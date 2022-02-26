Поліція шукає чоловіків, які останніми місяцями знімають житло невеликими групами: це можуть бути ворожі коригувальники
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У кожний український населений пункт заїхали "сплячі групи", зняли квартири та чекали часу "Ч".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Верховної ради України.
"На територію України у кожний населений пункт заїхали "сплячі групи". Вказані особи знімали квартири проживали там і чекали часу "Ч".
В основному квартири знімали користуючись послугами ріелторів.
В населених пунктах (містах) у ріелторів існують свої робочі чати. Прохання до ріелторів та всіх громадян, якщо у вас є інформація щодо осіб чоловічої статі схожих на росіян, які групами по 2-3 особи знімали житло в період з грудня 2021 по теперішній час, телефонувати за номером 0679839403 або на 102‼️
Вказані особи зараз використовуються у якості коригувальників вогню та диверсійних груп та можуть бути озброєними", - йдеться у повідомленні
Будь ласка, зачекайте...
С его слов, ночью из Азербайджана прилетит самолет с медикаментами.
А вам россіяни за Дебальцеве...
Все буде Україна!
завтра прочитаешь объяснение
https://www.youtube.com/shorts/XTvPUUDV3dU?&ab_channel=%23BABYLON%2713
Вони давно сосуть хер руцьким свиням.
Рівне, хто хоче підзаробити? кому нужна подработка на выходные?
Мертвий окупант - 50$
Полонений окупант - 100$
#StopRussianAggression
#RussiaInvadedUkraine
#RussiaInvadesUkraine
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svoju dolju tozhe daju,
- Папа, а почему ты говоришь: "Что украинцу хорошо, то русскому смерть"? Эта пословица совсем не так звучит!
- Сынок! Не учи папу кашлять! Ты знаешь сколько наших солдат, разведчиков и диверсантов хохлы убили с помощью ужасной пали... пало... паланицы? А ведь сами-то холы ее ЕДЯТ!!!