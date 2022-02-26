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Судовий та митний конфіскат піде на потреби ЗСУ, - Уряд
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Кабінет Міністрів ухвалив розпорядження про передачу всього конфіскованого судами та митницею майна на потреби Збройних сил України.
Про це повідомила у фейсбуці віце-прем'єр та міністр у справах ретнтеграції окупованих територій Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, найперше йдеться про автотранспорт.
Верещук подякувала міністру юстиції Денису Малюську та іншим причетним за оперативну роботу.
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