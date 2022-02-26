"Укрзалізниця" знищила всі залізничні вузли з Росією, - ЗМІ
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"Укрзалізниця" припинила будь-які відносини та взаємодію з ВАТ "Російські залізниці".
Про це з посиланням на джерело в Міністерстві інфраструктури повідомляє "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
"Залізничні переходи між країнами, які забезпечували раніше перевезення тисяч вантажів і приносили економікам обох країн мільйони доларів, зруйновано. Також припинено диспетчерський зв'язок із РФ. Запит РЗ на відновлення зв'язку з АТ "Укрзалізниця" нічого не мав спільного з гуманітарною місією, це була нікчемна спроба відновити постачання військової техніки", - джерело.
"Укрзалізниця" повністю переорієнтує вантажні перевезення до Європи та продовжить розвивати "Шовковий шлях" в обхід Росії. Компанія готова стати повноцінним учасником логістичного ланцюжка Європейського Союзу.
Також "Укрзалізниця" продовжить розвивати перевезення з країнами Азії, зокрема Китаєм, та забезпечить якісну та швидку логістику між Азією та ЄС, але вже без участі Росії.
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Там аж ДВ наші землі
Москву хай собі залишать
А ось все інше наше
Микронезия разорвала дипотношения с Россией
Если думаете что вру, наберите в гугле)))
И она не маленькая, хоть и Микро-незия. Территориальные воды в ней с Европу размером или Австралию. Это островная страна на север от Австралии
блин кругом они
Це буде початок розквіту залізничної індустрії України. Буде створено тисячі нових робочих місць, а заводи з виробництва новеньких 1435-мм шпалів працюватимуть цілодобово!
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Блокувати всі транспортні артерії і залізничні, і авіа, і морські!
А твоє ***** зараз де та чим займається?