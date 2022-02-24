УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9614 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
2 001 1
війна (56365) Запоріжжя (1441) комендантська година (178)

У Запоріжжі введено комендантську годину з 22:00 до 06:00

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Запоріжжі введено комендантську годину з 22:00 до 06:00

У рамках воєнного стану у Запоріжжі з 24 лютого діятиме комендантська година.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на повідомлення патрульної поліції Запорізької області в Telegram.

"На території Запоріжжя з 24 лютого 2022 року введено комендантську годину: з 22 години вечора до 6 години ранку", - йдеться в повідомленні.

Під час дії комендантської години заборонено перебувати на вулицях та інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень особи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибух у житловому будинку в Запоріжжі: пошкоджено 7 квартир, рятувальники продовжують пошуки постраждалих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, раніше комендантську годину ввели на Дніпропетровщині, Харківщині, Київщині, Черкащині та у Миколаєві.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вставай, страна свободная,
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.

Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
показати весь коментар
24.02.2022 20:11 Відповісти
 
 