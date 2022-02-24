У Києві з 22:00 запроваджується комендантська година, - Кличко

Мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко заявляє про запровадження у Києві комендантської години.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогоднішній момент введена комендантська година, і ви повинні знати, що в нічний час переміщення містом обмежене", - сказав Кличко.

Кличко сказав, що у Києві ситуація контрольована, однак є ймовірність появи терористичних груп.

"Є ймовірність терористичних груп. Зараз контролюються вулиці, комендантська година, прохання до всіх, якщо ви виходите на вулицю, мати документи, що засвідчують особу, але якщо вам нема чого шукати, у мене прохання, в цей момент якнайменше виходити на вулицю, залишайтеся, будь ласка, вдома", - сказав Кличко.

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Кличко зазначив, що на цей час виїзд із Києва та в'їзд до столиці не обмежений.

Він додав, що на ключових в'їздах до Києва дороги будуть перекриті бетонними плитами та конструкціями, які не дозволять проїхати важкою технікою, такою як танки.

Кличко повідомив, що зараз інфраструктура Києва працює без перебоїв, також працює весь громадський транспорт.

Хоча кількість громадського транспорту зменшено, наразі він завантажений пасажирами на третину.

Київ скасував заняття у школах та роботу дитсадків.

Наразі йде набір за прискореною процедурою у територіальну оборону столиці.

Бомбосховища у разі загрози бомбардувань та включення сирени повинні бути відкриті.

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Всі станції метро глибокого залягання у Києві також можуть використовуватись як бомбосховища.

За підрахунками влади Києва, у бомбосховищах столиці можуть сховатися 2 млн людей.

Кличко зазначив, що вважає низькою ймовірність того, що ракети або літаки бомбардуватимуть Київ та мирне населення.