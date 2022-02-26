Затримано чотирьох громадян, які ставили люмінесцентні мітки на замовлення російських загарбників у Запоріжжі

Четверо громадян здійснювали маркування на вулицях Запоріжжя (відомо про маркування в районі Дніпрогесу та дамби в центрі міста).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції в Запорізькій області.

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Правоохоронці встановлюють точну кількість ворожих міток.

Підозрюваним загрожує кримінальна відповідальність за статтею 258-3 КК України (створення терористичних організацій). Покарання передбачає від 8 до 15 років із конфіскацією майна.

Поліція звертається до запоріжців із закликом бути пильними, і за появи невідомих осіб, міток на вулицях, у під'їздах, дахах тощо, ліквідувати їх або повідомляти правоохоронні органи.

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У Нацполіції наголошують, що громадяни можуть фотографувати ці точки, і вони потраплять у єдину базу на Google Maps.