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Судебный и таможенный конфискат пойдет на нужды ВСУ, - правительство
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Кабинет Министров принял распоряжение о передаче всего конфискованного судами и таможней имущества на нужды Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщила в фейсбуке вице-премьер и министр по делам ретнтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, в первую очередь речь идет об автотранспорте.
Верещук поблагодарила министра юстиции Дениса Малюську и других причастных за оперативную работу.
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