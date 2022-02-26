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війна (56444) Арестович Олексій (372)

Ситуація щодо вторгнення: брифінг Арестовича (оновлено). ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів про поточну ситуацію із вторгенням армії РФ. Суми повністю перейшли під контроль України. Збройні сили України утримують позиції противника у Харкові, Херсоні та зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі, де російська армія продовжує атаку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Суми повністю під нами, попри попередні повідомлення, що нібито половина міста під ними (Росією – ІФ). У Сумах діючі, колишні військовослужбовці й просто громадяни організувалися самі і тримають оборону. Вони навіть роблять вилазки у бік супротивника, спалюють їх тил, пальне, бензовози. Наразі там російська армія повністю деморалізована, не відбувається жодних дій – немає настрою, пального та моралі", – заявив Арестович.

Наразі, за його словами, Збройні сили України утримують позиції противника у Харкові, Херсоні та зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі, де російська армія продовжує атаку.

У районах поблизу Києва триває накопичення противника (на західному напрямку), проте артилерійські удари, які завдаються по них, перешкоджають просуванню в бік столиці. Зазначається, що ворог зазнає великих втрат.

Серед проблемних напрямків, як зазначив Арестович, залишається Маріуполь, куди прямує російська тактична група з-під Мелітополя, а також напрямок Енергодар-Запоріжжя.

Фактично ж, за словами радника глави Офісу президента, за цю добу, за винятком Мелітополя, ворог не здійснив жодного поступу в глиб української території.

Він також зазначив, що противник узяв оперативну паузу через великі втрати та масове здавання в полон українським військовослужбовцям.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+57
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26.02.2022 20:26
+46
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26.02.2022 20:24
+28
А текстового супроводу нема?
А то, я не переваріваю слухати таких слизьких людей.
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26.02.2022 20:24
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26.02.2022 20:22 Відповісти
Раздуплились, это хорошо, но надо было позавчера. Продление с поставками, это смерть украинцев.
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26.02.2022 20:38 Відповісти
Только потому что мы вагонами утилизировали свинособак. Дали тягла так что ***** будет сцаться при любом упоминании о Украине. Но нам нужно ещё довести дело до конца...
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26.02.2022 21:27 Відповісти
⚡Футбольный клуб Манчестер Сити, в котором играет капитан сборной Украины Александр Зинченко, вышел на матч с украинскими флагами в поддержку Украины.
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26.02.2022 20:22 Відповісти
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26.02.2022 20:24 Відповісти
Чего *****?
https://www.youtube.com/watch?v=Ud3o12AqrDw
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26.02.2022 20:58 Відповісти
русская тварь
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26.02.2022 21:10 Відповісти
КАЦАП!!! ЗАВАЛИСЬ!!!!
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26.02.2022 21:20 Відповісти
Раззуй зеньки: https://www.youtube.com/watch?v=Ud3o12AqrDw
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26.02.2022 21:22 Відповісти
)(уйлопітек, питання " ахдєвідяо " знято ?
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26.02.2022 21:23 Відповісти
Пацан с абсолютной плавучестью))
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26.02.2022 20:23 Відповісти
мутный чел., когда он целовал медведчука может заразился
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26.02.2022 20:52 Відповісти
Опять парашники повылазили?Когда вы уже,суки,угомонитесь...
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26.02.2022 21:10 Відповісти
А по сути? Или так, всперднул?
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26.02.2022 21:38 Відповісти
Ты не понимаешь - это другое.
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26.02.2022 22:44 Відповісти
А текстового супроводу нема?
А то, я не переваріваю слухати таких слизьких людей.
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26.02.2022 20:24 Відповісти
розмовна українська в Арестовича на рівні полоненого амоновца с кузбаса
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26.02.2022 20:30 Відповісти
Слимака !
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26.02.2022 20:43 Відповісти
главное не делать шапкозакидательсва
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26.02.2022 20:25 Відповісти
что с Николаевом?
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26.02.2022 20:26 Відповісти
має бути все ок
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26.02.2022 20:29 Відповісти
Окупанти розбили центр міста, танки сунуться до мосту, який розведений, на Одесу, далі не знаю..
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26.02.2022 20:30 Відповісти
ну вот.. его по сути взяли за 4-5 часов. ну вот как они допустили, что переправа осталась? я думал, это какой тактический ход.. а нет - ИДИОТИЗМ!
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26.02.2022 20:32 Відповісти
россіяни... Від'#біться від нас...

Ми воюємо за мир...
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26.02.2022 20:26 Відповісти
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26.02.2022 20:26 Відповісти
Якби вони всі і справді впряглись було б і дійсно добре. Але Германія в НАТО, одразу мимо. Японія не мае армії. Молдова настільки мала, що це буде ганчірка для скаженого пса. В Грузії прокацапська влада. Фіни дуже добре живуть, щоб промінювати спокій на якісь землі.
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26.02.2022 20:31 Відповісти
шанс не только у грузин, шанс у молдован, японцев, немцев, китайцев...
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26.02.2022 21:11 Відповісти
Німеччіна надає Україні 500 стінгерів та 1000 протианкових комплексів.!
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26.02.2022 20:28 Відповісти
Поясніть хтось "арЄстовічу", що першою столицею завжди був Київ. Це в схемі "історії_усср" було "харькоф_пєрвая_сталіца".
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26.02.2022 20:28 Відповісти
Арєстовіч га навчаннях.
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26.02.2022 20:30 Відповісти
Брехати він вміє!
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26.02.2022 20:31 Відповісти
Такі пристрої у радянські часи називали "брехунець". Якщо хтось пам'ятає...
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26.02.2022 21:03 Відповісти
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26.02.2022 20:28 Відповісти
да мЫ, да мЫ.. почему стоят войско РФ под Киевом с длвух сторон на 2й день пускай расскажет.. ой, эХсперт.. "да мы их в лесах положим возле границ... да там болота, они не полезут.. да у них недостаточно человек..." и т.д. из-за таких можно и проиграть... простите мой эмоциональный порыв
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26.02.2022 20:29 Відповісти
а теьбе какое дело вот лез лез не долез
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26.02.2022 20:31 Відповісти
Дуже віртуозне виконання.
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26.02.2022 20:49 Відповісти
Подивись на мапу. Там до кордону від Києва камінцем докинут можна. Якби не ****** зрадники бульбаші сосали б вони лапу а не Києв бомбили.
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26.02.2022 20:34 Відповісти
где прогноз разведки.. США МЕСЯЦ им говорили что будет нападение на Киев и наверное еще показывали и на пальцах разьясняли.. "да нифига, мы своей разведке больше доверяем.." до Харькова еще проще подойти.. но там видно что подготовились, а тут... ой, у меня эмоций не хватает уже какой день
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26.02.2022 20:38 Відповісти
Слышишь. Тебе нехрен делать? После Победы разберемся. Накуя сейчас пропагандировать зраду?
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26.02.2022 21:15 Відповісти
Ще один щур на службі в ОП.
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26.02.2022 20:30 Відповісти
⚡️В сети пишут, что в Харьковской области местные жители обезвредили БТР с помощью "коктейля Молотова".
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26.02.2022 20:30 Відповісти
да партизанка началась
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26.02.2022 20:32 Відповісти
Терпіти не можу цього зашквареного підора Люсю
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26.02.2022 20:31 Відповісти
Сегодня ночью решающая битва за Киев. По 200 танков с каждого из трёх направлений.
Молитесь за Украину!
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26.02.2022 20:32 Відповісти
Пистабол... пшел накуй
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26.02.2022 21:16 Відповісти
Что в Харькове и Балаклее? Не попадем ли мы в окружение на Донбассе?
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26.02.2022 20:33 Відповісти
Лучше отступить но не попасть в окружение
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26.02.2022 20:43 Відповісти
Серый, присядь на дагестанскую бутылку лучче сам и сразу - боярка торкнет как надо, будет харашо))

Пс: шоб мягше входило - лезгинку или че там, включи))
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26.02.2022 20:51 Відповісти
слава Збройним Силам України!
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26.02.2022 20:34 Відповісти
Арестович иди нахер, ни слова про Луганское направление.
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26.02.2022 20:35 Відповісти
Я його ніколи не слухаю, як і шмарклю.
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26.02.2022 20:47 Відповісти
И ни слова про Николаев.
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26.02.2022 20:38 Відповісти
А шо у нас в Николаеве ? Люлей дали ватным ******* и они тикают в сторону Крыма ...ты тут панику не разводи ..а может ты кацапский провокатор ?
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26.02.2022 20:44 Відповісти
Спасибо за информацию! Слава нашей храброй Украинской Армии!
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26.02.2022 20:42 Відповісти
Чтобы успешно воевать нужно иметь мозги в голове а у кацапов в голове вата ,поэтому мы их ВСЕХ УБЬЁМ !!!
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26.02.2022 20:42 Відповісти
Всё правильно говорит человек грамотный военный эксперт высокого уровня ,есть ещё Жданов тоже продвинутый, Алексей единственный из всех кого я слушал эти годыб точно предсказал пару лет назад что война с козлостаном произойдёт в феврале 2022 года гуглите и убеждайтесь ,другое дело что не все это догнали и им был важнее персонаж Люся
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26.02.2022 20:49 Відповісти
а когда он целовал медведчука то уже подписывал триумфальный договор?
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26.02.2022 20:56 Відповісти
Ссылку источник материалы можно , это важно на сегодня все за всё должны отвечать
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26.02.2022 21:14 Відповісти
есть видео сейчас нет времени искать, но даже зачем?? он смотрится на сквозь
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26.02.2022 21:41 Відповісти
Не спорю и не защищаю сейчас война враг у нас украинцев общий и он маньяк кстати прячется на урале это уже хорошо так как на дистанции от опасного ядерного чемоданчика Слава Украине ! Героям слава ! врагу смерть !
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26.02.2022 21:50 Відповісти
слышь ты, русская шмара, а не пошла б ты ПНХ?
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26.02.2022 21:19 Відповісти
люся сама зізнавалась, що іноді привирала - для підняття духу. Це надійне джерело інформації?
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26.02.2022 21:29 Відповісти
У него есть своя аудитория подписчиков я лишь провожу анализ и всех подобных внимательно слушаю, ну как то он получается угадал именно он , кстати если бы к нему прислушались пару лет назад ребята с верху , то наверняка у нас на сегодня было бы больше всего полезного в плане вооружения и раше было бы в разы тяжелее
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26.02.2022 21:37 Відповісти
Опубликовано 26.02.2022 - 20:01

Война

Українські захисники під Сєвєродонецьком розбили колону і змусили відступити ворога на багато кілометрів від міста.

Побита техніка і багато трупів.

Також під Рубіжним наші хлопці відбили захід до міста ворожої ДРГ.

Слава нашим ЗСУ. Вперед до перемоги!

Луганська обласна державна адміністрація
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26.02.2022 20:51 Відповісти
только не надо пленных рашистов отпускать к мамкам, их нужно держать для военного международного суда в Гааге над преступником кабаевым или обменивать на наших пленных..
это очень сильный козырь Украины в давлении на кабаева, потому, что рускабунт в рф - начнется с бунта матерей срочников!
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26.02.2022 20:53 Відповісти
... та ***** там не буде нажаль ... ковтнуть ************ гівна, соснуть дубіночок омона, та в ОК по чебурнету доширак дїдати, та під комеді дрочити на вєлікуйу нєпобєдімуйу роісійу ...

Підори ... Подохните як собаки !

Слава Україні !
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26.02.2022 23:22 Відповісти
Стосовно Сум (якщо є ті, кому цікаво). В новинах про Суми чомусь згадують вкрай рідко. У нас теж є обстріли. Кацапорилі випускали ракети вбік Веретинівки, є влучання у міст на Барановці, також стріляли в бік Білопільського шоссе (якщо не помиляюсь, один снаряд впав у районі Тепличного - зрешетило житловий будинок). Наші хлопці дають свинособакам по сусалам - деінде чути автоматні черги.
Інколи в соцмережах розповсюджують фейки, тому уважно перевіряйте інформацію. Була деза, нібито зайвохромосомні розхерачили міст між ЦМЛ та Роменською. Живу поряд, тому можу запевнити, що це фейк.
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26.02.2022 20:59 Відповісти
чула, сьогодні в Сумах гради літали? фейк?
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26.02.2022 21:33 Відповісти
Чи були це прильоти саме з "Градів", точно не скажу. Але артобстріли були однозначно. Гупало в різних кінцях міста.
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26.02.2022 21:42 Відповісти
Щойно було чути автоматні черги. Мабуть, перестрілка з рашистською ДРГ. Вони ближче до ночі дуже активізуються.
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26.02.2022 21:55 Відповісти
Арестович виправляється ,як і наш президент. Війна не дала їм зкурвитись. Знач, є яйця у них. Ось тільки Олексію треба і в житті послуговуватись солов'їною, аби не ламати за трибуною свою щелепу. Але він мене ніколи не слухав. А обіжався і банив мене. Бачте, Олексію-я була права.))))
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26.02.2022 21:01 Відповісти
Арестович лиже жопу шмаркле, а оглядач із нього ніякий. Зела ж підбирає людей з особистої відданості.
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26.02.2022 21:08 Відповісти
Пане Арестович, проясните ситуацию по Николаеву. Танки вошли в центр города и пошли к администрации. Стрельба по городу закончилась. Если я не ошибаюсь, то сдача города состоится при понятии флага агрессора и подписи главы города о сдаче. Так сдан Николаев или нет? Паники нет, люди прилаживают все усилия для защиты города, но с Крыма идёт масса техники противника.
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26.02.2022 21:12 Відповісти
Здесь свежая петиция для мирового признании режима РФ фашистским:
https://www.change.org/p/united-nations-officially-recognize-the-current-russian-regime-as-fascist

Я думаю, что все понимают, что такое признание очень важно.
Кто сможет подпишитесь. И распространяйте ссылку.
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26.02.2022 21:22 Відповісти
А мне начинает Арестович импонировать. Слава Украине.
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26.02.2022 21:28 Відповісти
В Николаеве наша тероборона остановила русские танки и заставила их отступать в сторону Херсона, сообщает глава ОГА Юрий Ким
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26.02.2022 22:23 Відповісти
 
 