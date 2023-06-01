У Києві зафіксована повітряна загроза! КМДА просить громадян у разі ввімкнення сирен терміново прослідувати в укриття

У Києві зафіксована повітряна загроза

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА у телеграмі.

"УВАГА! Зафіксована повітряна загроза! У разі ввімкнення сирен просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!" - йдеться у повідомленні.

Мапу укриттів можна подивитися за посиланням.

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