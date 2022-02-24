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У Дніпрі та області запроваджується комендантська година

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Дніпрі та області запроваджується комендантська година

В рамках воєнного стану на Дніпропетровщині з 24 лютого діятиме комендантська година.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Інформатор.

Комендантська година діятиме з 22:00 до 6:00.

За її правилами, якщо людина перебуває на вулиці без дозволу або грунтовних причин, то комендантський патруль має право її затримати для перевірки документів та щоб встановити причину порушення комендантської години.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві з 22:00 запроваджується комендантська година, - Кличко
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Смерть сраным кацапам!!! чим більше за поребрік відправиться фаршу тим краще!!!
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24.02.2022 17:54 Відповісти
Вставай, страна свободная,
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.

Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
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24.02.2022 18:03 Відповісти
Нахер. Даже с таким смыслом совковским гимнОм воняет. Тошно!
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24.02.2022 18:24 Відповісти
Ребята, впереди ночь. Врагу прятаться негде, он стоит в поле. Жгите его джавелинами!
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24.02.2022 18:07 Відповісти
Братцы, не сидите просто так. Идите в Соцсети, Ютуб, жалуйтесь на кацапские каналы. Я задрочился сам жалобы пулять на НАШ! Ну че вы тупите!
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24.02.2022 18:22 Відповісти
Мне не нужно ни солнца ни звезд...
Ни дождя в перемешку с ненастьем,
Лишь бы хутин быстрей, падла, сдох.
И Россия распалась на части,…

Лишь бы не путать грозу с обстрелом
Лишь бы все возвратились домой
Лишь бы МИР был… не флагом белым
Лишь бы знать - все в порядке с тобой!

Только ЭТО мне нужно для счастья…
Только НАМ это нужно для счастья…
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24.02.2022 18:46 Відповісти
https://www.facebook.com/UkrainianLandForces/videos/708761250162198

байракта в роботі
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24.02.2022 18:55 Відповісти
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24.02.2022 20:36 Відповісти
 
 