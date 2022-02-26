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Запоріжжя (1441) Нацполіція (13924) диверсія (275)

Затримано чотирьох громадян, які ставили люмінесцентні мітки на замовлення російських загарбників у Запоріжжі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Затримано чотирьох громадян, які ставили люмінесцентні мітки на замовлення російських загарбників у Запоріжжі

Четверо громадян здійснювали маркування на вулицях Запоріжжя (відомо про маркування в районі Дніпрогесу та дамби в центрі міста).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції в Запорізькій області.

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Правоохоронці встановлюють точну кількість ворожих міток.

Підозрюваним загрожує кримінальна відповідальність за статтею 258-3 КК України (створення терористичних організацій). Покарання передбачає від 8 до 15 років із конфіскацією майна.

Поліція звертається до запоріжців із закликом бути пильними, і за появи невідомих осіб, міток на вулицях, у під'їздах, дахах тощо, ліквідувати їх або повідомляти правоохоронні органи.

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У Нацполіції наголошують, що громадяни можуть фотографувати ці точки, і вони потраплять у єдину базу на Google Maps.
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Топ коментарі
+42
Та що з такими паритись ?
Розстріл на місці. Вони заробили.
Гірше кацапів...
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26.02.2022 13:35
+20
В крїні військовий стан що дозволя таки п"дарів розстрілювати на місці! Диверстантів ніколи в полон не беруть!!!
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26.02.2022 13:36
+12
Лучше бы видео с пленными
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26.02.2022 13:40
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Та що з такими паритись ?
Розстріл на місці. Вони заробили.
Гірше кацапів...
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26.02.2022 13:35 Відповісти
Окупаційна русня не орієнтується на українській місцевості

вони рухаються тільки по основним артеріям і ЇМ ДОПОМАГАЮТЬ ВКАЗІВНИКИ НА ДОРОГАХ

ми Українці знаємо свою землю, ВИРІШІТЬ ЦЮ ПРОБЛЕМУ
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26.02.2022 13:39 Відповісти
так написано ж "Поліція звертається до запоріжців із закликом бути пильними, і за появи невідомих осіб, міток на вулицях, у під'їздах, дахах тощо, ліквідувати їх або повідомляти правоохоронні органи "Джерело: https://censor.net/ua/n3319415
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26.02.2022 14:10 Відповісти
Показово. Щоб інша паскудь подумала, чи варто закінчувати своє нікчемне життя таким прикрим самогубством?
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26.02.2022 14:13 Відповісти
Мітки першими ліквідовувати, а потім інше.
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26.02.2022 13:35 Відповісти
В крїні військовий стан що дозволя таки п"дарів розстрілювати на місці! Диверстантів ніколи в полон не беруть!!!
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26.02.2022 13:36 Відповісти
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26.02.2022 13:57 Відповісти
Вешать сук
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26.02.2022 13:36 Відповісти
які вони громадяни??? вони зрадники!
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26.02.2022 13:36 Відповісти
В России по всем каналам кто-то запустил баптистскую песню "Боже я молюсь за Україну" Аве Пастор?)
https://twitter.com/i/status/1497535483324379140
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26.02.2022 13:36 Відповісти
Лучше бы видео с пленными
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26.02.2022 13:40 Відповісти
Які роки, який срок??? Розстріл - в країні військовий стан!!!
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26.02.2022 13:38 Відповісти
Таких пидаров нужно прямо с плотины и сбрасывать.
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26.02.2022 13:40 Відповісти
Перережьте им горло
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26.02.2022 13:40 Відповісти
СМЕРТЬ ЗРАДНИКАМ
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26.02.2022 13:40 Відповісти
Идея - нарисовать большое количество таких же случайным образом расставленных меток, "информационный шум".
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26.02.2022 13:42 Відповісти
Не треба, бо вони почнуть пулять по цим міткам.
Гарніше малювати їх на тих кацапських бензовозах та іншіх танках. Хай сами себе розстрілюють.
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26.02.2022 14:17 Відповісти
Ну это было бы вообще идеально .

А насчёт стрельбы не уверен - я читал тут же на Цензоре, что это для навигации.
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26.02.2022 15:39 Відповісти
і багато по полях будуть ходити, щоб рисувати?
буде ще легше москальні орієнтуватися... хай не щодо цілей, але на місцевості

в спам
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26.02.2022 14:23 Відповісти
В городах их пособники рашистских фашистов тоже малюют
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26.02.2022 15:40 Відповісти
Ліквідувати мітки разом із мітчиками, чи окремо?
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26.02.2022 13:42 Відповісти
https://fb.watch/bpOYxGCnRA/
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26.02.2022 13:43 Відповісти
расстрелять!
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26.02.2022 13:45 Відповісти
На перегній *********
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26.02.2022 13:56 Відповісти
Піну..якщо баби..мудакам..в дупу
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26.02.2022 13:59 Відповісти
большинсто подобных красок, как и некоторые насекомые и не только, при подсветке ультрафиолетовым фонариком начинают в UV свете светиться. за все краски не знаю. но кто массово из народа знал, что такой дома никогда не помешает, на кухне, в туалете, ваной и вообще в доме скрытую грязь находить (((( у кого есть, проверьте на подобных метках. и вообще, есть UV спреи, для рыболовных приманок. тех вообще никак не видно, только в таком свете. парашисты могут ведь и такими маркировать. так что имейте ввиду.
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26.02.2022 13:59 Відповісти
Помалювати все отак,хай ломають голову.
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26.02.2022 14:09 Відповісти
Покажите ватному населению города Запорожья, котрий ждет с цветами рузьке мир, как их любит Россия,
Расфигачат плотину полгорода смоет волной, но скажут єто нацики сделали. Там население - Донбасс2, В войне виновата Україна, изза нее они страждають, не хочет Киев мира, надо сразу било сдаться.
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26.02.2022 14:17 Відповісти
8-15 років це у мирний час, а під час війни розстріляли на місці за державну зраду
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26.02.2022 14:26 Відповісти
Ребята а вьІ специально ставьте на дорогах такие метки, которьІе их будут приводить прямо на наши засадьІ или на заминированную месность. Или в болота.
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26.02.2022 14:27 Відповісти
Не розумію чого для таких дебілів так мало? Кулю в лоб на місці.
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26.02.2022 14:36 Відповісти
Закопать этих подонков в ближайшей посадке!
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26.02.2022 17:54 Відповісти
 
 