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Правительство Германии разрешило поставку Украине 400 единиц ПТРК своего производства, находящихся в Нидерландах, - DPA
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
По информации агентства DPA, Федеральное правительство Германии 26 февраля одобрило поставку Украине 400 единиц противотанкового вооружения своего производства, находящихся в Нидерландах. Берлин впервые разрешил экспорт летального вооружения Киеву.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
До вторжения Германия последовательно отказывалась предоставлять летальное оружие и позволять экспорт немецкого оружия другим государствам.
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Bundeskanzler Olaf Scholz
@Bundeskanzler
Regierungsvertreter*in aus Deutschland
Der russische Überfall markiert eine Zeitenwende. Es ist unsere Pflicht, die Ukraine nach Kräften zu unterstützen bei der Verteidigung gegen die Invasionsarmee von #Putin. Deshalb liefern wir 1000 Panzerabwehrwaffen und 500 Stinger-Raketen an unsere ******* in der #Ukraine.
https://www.youtube.com/watch?v=iOocHZ7JLq4
бесопокит что их с юга много
посерьезее чем пзрк и птрк?
🔥 На футбольному матчі everton - man city, команда Олександра Зінченко вийшла з жовто-блакитниим прапором на футболках. Як підтримка України у війні з парашиєю.
Правительство Германии разрешило поставку Украине 400 единиц ПТРК своего производства, находящихся в Нидерландах,
разве что снимут с консервации королевские тигры - танк зачьотный
Королевские тигр крут, но не в нашу эпоху. Их осталось единицы в музеях, он топлива жрёт ******** да и вообще возни с ним много. Особенно при поломке шасси.)
в уличных боях все лучше, чем молотоф
https://www.youtube.com/watch?v=41sSZTqEsRQ