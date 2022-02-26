Ситуация относительно вторжения: брифинг Арестовича (обновлено). ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Советник руководителя офиса президента Алексей Арестович рассказал о текущей ситуации с вторжением армии РФ. Суммы полностью перешли под контроль Украины. Вооруженные силы Украины удерживают позиции противника в Харькове, Херсоне и зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе, где российская армия продолжает атаку.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Суммы полностью под нашим контролем, несмотря на предыдущие сообщения, что якобы половина города под ними (Россией. – Ред.). В Сумах действующие, бывшие военнослужащие и просто граждане организовались сами и держат оборону. Они даже совершают вылазки в сторону противника, сжигают их тыл, горючее, бензовозы. Сейчас там российская армия полностью деморализована, не совершается никаких действий - нет настроения, горючего и морального духа", - заявил Арестович.
По его словам, Вооруженные силы Украины удерживают позиции противника в Харькове, Херсоне и зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе, где российская армия продолжает атаку.
В районах близ Киева продолжается скопление противника (на западном направлении), однако наносимые по ним артиллерийские удары препятствуют продвижению в сторону столицы. Отмечается, что враг несет большие потери.
Среди проблемных направлений, как отметил Арестович, остается Мариуполь, куда следует российская тактическая группа из-под Мелитополя, а также направление Энергодар-Запорожье.
Фактически же, по словам советника главы Офиса президента, за эти сутки, за исключением Мелитополя, враг не совершил ни одного продвижения в глубь украинской территории.
Он также отметил, что противник взял оперативную паузу из-за больших потерь и массовой сдачи в плен к украинским военнослужащим.
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https://www.youtube.com/watch?v=Ud3o12AqrDw
А то, я не переваріваю слухати таких слизьких людей.
Ми воюємо за мир...
Молитесь за Украину!
Пс: шоб мягше входило - лезгинку или че там, включи))
Война
Українські захисники під Сєвєродонецьком розбили колону і змусили відступити ворога на багато кілометрів від міста.
Побита техніка і багато трупів.
Також під Рубіжним наші хлопці відбили захід до міста ворожої ДРГ.
Слава нашим ЗСУ. Вперед до перемоги!
Луганська обласна державна адміністрація
это очень сильный козырь Украины в давлении на кабаева, потому, что рускабунт в рф - начнется с бунта матерей срочников!
Підори ... Подохните як собаки !
Слава Україні !
Інколи в соцмережах розповсюджують фейки, тому уважно перевіряйте інформацію. Була деза, нібито зайвохромосомні розхерачили міст між ЦМЛ та Роменською. Живу поряд, тому можу запевнити, що це фейк.
https://www.change.org/p/united-nations-officially-recognize-the-current-russian-regime-as-fascist
Я думаю, что все понимают, что такое признание очень важно.
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