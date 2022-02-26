Ситуація щодо вторгнення: брифінг Арестовича (оновлено). ВIДЕО

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів про поточну ситуацію із вторгенням армії РФ. Суми повністю перейшли під контроль України. Збройні сили України утримують позиції противника у Харкові, Херсоні та зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі, де російська армія продовжує атаку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Суми повністю під нами, попри попередні повідомлення, що нібито половина міста під ними (Росією – ІФ). У Сумах діючі, колишні військовослужбовці й просто громадяни організувалися самі і тримають оборону. Вони навіть роблять вилазки у бік супротивника, спалюють їх тил, пальне, бензовози. Наразі там російська армія повністю деморалізована, не відбувається жодних дій – немає настрою, пального та моралі", – заявив Арестович.

Наразі, за його словами, Збройні сили України утримують позиції противника у Харкові, Херсоні та зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі, де російська армія продовжує атаку.

У районах поблизу Києва триває накопичення противника (на західному напрямку), проте артилерійські удари, які завдаються по них, перешкоджають просуванню в бік столиці. Зазначається, що ворог зазнає великих втрат.

Серед проблемних напрямків, як зазначив Арестович, залишається Маріуполь, куди прямує російська тактична група з-під Мелітополя, а також напрямок Енергодар-Запоріжжя.

Фактично ж, за словами радника глави Офісу президента, за цю добу, за винятком Мелітополя, ворог не здійснив жодного поступу в глиб української території.

Він також зазначив, що противник узяв оперативну паузу через великі втрати та масове здавання в полон українським військовослужбовцям.