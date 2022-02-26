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Новости Война в Украине
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война (46847) Арестович Алексей (327)

Ситуация относительно вторжения: брифинг Арестовича (обновлено). ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Советник руководителя офиса президента Алексей Арестович рассказал о текущей ситуации с вторжением армии РФ. Суммы полностью перешли под контроль Украины. Вооруженные силы Украины удерживают позиции противника в Харькове, Херсоне и зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе, где российская армия продолжает атаку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Суммы полностью под нашим контролем, несмотря на предыдущие сообщения, что якобы половина города под ними (Россией. – Ред.). В Сумах действующие, бывшие военнослужащие и просто граждане организовались сами и держат оборону. Они даже совершают вылазки в сторону противника, сжигают их тыл, горючее, бензовозы. Сейчас там российская армия полностью деморализована, не совершается никаких действий - нет настроения, горючего и морального духа", - заявил Арестович.

По его словам, Вооруженные силы Украины удерживают позиции противника в Харькове, Херсоне и зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе, где российская армия продолжает атаку.

В районах близ Киева продолжается скопление противника (на западном направлении), однако наносимые по ним артиллерийские удары препятствуют продвижению в сторону столицы. Отмечается, что враг несет большие потери.

Среди проблемных направлений, как отметил Арестович, остается Мариуполь, куда следует российская тактическая группа из-под Мелитополя, а также направление Энергодар-Запорожье.

Фактически же, по словам советника главы Офиса президента, за эти сутки, за исключением Мелитополя, враг не совершил ни одного продвижения в глубь украинской территории.

Он также отметил, что противник взял оперативную паузу из-за больших потерь и массовой сдачи в плен к украинским военнослужащим.
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Топ комментарии
+57
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26.02.2022 20:26
+46
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26.02.2022 20:24
+28
А текстового супроводу нема?
А то, я не переваріваю слухати таких слизьких людей.
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26.02.2022 20:24
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26.02.2022 20:22 Ответить
Раздуплились, это хорошо, но надо было позавчера. Продление с поставками, это смерть украинцев.
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26.02.2022 20:38 Ответить
Только потому что мы вагонами утилизировали свинособак. Дали тягла так что ***** будет сцаться при любом упоминании о Украине. Но нам нужно ещё довести дело до конца...
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26.02.2022 21:27 Ответить
⚡Футбольный клуб Манчестер Сити, в котором играет капитан сборной Украины Александр Зинченко, вышел на матч с украинскими флагами в поддержку Украины.
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26.02.2022 20:22 Ответить
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26.02.2022 20:24 Ответить
Чего *****?
https://www.youtube.com/watch?v=Ud3o12AqrDw
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26.02.2022 20:58 Ответить
русская тварь
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26.02.2022 21:10 Ответить
КАЦАП!!! ЗАВАЛИСЬ!!!!
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26.02.2022 21:20 Ответить
Раззуй зеньки: https://www.youtube.com/watch?v=Ud3o12AqrDw
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26.02.2022 21:22 Ответить
)(уйлопітек, питання " ахдєвідяо " знято ?
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26.02.2022 21:23 Ответить
Пацан с абсолютной плавучестью))
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26.02.2022 20:23 Ответить
мутный чел., когда он целовал медведчука может заразился
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26.02.2022 20:52 Ответить
Опять парашники повылазили?Когда вы уже,суки,угомонитесь...
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26.02.2022 21:10 Ответить
А по сути? Или так, всперднул?
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26.02.2022 21:38 Ответить
Ты не понимаешь - это другое.
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26.02.2022 22:44 Ответить
А текстового супроводу нема?
А то, я не переваріваю слухати таких слизьких людей.
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26.02.2022 20:24 Ответить
розмовна українська в Арестовича на рівні полоненого амоновца с кузбаса
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26.02.2022 20:30 Ответить
Слимака !
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26.02.2022 20:43 Ответить
главное не делать шапкозакидательсва
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26.02.2022 20:25 Ответить
что с Николаевом?
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26.02.2022 20:26 Ответить
має бути все ок
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26.02.2022 20:29 Ответить
Окупанти розбили центр міста, танки сунуться до мосту, який розведений, на Одесу, далі не знаю..
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26.02.2022 20:30 Ответить
ну вот.. его по сути взяли за 4-5 часов. ну вот как они допустили, что переправа осталась? я думал, это какой тактический ход.. а нет - ИДИОТИЗМ!
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26.02.2022 20:32 Ответить
россіяни... Від'#біться від нас...

Ми воюємо за мир...
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26.02.2022 20:26 Ответить
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26.02.2022 20:26 Ответить
Якби вони всі і справді впряглись було б і дійсно добре. Але Германія в НАТО, одразу мимо. Японія не мае армії. Молдова настільки мала, що це буде ганчірка для скаженого пса. В Грузії прокацапська влада. Фіни дуже добре живуть, щоб промінювати спокій на якісь землі.
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26.02.2022 20:31 Ответить
шанс не только у грузин, шанс у молдован, японцев, немцев, китайцев...
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26.02.2022 21:11 Ответить
Німеччіна надає Україні 500 стінгерів та 1000 протианкових комплексів.!
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26.02.2022 20:28 Ответить
Поясніть хтось "арЄстовічу", що першою столицею завжди був Київ. Це в схемі "історії_усср" було "харькоф_пєрвая_сталіца".
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26.02.2022 20:28 Ответить
Арєстовіч га навчаннях.
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26.02.2022 20:30 Ответить
Брехати він вміє!
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26.02.2022 20:31 Ответить
Такі пристрої у радянські часи називали "брехунець". Якщо хтось пам'ятає...
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26.02.2022 21:03 Ответить
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26.02.2022 20:28 Ответить
да мЫ, да мЫ.. почему стоят войско РФ под Киевом с длвух сторон на 2й день пускай расскажет.. ой, эХсперт.. "да мы их в лесах положим возле границ... да там болота, они не полезут.. да у них недостаточно человек..." и т.д. из-за таких можно и проиграть... простите мой эмоциональный порыв
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26.02.2022 20:29 Ответить
а теьбе какое дело вот лез лез не долез
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26.02.2022 20:31 Ответить
Дуже віртуозне виконання.
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26.02.2022 20:49 Ответить
Подивись на мапу. Там до кордону від Києва камінцем докинут можна. Якби не ****** зрадники бульбаші сосали б вони лапу а не Києв бомбили.
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26.02.2022 20:34 Ответить
где прогноз разведки.. США МЕСЯЦ им говорили что будет нападение на Киев и наверное еще показывали и на пальцах разьясняли.. "да нифига, мы своей разведке больше доверяем.." до Харькова еще проще подойти.. но там видно что подготовились, а тут... ой, у меня эмоций не хватает уже какой день
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26.02.2022 20:38 Ответить
Слышишь. Тебе нехрен делать? После Победы разберемся. Накуя сейчас пропагандировать зраду?
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26.02.2022 21:15 Ответить
Ще один щур на службі в ОП.
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26.02.2022 20:30 Ответить
⚡️В сети пишут, что в Харьковской области местные жители обезвредили БТР с помощью "коктейля Молотова".
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26.02.2022 20:30 Ответить
да партизанка началась
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26.02.2022 20:32 Ответить
Терпіти не можу цього зашквареного підора Люсю
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26.02.2022 20:31 Ответить
Сегодня ночью решающая битва за Киев. По 200 танков с каждого из трёх направлений.
Молитесь за Украину!
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26.02.2022 20:32 Ответить
Пистабол... пшел накуй
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26.02.2022 21:16 Ответить
Что в Харькове и Балаклее? Не попадем ли мы в окружение на Донбассе?
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26.02.2022 20:33 Ответить
Лучше отступить но не попасть в окружение
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26.02.2022 20:43 Ответить
Серый, присядь на дагестанскую бутылку лучче сам и сразу - боярка торкнет как надо, будет харашо))

Пс: шоб мягше входило - лезгинку или че там, включи))
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26.02.2022 20:51 Ответить
слава Збройним Силам України!
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26.02.2022 20:34 Ответить
Арестович иди нахер, ни слова про Луганское направление.
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26.02.2022 20:35 Ответить
Я його ніколи не слухаю, як і шмарклю.
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26.02.2022 20:47 Ответить
И ни слова про Николаев.
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26.02.2022 20:38 Ответить
А шо у нас в Николаеве ? Люлей дали ватным ******* и они тикают в сторону Крыма ...ты тут панику не разводи ..а может ты кацапский провокатор ?
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26.02.2022 20:44 Ответить
Спасибо за информацию! Слава нашей храброй Украинской Армии!
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26.02.2022 20:42 Ответить
Чтобы успешно воевать нужно иметь мозги в голове а у кацапов в голове вата ,поэтому мы их ВСЕХ УБЬЁМ !!!
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26.02.2022 20:42 Ответить
Всё правильно говорит человек грамотный военный эксперт высокого уровня ,есть ещё Жданов тоже продвинутый, Алексей единственный из всех кого я слушал эти годыб точно предсказал пару лет назад что война с козлостаном произойдёт в феврале 2022 года гуглите и убеждайтесь ,другое дело что не все это догнали и им был важнее персонаж Люся
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26.02.2022 20:49 Ответить
а когда он целовал медведчука то уже подписывал триумфальный договор?
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26.02.2022 20:56 Ответить
Ссылку источник материалы можно , это важно на сегодня все за всё должны отвечать
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26.02.2022 21:14 Ответить
есть видео сейчас нет времени искать, но даже зачем?? он смотрится на сквозь
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26.02.2022 21:41 Ответить
Не спорю и не защищаю сейчас война враг у нас украинцев общий и он маньяк кстати прячется на урале это уже хорошо так как на дистанции от опасного ядерного чемоданчика Слава Украине ! Героям слава ! врагу смерть !
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26.02.2022 21:50 Ответить
слышь ты, русская шмара, а не пошла б ты ПНХ?
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26.02.2022 21:19 Ответить
люся сама зізнавалась, що іноді привирала - для підняття духу. Це надійне джерело інформації?
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26.02.2022 21:29 Ответить
У него есть своя аудитория подписчиков я лишь провожу анализ и всех подобных внимательно слушаю, ну как то он получается угадал именно он , кстати если бы к нему прислушались пару лет назад ребята с верху , то наверняка у нас на сегодня было бы больше всего полезного в плане вооружения и раше было бы в разы тяжелее
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26.02.2022 21:37 Ответить
Опубликовано 26.02.2022 - 20:01

Война

Українські захисники під Сєвєродонецьком розбили колону і змусили відступити ворога на багато кілометрів від міста.

Побита техніка і багато трупів.

Також під Рубіжним наші хлопці відбили захід до міста ворожої ДРГ.

Слава нашим ЗСУ. Вперед до перемоги!

Луганська обласна державна адміністрація
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26.02.2022 20:51 Ответить
только не надо пленных рашистов отпускать к мамкам, их нужно держать для военного международного суда в Гааге над преступником кабаевым или обменивать на наших пленных..
это очень сильный козырь Украины в давлении на кабаева, потому, что рускабунт в рф - начнется с бунта матерей срочников!
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26.02.2022 20:53 Ответить
... та ***** там не буде нажаль ... ковтнуть ************ гівна, соснуть дубіночок омона, та в ОК по чебурнету доширак дїдати, та під комеді дрочити на вєлікуйу нєпобєдімуйу роісійу ...

Підори ... Подохните як собаки !

Слава Україні !
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26.02.2022 23:22 Ответить
Стосовно Сум (якщо є ті, кому цікаво). В новинах про Суми чомусь згадують вкрай рідко. У нас теж є обстріли. Кацапорилі випускали ракети вбік Веретинівки, є влучання у міст на Барановці, також стріляли в бік Білопільського шоссе (якщо не помиляюсь, один снаряд впав у районі Тепличного - зрешетило житловий будинок). Наші хлопці дають свинособакам по сусалам - деінде чути автоматні черги.
Інколи в соцмережах розповсюджують фейки, тому уважно перевіряйте інформацію. Була деза, нібито зайвохромосомні розхерачили міст між ЦМЛ та Роменською. Живу поряд, тому можу запевнити, що це фейк.
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26.02.2022 20:59 Ответить
чула, сьогодні в Сумах гради літали? фейк?
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26.02.2022 21:33 Ответить
Чи були це прильоти саме з "Градів", точно не скажу. Але артобстріли були однозначно. Гупало в різних кінцях міста.
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26.02.2022 21:42 Ответить
Щойно було чути автоматні черги. Мабуть, перестрілка з рашистською ДРГ. Вони ближче до ночі дуже активізуються.
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26.02.2022 21:55 Ответить
Арестович виправляється ,як і наш президент. Війна не дала їм зкурвитись. Знач, є яйця у них. Ось тільки Олексію треба і в житті послуговуватись солов'їною, аби не ламати за трибуною свою щелепу. Але він мене ніколи не слухав. А обіжався і банив мене. Бачте, Олексію-я була права.))))
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26.02.2022 21:01 Ответить
Арестович лиже жопу шмаркле, а оглядач із нього ніякий. Зела ж підбирає людей з особистої відданості.
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26.02.2022 21:08 Ответить
Пане Арестович, проясните ситуацию по Николаеву. Танки вошли в центр города и пошли к администрации. Стрельба по городу закончилась. Если я не ошибаюсь, то сдача города состоится при понятии флага агрессора и подписи главы города о сдаче. Так сдан Николаев или нет? Паники нет, люди прилаживают все усилия для защиты города, но с Крыма идёт масса техники противника.
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26.02.2022 21:12 Ответить
Здесь свежая петиция для мирового признании режима РФ фашистским:
https://www.change.org/p/united-nations-officially-recognize-the-current-russian-regime-as-fascist

Я думаю, что все понимают, что такое признание очень важно.
Кто сможет подпишитесь. И распространяйте ссылку.
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26.02.2022 21:22 Ответить
А мне начинает Арестович импонировать. Слава Украине.
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26.02.2022 21:28 Ответить
В Николаеве наша тероборона остановила русские танки и заставила их отступать в сторону Херсона, сообщает глава ОГА Юрий Ким
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26.02.2022 22:23 Ответить
 
 