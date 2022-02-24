Чотири станції "червоної гілки" київського метро працюють як укриття, - Кличко

Станції Київського метрополітену "Берестейська", "Нивки", "Святошин" та "Житомирська", де не курсують зараз потяги, використовуються для укриття у разі повітряної тривоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у телеграмі.

"Друзі! Ті чотири станції червоної гілки метрополітену, де з організаційних причин не курсують зараз поїзди, відчинені для того, щоб кияни могли скористатися ними, як укриттям, у разі повітряної тривоги.

Це станції: "Академмістечко", "Нивки", "Святошин" та "Житомирська"", - йдеться у повідомлені.

Також Кличко повідомив, що всі станції київського метро, під час тривоги, доступні для людей у будь-який час доби, щоб пересидіти небезпеку.

Наразі метро працює у режимі перевезень. Прохід на станції вільний.

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Мапу укриттів можна подивитися за посиланням.