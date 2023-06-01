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У Києві зафіксована повітряна загроза! КМДА просить громадян у разі ввімкнення сирен терміново прослідувати в укриття

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У Києві зафіксована повітряна загроза! КМДА просить громадян у разі ввімкнення сирен терміново прослідувати в укриття

У Києві зафіксована повітряна загроза

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА у телеграмі.

"УВАГА! Зафіксована повітряна загроза! У разі ввімкнення сирен просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!" - йдеться у повідомленні.

Мапу укриттів можна подивитися за посиланням.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КМДА закликає киян здати кров

У Києві зафіксована повітряна загроза! КМДА просить громадян у разі ввімкнення сирен терміново прослідувати в укриття 01
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Топ коментарі
+31
Два российских грузовых судна с оружием ПРТОПЛЕННЫ ❤️после ракетного удара ВСУ в Азовском море
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24.02.2022 15:48
+15
Кацапи, ВОДКІ НЄТ!!!! ***** ПІШЛИ!!
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24.02.2022 15:51
+9
Є відео з нашими "байрактарами", які наносять удари по кацапським колонам! Скоріше всього не фейк
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24.02.2022 15:49
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Два российских грузовых судна с оружием ПРТОПЛЕННЫ ❤️после ракетного удара ВСУ в Азовском море
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24.02.2022 15:48 Відповісти
можна джерело?
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24.02.2022 15:49 Відповісти
Откуда инфа?
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24.02.2022 15:52 Відповісти
На сруском Mail.ru читал тоже это. Только там написано "2 гражданских судна". Туда им и дорога.
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24.02.2022 15:55 Відповісти
мост надо топить
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24.02.2022 16:24 Відповісти
Смерть кацапам!!!
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24.02.2022 15:48 Відповісти
Є відео з нашими "байрактарами", які наносять удари по кацапським колонам! Скоріше всього не фейк
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24.02.2022 15:49 Відповісти
можна джерело?
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24.02.2022 15:52 Відповісти
українська армія застосовує Байрактари проти руских
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24.02.2022 15:58 Відповісти
Лєпота!!!
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24.02.2022 16:04 Відповісти
це сирія
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24.02.2022 16:09 Відповісти
А подробнее? Речь про 4 пуска с Бульбо-Рейха? Или что-то другое?
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24.02.2022 15:49 Відповісти
Кацапи, ВОДКІ НЄТ!!!! ***** ПІШЛИ!!
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24.02.2022 15:51 Відповісти
Сарказм в тому що 3 мільйонне тотально російськомовне місто бомлять російськомовні братішки І це правильно тому що потрібно спілкуватись українською! Адже російський кордон закінчується там не не звучать російські помиї!!!!
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24.02.2022 15:52 Відповісти
Только что над моим домом пролетели две ракеты. Наверное те что с Беларусии выпустили. Пока ничего не взорвалось, не слышал ничего.
Наверное полетели на аэродром что дальше в 30 км.
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24.02.2022 15:57 Відповісти
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24.02.2022 15:58 Відповісти
Держитесь, украинцы!
Весь мир с вами.
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24.02.2022 16:09 Відповісти
Не заметно.
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24.02.2022 16:34 Відповісти
нет сигнала тревоги - следовать или нет?
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24.02.2022 16:15 Відповісти
Друзья, на сайте КМДА есть интерактивная карта простых укрытий и бомбоубежищ. Проехался, проверил несколько, все работает. Бежать туда пока не нужно, только в том случае, если сирена в вашем районе.
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24.02.2022 16:26 Відповісти
 
 