Затримано чотирьох громадян, які ставили люмінесцентні мітки на замовлення російських загарбників у Запоріжжі
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Четверо громадян здійснювали маркування на вулицях Запоріжжя (відомо про маркування в районі Дніпрогесу та дамби в центрі міста).
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції в Запорізькій області.
Правоохоронці встановлюють точну кількість ворожих міток.
Підозрюваним загрожує кримінальна відповідальність за статтею 258-3 КК України (створення терористичних організацій). Покарання передбачає від 8 до 15 років із конфіскацією майна.
Поліція звертається до запоріжців із закликом бути пильними, і за появи невідомих осіб, міток на вулицях, у під'їздах, дахах тощо, ліквідувати їх або повідомляти правоохоронні органи.
У Нацполіції наголошують, що громадяни можуть фотографувати ці точки, і вони потраплять у єдину базу на Google Maps.
Будь ласка, зачекайте...
Розстріл на місці. Вони заробили.
Гірше кацапів...
вони рухаються тільки по основним артеріям і ЇМ ДОПОМАГАЮТЬ ВКАЗІВНИКИ НА ДОРОГАХ
ми Українці знаємо свою землю, ВИРІШІТЬ ЦЮ ПРОБЛЕМУ
https://twitter.com/i/status/1497535483324379140
Гарніше малювати їх на тих кацапських бензовозах та іншіх танках. Хай сами себе розстрілюють.
А насчёт стрельбы не уверен - я читал тут же на Цензоре, что это для навигации.
буде ще легше москальні орієнтуватися... хай не щодо цілей, але на місцевості
в спам
Расфигачат плотину полгорода смоет волной, но скажут єто нацики сделали. Там население - Донбасс2, В войне виновата Україна, изза нее они страждають, не хочет Киев мира, надо сразу било сдаться.