Судовий та митний конфіскат піде на потреби ЗСУ, - Уряд

Кабінет Міністрів ухвалив розпорядження про передачу всього конфіскованого судами та митницею майна на потреби Збройних сил України.

Про це повідомила у фейсбуці віце-прем'єр та міністр у справах ретнтеграції окупованих територій Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, найперше йдеться про автотранспорт.

Верещук подякувала міністру юстиції Денису Малюську та іншим причетним за оперативну роботу.