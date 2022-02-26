"Укрзалізниця" знищила всі залізничні вузли з Росією, - ЗМІ

"Укрзалізниця" припинила будь-які відносини та взаємодію з ВАТ "Російські залізниці".

Про це з посиланням на джерело в Міністерстві інфраструктури повідомляє "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Залізничні переходи між країнами, які забезпечували раніше перевезення тисяч вантажів і приносили економікам обох країн мільйони доларів, зруйновано. Також припинено диспетчерський зв'язок із РФ. Запит РЗ на відновлення зв'язку з АТ "Укрзалізниця" нічого не мав спільного з гуманітарною місією, це була нікчемна спроба відновити постачання військової техніки", - джерело.

"Укрзалізниця" повністю переорієнтує вантажні перевезення до Європи та продовжить розвивати "Шовковий шлях" в обхід Росії. Компанія готова стати повноцінним учасником логістичного ланцюжка Європейського Союзу.

Також "Укрзалізниця" продовжить розвивати перевезення з країнами Азії, зокрема Китаєм, та забезпечить якісну та швидку логістику між Азією та ЄС, але вже без участі Росії.