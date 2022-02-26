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Правительство Германии разрешило поставку Украине 400 единиц ПТРК своего производства, находящихся в Нидерландах, - DPA

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Правительство Германии разрешило поставку Украине 400 единиц ПТРК своего производства, находящихся в Нидерландах, - DPA

По информации агентства DPA, Федеральное правительство Германии 26 февраля одобрило поставку Украине 400 единиц противотанкового вооружения своего производства, находящихся в Нидерландах. Берлин впервые разрешил экспорт летального вооружения Киеву.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

До вторжения Германия последовательно отказывалась предоставлять летальное оружие и позволять экспорт немецкого оружия другим государствам.
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Топ комментарии
+63
***** вы быстрые!! Простите за мой мат.
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26.02.2022 19:03
+46
Перевзувальники
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26.02.2022 19:02
+40
Додавили немцам яйца.
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26.02.2022 19:03
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Фріци порузумнішали
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26.02.2022 19:36 Ответить
Земля породивша гітлера, гебельса, рібентропа зараз не знаходить для моєї країни нічого кращого, ніж 500 шрот шоломів , блоку по SWIFT і трьох денному карнавалу. Geficktes Sauerkraut!!!
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26.02.2022 19:49 Ответить
5000 aне 500
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26.02.2022 20:25 Ответить
все чики, 1000 противотанковых и 500 Стингеров, немцы оказались норм чуваки, пришли в себя, на соседней ветке уже обсуждают, простим мы Шольца или нет
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27.02.2022 00:30 Ответить
Пробудились? Будильник розбудив?
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26.02.2022 19:50 Ответить
Упирались до последнего, изо всех сил помогали пюреру.
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26.02.2022 19:50 Ответить
Ну дык не справился Путлер. Обещал блиц-криг, а оно вона как вышло....
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26.02.2022 21:09 Ответить
Долго запрягали, но подгон шикарный. Еще бы стингеров..
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26.02.2022 19:59 Ответить
1000 противотанковых и 500 Стингеров
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27.02.2022 00:30 Ответить
ось i нiмцi зрозумiли що з ****** не треба мати справ коли того всi кинули вже
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26.02.2022 20:07 Ответить
В дойчланді дойшло, плавно, але дойшло. Ну хоть так. Дякуємо
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26.02.2022 20:20 Ответить















Bundeskanzler Olaf Scholz


@Bundeskanzler








Regierungsvertreter*in aus Deutschland

Der russische Überfall markiert eine Zeitenwende. Es ist unsere Pflicht, die Ukraine nach Kräften zu unterstützen bei der Verteidigung gegen die Invasionsarmee von #Putin. Deshalb liefern wir 1000 Panzerabwehrwaffen und 500 Stinger-Raketen an unsere ******* in der #Ukraine.
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26.02.2022 20:23 Ответить
Должен найтись храбрец, который застрелит ху*ло

https://www.youtube.com/watch?v=iOocHZ7JLq4
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26.02.2022 20:25 Ответить
рассеюшка с потерями не считается
бесопокит что их с юга много
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26.02.2022 20:26 Ответить
а можно что то
посерьезее чем пзрк и птрк?
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26.02.2022 20:25 Ответить
MRLS ATAMC prigodilos te na 300 kilometrov probyvajet vsio .Oni kak grad tolko na mnogo mocnej i dalse bjut i tocnyje tam 10 metrov osybka
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26.02.2022 20:36 Ответить
их передали?
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26.02.2022 20:38 Ответить
Poka net tut stati mogli dat.Nemci peredali Ukraine u nas piset 1000 protivotankovix kak foto i 500 stingerov
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26.02.2022 20:47 Ответить
Ну ПОНЕСЛОСЬ Слава Богу ...кацапов с Украины не выпускать ,кончить ВСЕХ до единого !
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26.02.2022 20:26 Ответить
На Черниговщине местные жители сообщают, что оккупанты на подъездах в город специально сливают горючее из бензобаков, чтобы не идти на фактически гарантированное уничтожение Вооруженными Силами Украины. Уныние оккупантов растет почасово 😁
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26.02.2022 20:29 Ответить
Цензор, є новина:

🔥 На футбольному матчі everton - man city, команда Олександра Зінченко вийшла з жовто-блакитниим прапором на футболках. Як підтримка України у війні з парашиєю.
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26.02.2022 20:29 Ответить
Смотрю как бэ и не вижу такого
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26.02.2022 20:43 Ответить
В ютубі є запис. До речі, я помилився, там обидві команди були з нашими прапорами
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26.02.2022 21:05 Ответить
редставляете какой ширины профиля будет украинский боец? джавелины, немчюра, нЛАВ.... ёп.р.ст.
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26.02.2022 20:29 Ответить
Приятно и хорошо, ну почему как обычно поздно,когда уже наступил ужин , не ужели вы Шольц обедаете только при помощи вилки ,салфетки и ножика
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26.02.2022 20:30 Ответить
Ех если бы еще Байден рявкнул бы на Ганса и Израиль бы что то да передал ,ех
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26.02.2022 20:31 Ответить
https://t.me/Porohobotchenko/8421
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26.02.2022 20:32 Ответить
куплені та штопані гадни
Правительство Германии разрешило поставку Украине 400 единиц ПТРК своего производства, находящихся в Нидерландах,
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26.02.2022 20:36 Ответить
Держитесь , герои Украины и всего демократического мира! Слава Украине!
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26.02.2022 20:37 Ответить
Я так понимаю, Германия решила, что если уж отключать от СВИФТ и всё равно замазаться, то ипись оно конём - гулять так гулять.
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26.02.2022 20:37 Ответить
Если бы Германия захотела "гулять так гулять", то кроме ПТО выделила бы для Украины и танки. Прикинь как бы все приятно оху*ли от такого решения. И конечно же априори зауважали Германию.
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26.02.2022 21:09 Ответить
у немцев у самих танков нет.

разве что снимут с консервации королевские тигры - танк зачьотный
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26.02.2022 21:58 Ответить
А как же Леопард-2?))

Королевские тигр крут, но не в нашу эпоху. Их осталось единицы в музеях, он топлива жрёт ******** да и вообще возни с ним много. Особенно при поломке шасси.)
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26.02.2022 22:10 Ответить
Повідомили, що готують закон про заборону імпорту мокшанських вушлеводнів
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26.02.2022 22:04 Ответить
Союзники Украины.
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27.02.2022 00:25 Ответить
В наших новостях 500 стингеров отправляют и медицинские принадлежност
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26.02.2022 20:41 Ответить
милан?
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26.02.2022 20:46 Ответить
Немецкие проститутки держат нос по ветру, и понимают что скоро контроль за газовыми месторождениями РФ и северным потоком может перейти к Украине!
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26.02.2022 20:56 Ответить
сдохни нечисть! это агония у тебя я только позавчера дал больше чем ты гандон стоишь
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26.02.2022 23:49 Ответить
Це все добрий дідусік Джо, та його дядечко Сем німчиків нагибають
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26.02.2022 20:57 Ответить
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26.02.2022 21:10 Ответить
та пихуй !
в уличных боях все лучше, чем молотоф
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26.02.2022 21:59 Ответить
Наконец-то. Спасибо! Хочется верить, что это от души всего простого немецкого народа
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26.02.2022 21:57 Ответить
ще є хороша штука - Mantis від Rheinmetall

https://www.youtube.com/watch?v=41sSZTqEsRQ
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26.02.2022 22:45 Ответить
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