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У Києві з 22:00 запроваджується комендантська година, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Війна в Україні

У Києві з 22:00 запроваджується комендантська година, - Кличко

Мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко заявляє про запровадження у Києві комендантської години.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогоднішній момент введена комендантська година, і ви повинні знати, що в нічний час переміщення містом обмежене", - сказав Кличко.

Кличко сказав, що у Києві ситуація контрольована, однак є ймовірність появи терористичних груп.

"Є ймовірність терористичних груп. Зараз контролюються вулиці, комендантська година, прохання до всіх, якщо ви виходите на вулицю, мати документи, що засвідчують особу, але якщо вам нема чого шукати, у мене прохання, в цей момент якнайменше виходити на вулицю, залишайтеся, будь ласка, вдома", - сказав Кличко.

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Кличко зазначив, що на цей час виїзд із Києва та в'їзд до столиці не обмежений.

Він додав, що на ключових в'їздах до Києва дороги будуть перекриті бетонними плитами та конструкціями, які не дозволять проїхати важкою технікою, такою як танки.

Кличко повідомив, що зараз інфраструктура Києва працює без перебоїв, також працює весь громадський транспорт.

Хоча кількість громадського транспорту зменшено, наразі він завантажений пасажирами на третину.

Київ скасував заняття у школах та роботу дитсадків.

Наразі йде набір за прискореною процедурою у територіальну оборону столиці.

Бомбосховища у разі загрози бомбардувань та включення сирени повинні бути відкриті.

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Всі станції метро глибокого залягання у Києві також можуть використовуватись як бомбосховища.

За підрахунками влади Києва, у бомбосховищах столиці можуть сховатися 2 млн людей.

Кличко зазначив, що вважає низькою ймовірність того, що ракети або літаки бомбардуватимуть Київ та мирне населення.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+5
Піп просто злякався. Чекає освободітєлєй
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24.02.2022 17:17
+2
Сам знаєш, що брехня.
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24.02.2022 17:18
+1
не давайте мужикам покидать страну гоните обратно
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24.02.2022 17:10
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не давайте мужикам покидать страну гоните обратно
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24.02.2022 17:10 Відповісти
Да пусть ссыкуны у..бывают. После войны разберемся.
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24.02.2022 17:13 Відповісти
так, Віталя, тільки так!
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24.02.2022 17:13 Відповісти
Говорят кацапы в Суммы зашли, правда? Кто знает?
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24.02.2022 17:13 Відповісти
Сам знаєш, що брехня.
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24.02.2022 17:18 Відповісти
Предстоятель Украинской православной церкви (Московского Патриархату) Онуфрий обратился к верным и остальным гражданам из-за российского вторжения и выразил поддержку Вооруженным силам Украины.

Глава УПЦ МП призвал президента России Путина остановиться и назвал войну "повторением Каинового греха, который из-за зависти убил своего родного брата".

https://www.rbc.ua/rus/news/povtorenie-kainovogo-greha-glava-upts-mp-1645712635.html
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24.02.2022 17:14 Відповісти
Піп просто злякався. Чекає освободітєлєй
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24.02.2022 17:17 Відповісти
Боїться за свою шкуру.
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24.02.2022 17:19 Відповісти
так как если не дай бог что, то будет этот патриархат на колыме, а не в центре Европы. И это касается всех кто хочет отсидеться спрятаться, а потом выйти из погреба. В ваши дома заедут оккупанты, а вас с семьями вышвырнут все равно, как бы вы не прихлебали перед ним. Так что не покидайте страну .
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24.02.2022 17:20 Відповісти
Не факт.
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24.02.2022 17:23 Відповісти
предателей не любят ими вытираются
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24.02.2022 17:25 Відповісти
Онуфрій НЕ ПАТРІАРХ - він метрополіт мАцьковского Патріархату .
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24.02.2022 17:32 Відповісти
Чудны дела Твои, Господи
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24.02.2022 17:31 Відповісти
Володька пока писал,блоки уже уложили)
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24.02.2022 17:30 Відповісти
 
 