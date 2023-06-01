У Києві зафіксована повітряна загроза! КМДА просить громадян у разі ввімкнення сирен терміново прослідувати в укриття
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У Києві зафіксована повітряна загроза
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА у телеграмі.
"УВАГА! Зафіксована повітряна загроза! У разі ввімкнення сирен просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!" - йдеться у повідомленні.
Мапу укриттів можна подивитися за посиланням.
Топ коментарі
+31 Глеб123
показати весь коментар24.02.2022 15:48
+15 вставай
показати весь коментар24.02.2022 15:51
+9 alex1919
показати весь коментар24.02.2022 15:49
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Будь ласка, зачекайте...
Наверное полетели на аэродром что дальше в 30 км.
Весь мир с вами.