. Территориальные воды в ней с Европу размером или Австралию. Это островная страна на север от Австралии
блин кругом они
Це буде початок розквіту залізничної індустрії України. Буде створено тисячі нових робочих місць, а заводи з виробництва новеньких 1435-мм шпалів працюватимуть цілодобово!
https://t.me/operativnoZSU/8999
Блокувати всі транспортні артерії і залізничні, і авіа, і морські!
А твоє ***** зараз де та чим займається?