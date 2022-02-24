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На Харківщині вводять комендантську годину

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Харківщині вводять комендантську годину

У рамках воєнного стану на Харківщині з 24 лютого діятиме комендантська година.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Facebook-сторінку Олега Синєгубова.

Комендантська година діятиме з 22:00 до 6:00.

"Жителям Харківщини заборонено в цей час перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток чи посвідчень особи", - повідомляє Синєгубов.

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Також він наголосив, що громадянам у разі небезпеки дозволенко безперешкодно прямувати до бомбосховищ і в комендатську годину. При собі необхідно мати лише посвідчення особи.

У Харкові також введено комендантську годину з 22:00 до 06:00, підтвердив Суспільному речник Харківської міськради Юрій Сидоренко.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині та Київщині також була введена комендантська година.
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Олег Леусенко


@leusenko1



Новотроїцький р-он, Херсонщина: Дядько каже: техніки російських фашистів йшло неміряне - БТРи, танки, вантажівки… Дороги, що проклали - вщент тепер розбиті. Суцільна багнюка. Це для них велике крадівництво відбувалось? Гроші з доріг на армію вже перекинуто? Питання принципове.
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24.02.2022 18:56 Відповісти
Нужно бить градами и смерчами по рузкоми мирняку вашу дивизию!!!
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24.02.2022 18:56 Відповісти
враг должен нести потери на своей территории
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24.02.2022 19:08 Відповісти
 
 