На Харківщині вводять комендантську годину
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У рамках воєнного стану на Харківщині з 24 лютого діятиме комендантська година.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Facebook-сторінку Олега Синєгубова.
Комендантська година діятиме з 22:00 до 6:00.
"Жителям Харківщини заборонено в цей час перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток чи посвідчень особи", - повідомляє Синєгубов.
Також він наголосив, що громадянам у разі небезпеки дозволенко безперешкодно прямувати до бомбосховищ і в комендатську годину. При собі необхідно мати лише посвідчення особи.
У Харкові також введено комендантську годину з 22:00 до 06:00, підтвердив Суспільному речник Харківської міськради Юрій Сидоренко.
Нагадаємо, що на Дніпропетровщині та Київщині також була введена комендантська година.
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@leusenko1
Новотроїцький р-он, Херсонщина: Дядько каже: техніки російських фашистів йшло неміряне - БТРи, танки, вантажівки… Дороги, що проклали - вщент тепер розбиті. Суцільна багнюка. Це для них велике крадівництво відбувалось? Гроші з доріг на армію вже перекинуто? Питання принципове.