Правительство Германии разрешило поставку Украине 400 единиц ПТРК своего производства, находящихся в Нидерландах, - DPA

По информации агентства DPA, Федеральное правительство Германии 26 февраля одобрило поставку Украине 400 единиц противотанкового вооружения своего производства, находящихся в Нидерландах. Берлин впервые разрешил экспорт летального вооружения Киеву.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

До вторжения Германия последовательно отказывалась предоставлять летальное оружие и позволять экспорт немецкого оружия другим государствам.