КМДА закликає киян здати кров

Директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург закликала мешканців столиці стати донором крові.

"Ймовірно, саме ваша кров збереже комусь життя, або допоможе швидше одужати", - звернулась Гінзбург до киян, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу КМДА.

Вона зауважила, що на сьогодні в закладах охорони здоров’я є необхідні запаси донорської крові та її компонентів.

"Проте, зважаючи на ситуацію, у країні потрібно активізувати їх поповнення. І розраховувати в цьому, в першу чергу, ми можемо саме на вас – небайдужих свідомих киян!" – наголосила директорка профільного Департаменту.

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Валентина Гінзбург розповіла, що стати донором може бути будь-який дієздатний громадянин України віком від 18 років, який пройшов відповідне медичне обстеження і в якого немає протипоказань, визначених Міністерством охорони здоров’я України.

Для дачі крові необхідно звернутися до визначеного пункту, мати при собі паспорт, або інший документ, який посвідчує особу, а також дуже бажано до цього правильно підготуватися.

Згідно з порадами фахівців, перед дачею крові або її компонентів донор повинен дотримуватись певних правил:

за 72 години не слід приймати ліки, які розріджують кров (аспірин, аналгін);

за 48 годин не можна вживати алкогольні напої;

за 2 години до донації утриматись від паління;

перед донацієї потрібно приймати легку їжу (утриматись від вживання смаженого, гострого, солоного, копченого, виключити з раціону банани, яйця, молочні продукти та масло).

"Щодо необхідних обстежень – на ВІЛ, гепатит С, гепатит В, сифіліс, визначення групи крові та резус–фактору – це все зроблять безкоштовно", – зазначила Валентина Гінзбург.

У місті Києві здача крові відбувається в Київському міському центрі крові за адресами:

вул. Максима Берлинського, 12 (з 8.00 – 16.00) – заготівля донорської крові та компонентів крові: плазма, тромбоцити (правобережна частина міста);

вул. Миколи Пимоненка, 8 (з 8.00 – 16.00) – заготівля донорської крові (правобережна частина міста);

вул. Петра Запорожця, 26 (з 8.00 – 16.00) – заготівля донорської крові (лівобережна частина міста).

Кров можна здати без попереднього запису.

Додаткову інформацію можна дізнатися за телефонами: 044-465-43-63 (Пимоненка, 8); 093-158-47-55 (Петра Запопожця, 26); 093-199-34-16 (Берлинського, 12).