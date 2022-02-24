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У Дніпрі та області запроваджується комендантська година
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
В рамках воєнного стану на Дніпропетровщині з 24 лютого діятиме комендантська година.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Інформатор.
Комендантська година діятиме з 22:00 до 6:00.
За її правилами, якщо людина перебуває на вулиці без дозволу або грунтовних причин, то комендантський патруль має право її затримати для перевірки документів та щоб встановити причину порушення комендантської години.
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