Ситуация относительно вторжения: брифинг Арестовича (обновлено). ВИДЕО

Советник руководителя офиса президента Алексей Арестович рассказал о текущей ситуации с вторжением армии РФ. Суммы полностью перешли под контроль Украины. Вооруженные силы Украины удерживают позиции противника в Харькове, Херсоне и зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе, где российская армия продолжает атаку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Суммы полностью под нашим контролем, несмотря на предыдущие сообщения, что якобы половина города под ними (Россией. – Ред.). В Сумах действующие, бывшие военнослужащие и просто граждане организовались сами и держат оборону. Они даже совершают вылазки в сторону противника, сжигают их тыл, горючее, бензовозы. Сейчас там российская армия полностью деморализована, не совершается никаких действий - нет настроения, горючего и морального духа", - заявил Арестович.

По его словам, Вооруженные силы Украины удерживают позиции противника в Харькове, Херсоне и зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе, где российская армия продолжает атаку.

В районах близ Киева продолжается скопление противника (на западном направлении), однако наносимые по ним артиллерийские удары препятствуют продвижению в сторону столицы. Отмечается, что враг несет большие потери.

Среди проблемных направлений, как отметил Арестович, остается Мариуполь, куда следует российская тактическая группа из-под Мелитополя, а также направление Энергодар-Запорожье.

Фактически же, по словам советника главы Офиса президента, за эти сутки, за исключением Мелитополя, враг не совершил ни одного продвижения в глубь украинской территории.

Он также отметил, что противник взял оперативную паузу из-за больших потерь и массовой сдачи в плен к украинским военнослужащим.