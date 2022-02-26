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Поліція шукає чоловіків, які останніми місяцями знімають житло невеликими групами: це можуть бути ворожі коригувальники

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Поліція шукає чоловіків, які останніми місяцями знімають житло невеликими групами: це можуть бути ворожі коригувальники

У кожний український населений пункт заїхали "сплячі групи", зняли квартири та чекали часу "Ч".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Верховної ради України.

"На територію України у кожний населений пункт заїхали "сплячі групи". Вказані особи знімали квартири проживали там і чекали часу "Ч".

В основному квартири знімали користуючись послугами ріелторів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано чотирьох громадян, які ставили люмінесцентні мітки на замовлення російських загарбників у Запоріжжі

В населених пунктах (містах) у ріелторів існують свої робочі чати. Прохання до ріелторів та всіх громадян, якщо у вас є інформація щодо осіб чоловічої статі схожих на росіян, які групами по 2-3 особи знімали житло в період з грудня 2021 по теперішній час, телефонувати за номером 0679839403 або на 102‼️

Вказані особи зараз використовуються у якості коригувальників вогню та диверсійних груп та можуть бути озброєними", - йдеться у повідомленні

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+19
⚡️Заправкам SOCAR в Украине поручили бесплатно раздавать топливо для машин скорой помощи и ГСЧС, - Зеленский.

С его слов, ночью из Азербайджана прилетит самолет с медикаментами.
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26.02.2022 20:34
+18
вони прибули за 3 місяці до вторгнення ..змімають житло купують машини по техпаспорту мінівени чи універсали групи по 4-6 чоловік ..можливо є і жінки з ними ...братня країна чорт їх забирай
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26.02.2022 20:36
+13
В субботу, 26 февраля, в Харькове была задержана группа мародеров, которые решили вломиться в магазины города из-за военных действий со стороны российских боевиков.

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26.02.2022 20:52
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⚡️Заправкам SOCAR в Украине поручили бесплатно раздавать топливо для машин скорой помощи и ГСЧС, - Зеленский.

С его слов, ночью из Азербайджана прилетит самолет с медикаментами.
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26.02.2022 20:34 Відповісти
Ми воюємо за мир... За мирне небо...
А вам россіяни за Дебальцеве...
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26.02.2022 20:35 Відповісти
вони прибули за 3 місяці до вторгнення ..змімають житло купують машини по техпаспорту мінівени чи універсали групи по 4-6 чоловік ..можливо є і жінки з ними ...братня країна чорт їх забирай
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26.02.2022 20:36 Відповісти
а оце правда. На усих підозрілих треба звертати особливу увагу. Повідомляйте поліцію. або тероборону. якщот у вас немаї зброї або можливості іх затримання.
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26.02.2022 20:36 Відповісти
Бльооо. Люблю своё Запорожье! Все! Абсолютно! Вырубили в квартирах свет.
Все буде Україна!
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26.02.2022 20:37 Відповісти
Не поняли. Город полностью в темноте.
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26.02.2022 20:42 Відповісти
оперативная необходимость
завтра прочитаешь объяснение
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26.02.2022 20:45 Відповісти
телефонами могли не користуватись достатньо Впйбера телеги або чат он-лайн гри наприклад Танчики
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26.02.2022 20:37 Відповісти
згадайте всіх сосідів хто з поребриковим акцентом зняв житло поряд з вами...
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26.02.2022 20:39 Відповісти
********* руССкие лезут в компьютер...
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26.02.2022 20:39 Відповісти
за роботою пропустив два моменти: перше де колона з V та дайте посиланння на 9 літак збитий Привидом
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26.02.2022 20:41 Відповісти
СБУ начала ликвидацию кадыровцев в Гостомеле
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26.02.2022 21:13 Відповісти
Дуже добре. Але хіба це не БУЛА робота СБУ і контррозвідки?
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26.02.2022 20:42 Відповісти
до войны спецслужбы были заняты более важными вещами . например охотой на Чауса
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26.02.2022 20:56 Відповісти
Чекали часу Ч, а отримають час П(іздець)
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26.02.2022 20:42 Відповісти
шукайте по хостелам
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26.02.2022 20:43 Відповісти
Украинцы! если встреченный вами человек утверждает, что он беларус, заставьте его произнести слово "Шчучыншчына". ) Русскоговорящая челюсть скорее сломается, чем сможет это произнести.
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26.02.2022 20:44 Відповісти
Паляниця з шчучыншчыны?
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26.02.2022 20:56 Відповісти
Попробовал выговорить....детектировал в себе кацапа
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26.02.2022 20:58 Відповісти
Щучинщина (оперний варіант)
https://www.youtube.com/shorts/XTvPUUDV3dU?&ab_channel=%23BABYLON%2713
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26.02.2022 20:58 Відповісти
Может паляниця с парасолькой подойдут ? добавлю лелеку и знічев`я
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26.02.2022 21:00 Відповісти
Со мной рядом Шумилинщина.
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26.02.2022 21:17 Відповісти
СБУ прогавили
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26.02.2022 20:44 Відповісти
А вовремя ввели бы визовый режим...
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26.02.2022 20:49 Відповісти
Ти думаєш суятро мадярон не видав паспорти руцьким свиням? Видав.
Вони давно сосуть хер руцьким свиням.
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26.02.2022 20:55 Відповісти
В субботу, 26 февраля, в Харькове была задержана группа мародеров, которые решили вломиться в магазины города из-за военных действий со стороны российских боевиков.

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26.02.2022 20:52 Відповісти
Морды "чистокровных украинцев" ......
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26.02.2022 21:03 Відповісти
Вчера в дом напротив видела, заходили пять-семь парней группа, обратила внимание, странно как-то.
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26.02.2022 20:54 Відповісти

Рівне, хто хоче підзаробити? кому нужна подработка на выходные?

Мертвий окупант - 50$
Полонений окупант - 100$

#StopRussianAggression
#RussiaInvadedUkraine
#RussiaInvadesUkraine

https://t.me/operativnoZSU
@operativnoZSU

t.me/operativnoZSU/8978
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26.02.2022 20:55 Відповісти
Що, в Рівному заявились "суки православные"
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26.02.2022 20:58 Відповісти
Супер!
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26.02.2022 20:58 Відповісти
https://amnesty.no/ukraina?fbclid=IwAR0mT8CzHRVsxAPN6imCR7hNyOQxa8rnyk-bgjE3kohITaM5-svkij3h3bk



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Med din støtte ruster vi opp vårt arbeid for å etterforske brudd på menneskerettighetene og beskytte utsatte grupper og personer som har ***** fratatt sine rettigheter. Tusen takk for at du gjør en forskjell!

svoju dolju tozhe daju,
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26.02.2022 21:00 Відповісти
Как так можно было устроить из границы проходной двор☹️
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26.02.2022 21:01 Відповісти
Так все небогатые заробитчане и *************** семьи будут выявлены.
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26.02.2022 21:08 Відповісти
Чтобы детектировать кацапа, нужно заставить его продолжить фразу: "Як парость виноградної лози ..." Продовження знають тільки українці.
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26.02.2022 21:22 Відповісти
Я украинка, киевлянка, но не знаю. Откуда это?
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26.02.2022 21:30 Відповісти
Плохо. Все знают.
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26.02.2022 21:52 Відповісти
Странные у вас ассоциации.
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26.02.2022 22:04 Відповісти
Я в той части Киева бываю раз в пятилетку и то в Пирогово.
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26.02.2022 22:09 Відповісти
Малыенький россиянин спрашивает отца, чудом дезертировавшего из путинских войск вторжения:
- Папа, а почему ты говоришь: "Что украинцу хорошо, то русскому смерть"? Эта пословица совсем не так звучит!
- Сынок! Не учи папу кашлять! Ты знаешь сколько наших солдат, разведчиков и диверсантов хохлы убили с помощью ужасной пали... пало... паланицы? А ведь сами-то холы ее ЕДЯТ!!!
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26.02.2022 22:23 Відповісти
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26.02.2022 22:48 Відповісти
Прошу вибачення за помилки - очі вже не ті.
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26.02.2022 23:37 Відповісти
В 2014 році в Харкові таке ж саме було. На Салтівці невеликі группи молодиків та середнього віку чоловіки засілялися по декілька в одну квартиру десь з січня місяця
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26.02.2022 23:56 Відповісти
 
 