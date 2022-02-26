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Полиция ищет мужчин, которые в последние месяцы снимают жилье небольшими группами, это могут быть вражеские корректировщики

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Полиция ищет мужчин, которые в последние месяцы снимают жилье небольшими группами, это могут быть вражеские корректировщики

В каждый украинский населенный пункт въехали "спящие группы", сняли квартиры и ждали часа "Ч".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Верховной Рады Украины.

"На территорию Украины в каждый населенный пункт въехали "спящие группы". Указанные лица снимали квартиры, проживали там и ждали часа "Ч".

В основном квартиры снимали, пользуясь услугами риэлторов.

Смотрите также: Нацгвардия задержала разведгруппу РФ в Харькове: пытались попасть в воинскую часть, при себе имели список личного состава ОМОН Вологодской области. ФОТОрепортаж

В населенных пунктах (городах) у риэлторов существуют свои рабочие чаты. Просьба к риэлторам и всем гражданам, если у вас есть информация о лицах мужского пола похожих на россиян, которые группами по 2-3 человека снимали жилье в период с декабря 2021 по настоящее время, звонить по номеру 067-983-94-03 или на 102.

Эти лица сейчас используются в качестве корректировщиков огня и диверсионных групп и могут быть вооружены", - говорится в сообщении
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Топ комментарии
+19
⚡️Заправкам SOCAR в Украине поручили бесплатно раздавать топливо для машин скорой помощи и ГСЧС, - Зеленский.

С его слов, ночью из Азербайджана прилетит самолет с медикаментами.
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26.02.2022 20:34
+18
вони прибули за 3 місяці до вторгнення ..змімають житло купують машини по техпаспорту мінівени чи універсали групи по 4-6 чоловік ..можливо є і жінки з ними ...братня країна чорт їх забирай
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26.02.2022 20:36
+13
В субботу, 26 февраля, в Харькове была задержана группа мародеров, которые решили вломиться в магазины города из-за военных действий со стороны российских боевиков.

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26.02.2022 20:52
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⚡️Заправкам SOCAR в Украине поручили бесплатно раздавать топливо для машин скорой помощи и ГСЧС, - Зеленский.

С его слов, ночью из Азербайджана прилетит самолет с медикаментами.
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26.02.2022 20:34 Ответить
Ми воюємо за мир... За мирне небо...
А вам россіяни за Дебальцеве...
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26.02.2022 20:35 Ответить
вони прибули за 3 місяці до вторгнення ..змімають житло купують машини по техпаспорту мінівени чи універсали групи по 4-6 чоловік ..можливо є і жінки з ними ...братня країна чорт їх забирай
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26.02.2022 20:36 Ответить
а оце правда. На усих підозрілих треба звертати особливу увагу. Повідомляйте поліцію. або тероборону. якщот у вас немаї зброї або можливості іх затримання.
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26.02.2022 20:36 Ответить
Бльооо. Люблю своё Запорожье! Все! Абсолютно! Вырубили в квартирах свет.
Все буде Україна!
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26.02.2022 20:37 Ответить
Не поняли. Город полностью в темноте.
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26.02.2022 20:42 Ответить
оперативная необходимость
завтра прочитаешь объяснение
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26.02.2022 20:45 Ответить
телефонами могли не користуватись достатньо Впйбера телеги або чат он-лайн гри наприклад Танчики
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26.02.2022 20:37 Ответить
згадайте всіх сосідів хто з поребриковим акцентом зняв житло поряд з вами...
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26.02.2022 20:39 Ответить
********* руССкие лезут в компьютер...
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26.02.2022 20:39 Ответить
за роботою пропустив два моменти: перше де колона з V та дайте посиланння на 9 літак збитий Привидом
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26.02.2022 20:41 Ответить
СБУ начала ликвидацию кадыровцев в Гостомеле
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26.02.2022 21:13 Ответить
Дуже добре. Але хіба це не БУЛА робота СБУ і контррозвідки?
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26.02.2022 20:42 Ответить
до войны спецслужбы были заняты более важными вещами . например охотой на Чауса
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26.02.2022 20:56 Ответить
Чекали часу Ч, а отримають час П(іздець)
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26.02.2022 20:42 Ответить
шукайте по хостелам
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26.02.2022 20:43 Ответить
Украинцы! если встреченный вами человек утверждает, что он беларус, заставьте его произнести слово "Шчучыншчына". ) Русскоговорящая челюсть скорее сломается, чем сможет это произнести.
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26.02.2022 20:44 Ответить
Паляниця з шчучыншчыны?
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26.02.2022 20:56 Ответить
Попробовал выговорить....детектировал в себе кацапа
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26.02.2022 20:58 Ответить
Щучинщина (оперний варіант)
https://www.youtube.com/shorts/XTvPUUDV3dU?&ab_channel=%23BABYLON%2713
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26.02.2022 20:58 Ответить
Может паляниця с парасолькой подойдут ? добавлю лелеку и знічев`я
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26.02.2022 21:00 Ответить
Со мной рядом Шумилинщина.
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26.02.2022 21:17 Ответить
СБУ прогавили
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26.02.2022 20:44 Ответить
А вовремя ввели бы визовый режим...
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26.02.2022 20:49 Ответить
Ти думаєш суятро мадярон не видав паспорти руцьким свиням? Видав.
Вони давно сосуть хер руцьким свиням.
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26.02.2022 20:55 Ответить
В субботу, 26 февраля, в Харькове была задержана группа мародеров, которые решили вломиться в магазины города из-за военных действий со стороны российских боевиков.

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26.02.2022 20:52 Ответить
Морды "чистокровных украинцев" ......
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26.02.2022 21:03 Ответить
Вчера в дом напротив видела, заходили пять-семь парней группа, обратила внимание, странно как-то.
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26.02.2022 20:54 Ответить

Рівне, хто хоче підзаробити? кому нужна подработка на выходные?

Мертвий окупант - 50$
Полонений окупант - 100$

#StopRussianAggression
#RussiaInvadedUkraine
#RussiaInvadesUkraine

https://t.me/operativnoZSU
@operativnoZSU

t.me/operativnoZSU/8978
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26.02.2022 20:55 Ответить
Що, в Рівному заявились "суки православные"
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26.02.2022 20:58 Ответить
Супер!
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26.02.2022 20:58 Ответить
https://amnesty.no/ukraina?fbclid=IwAR0mT8CzHRVsxAPN6imCR7hNyOQxa8rnyk-bgjE3kohITaM5-svkij3h3bk



STØTT VÅRT ARBEID I UKRAINA

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Tusen takk for ditt bidrag!

Med din støtte ruster vi opp vårt arbeid for å etterforske brudd på menneskerettighetene og beskytte utsatte grupper og personer som har ***** fratatt sine rettigheter. Tusen takk for at du gjør en forskjell!

svoju dolju tozhe daju,
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26.02.2022 21:00 Ответить
Как так можно было устроить из границы проходной двор☹️
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26.02.2022 21:01 Ответить
Так все небогатые заробитчане и *************** семьи будут выявлены.
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26.02.2022 21:08 Ответить
Чтобы детектировать кацапа, нужно заставить его продолжить фразу: "Як парость виноградної лози ..." Продовження знають тільки українці.
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26.02.2022 21:22 Ответить
Я украинка, киевлянка, но не знаю. Откуда это?
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26.02.2022 21:30 Ответить
Плохо. Все знают.
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26.02.2022 21:52 Ответить
Странные у вас ассоциации.
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26.02.2022 22:04 Ответить
Я в той части Киева бываю раз в пятилетку и то в Пирогово.
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26.02.2022 22:09 Ответить
Малыенький россиянин спрашивает отца, чудом дезертировавшего из путинских войск вторжения:
- Папа, а почему ты говоришь: "Что украинцу хорошо, то русскому смерть"? Эта пословица совсем не так звучит!
- Сынок! Не учи папу кашлять! Ты знаешь сколько наших солдат, разведчиков и диверсантов хохлы убили с помощью ужасной пали... пало... паланицы? А ведь сами-то холы ее ЕДЯТ!!!
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26.02.2022 22:23 Ответить
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26.02.2022 22:48 Ответить
Прошу вибачення за помилки - очі вже не ті.
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26.02.2022 23:37 Ответить
В 2014 році в Харкові таке ж саме було. На Салтівці невеликі группи молодиків та середнього віку чоловіки засілялися по декілька в одну квартиру десь з січня місяця
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26.02.2022 23:56 Ответить
 
 