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Новости Война в Украине
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Судебный и таможенный конфискат пойдет на нужды ВСУ, - правительство

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Судебный и таможенный конфискат пойдет на нужды ВСУ, - правительство

Кабинет Министров принял распоряжение о передаче всего конфискованного судами и таможней имущества на нужды Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщила в фейсбуке вице-премьер и министр по делам ретнтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, в первую очередь речь идет об автотранспорте.

Верещук поблагодарила министра юстиции Дениса Малюську и других причастных за оперативную работу.
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Топ комментарии
+23
⚡️Азербайджанский самолет с гумпомощью для Украины вылетел из Баку

На борту медикаменты и медицинским оборудованием на общую сумму более чем в 5 млн. евро, сообщает Minval.
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26.02.2022 19:37
+20
Все фуры с кацапскими и белорусскими номерами конфисковывать сразу. Авто, прицепы\полуприцепы, содержимое на нужды государства.
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26.02.2022 19:34
+15
Повідомляється, що у Харкові на ХТЗ повісився російський пітарас. Яке прикре самогубство. Все буде Україна.
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26.02.2022 19:35
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Не последние, а первые. Блиц криг отбит. Теперь страна планомерно переходит на военные рельсы.
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26.02.2022 19:36 Ответить
дай бог просто вокруг Киева куча русской техники и кацапов,в районе села Здвижевка только около 370 едениц
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26.02.2022 19:40 Ответить
371, со счетами там бегаешь?
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26.02.2022 19:42 Ответить
Цаплиенко так сказал
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26.02.2022 19:42 Ответить
Цивільні авто для спецоперацій також потрібні: завезти спеців на ворожий опорник, заблокувати дорогу замінованим автом і т.д. Це дуже все правильно.
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26.02.2022 19:39 Ответить
Все фуры с кацапскими и белорусскими номерами конфисковывать сразу. Авто, прицепы\полуприцепы, содержимое на нужды государства.
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26.02.2022 19:34 Ответить
Повідомляється, що у Харкові на ХТЗ повісився російський пітарас. Яке прикре самогубство. Все буде Україна.
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26.02.2022 19:35 Ответить
он не стал дожидаться, пока его повесят солдаты нато ))
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26.02.2022 19:44 Ответить
⚡️Азербайджанский самолет с гумпомощью для Украины вылетел из Баку

На борту медикаменты и медицинским оборудованием на общую сумму более чем в 5 млн. евро, сообщает Minval.
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26.02.2022 19:37 Ответить
Тимчасовий в'їзд на 5 років?
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26.02.2022 19:37 Ответить
⚡️Литва закрывает воздушное пространство для российских самолетов в 22.00 GMT, - правительство страны.
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26.02.2022 19:38 Ответить
⚡️Международная федерация гимнастики запретила использовать флаги и гимны России и Белоруссии на турнирах под своей эгидой.
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26.02.2022 19:39 Ответить
Колонна російської техніки у Бахмачі, Чернігівської області. Люди голіруч намагаються зупинити її рух.

https://twitter.com/olehbatkovych/status/1497587909393887236
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26.02.2022 19:40 Ответить
Зато как только их разобьют и возьмут в плен сразу лошадиную слезу и мы не знаем как сюда папали мы проста заблудились
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26.02.2022 20:35 Ответить
⚡️Минобороны Великобритании поделилось, что скорость российского наступления временно замедлилась, вероятно, в результате острых логистических трудностей и сильного украинского сопротивления.

Захват Киева остается главной военной целью России, считают в британской разведке.
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26.02.2022 19:40 Ответить
********** ****.лся на Урал, так что взятие Киева ему ничего не даст, украинский народ будет действовать с любого города. Тем более, что он Киев не возьмёт.
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26.02.2022 19:46 Ответить
⚡️ПриватБанк внедряет кредитные каникулы по всем кредитным картам физлиц с 1 марта.

«Льготные условия договора под 0,00001% и без обязательного минимального платежа действуют до 1 июня 2022 года по кредитным картам: Карточка Универсальная, Карточка Универсальная Gold и премиальные карты», - сообщили в банке.
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26.02.2022 19:41 Ответить
Тепер наші ЗСУшники на Каєнах і Лексусах будуть їздити )
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26.02.2022 19:42 Ответить
Наша украинская с власть,как всегда,гонит ббеса и любит олигархов!!!!Когда идёт война все активы крупного бизнеса конфисковываются и работают на благо войны!Вводится временная администрация ,арестовывается движение средств и вся прибыль идёт на нужды армии и народа!А уряд выпустил военные облигации под 40% ,но их никто не хочет брать и никогда не возьмёт.ВБизнес боится их брать,так как может быть дефолт и полная ликвидация страны.То есть отдавать будет не кому.а деньги ох как нужны.По этому нужно сейчас все национализировать и все кидать на войну,пенсии и т д.Это законы войны!!!
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26.02.2022 19:55 Ответить
> Бизнес боится их брать,так как может быть....

***** иди, да.
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26.02.2022 19:58 Ответить
Особенно это касается зачинщиков войны - Медведчука и его банды.
Путин затеял нападение для "переформатирования" власти на Банковой и инсталляции туда новой фигуры типа Медведчука, Царёва, Бойка, Мураева и т.д.
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26.02.2022 20:04 Ответить
Обана........... То Эрдоган ятаган в спину, то теперь Китай непонятно что........... Китайские импортеры приостановили поставки российской нефти
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26.02.2022 20:03 Ответить
и немцы сдулись), стали на скользкий путь русофобии





Bundeskanzler Olaf Scholz

Російська атака знаменує переломний момент. Наш обов'язок зробити все можливе, щоб підтримати Україну в її обороні від армії вторгнення #Путіна. Тому ми доставляємо 1000 одиниць протитанкової зброї та 500 ракет Stinger нашим друзям в #Україна.
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26.02.2022 20:05 Ответить
Позиция выжидания из за куста это позиция слабока, к сожалению такая позиция часто оборачивается пленением или унижением, так что Шольц прозрел поздно и не герой, а скорее понимающий вытекающие последствия
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26.02.2022 20:24 Ответить
Молдавии Преднистровье не нужно?
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26.02.2022 20:13 Ответить
я так думаю что да. и нам головняка меньше.
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26.02.2022 21:09 Ответить
и чего же они ждут тогда....
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27.02.2022 15:46 Ответить
 
 