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В Киеве с 22:00 вводится комендантский час, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине

В Киеве с 22:00 вводится комендантский час, - Кличко

Мэр Киева, глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко заявляет о введении в Киеве комендантского часа.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний момент введен комендантский час, и вы должны знать, что в ночное время перемещение по городу ограничено", - сказал Кличко.

Кличко сказал, что в Киеве ситуация контролируемая, однако есть вероятность появления террористических групп.

"Есть вероятность террористических групп. Сейчас контролируются улицы, комендантский час, просьба ко всем, если вы выходите на улицу, иметь документы, удостоверяющие личность, но если вам нечего искать, у меня просьба, в этот момент как можно меньше выходить на улицу, оставайтесь, пожалуйста, дома", - сказал Кличко.

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Кличко отметил, что в настоящее время выезд из Киева и въезд в столицу не ограничен.

Он добавил, что на ключевых въездах в Киев дороги будут перекрыты бетонными плитами и конструкциями, которые не позволят проехать тяжелой техникой, такой как танки.

Кличко сообщил, что сейчас инфраструктура Киева работает без перебоев, работает весь общественный транспорт.

Хотя количество общественного транспорта уменьшено, сейчас он загружен пассажирами на треть.

Киев упразднил занятия в школах и работу детсадов.

В настоящее время идет набор по ускоренной процедуре в территориальную оборону столицы.

Бомбоубежища в случае угрозы бомбардировок и включения сирены должны быть открыты.

Все станции метро глубокого залегания в Киеве также могут использоваться в качестве бомбоубежища.

По подсчетам властей Киева, в бомбоубежищах столицы могут укрыться 2 млн человек.

Кличко отметил, что считает низкой вероятность того, что ракеты или самолеты будут бомбить Киев и мирное население.
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Топ комментарии
+5
Піп просто злякався. Чекає освободітєлєй
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24.02.2022 17:17
+2
Сам знаєш, що брехня.
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24.02.2022 17:18
+1
не давайте мужикам покидать страну гоните обратно
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24.02.2022 17:10
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не давайте мужикам покидать страну гоните обратно
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24.02.2022 17:10 Ответить
Да пусть ссыкуны у..бывают. После войны разберемся.
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24.02.2022 17:13 Ответить
так, Віталя, тільки так!
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24.02.2022 17:13 Ответить
Говорят кацапы в Суммы зашли, правда? Кто знает?
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24.02.2022 17:13 Ответить
Сам знаєш, що брехня.
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24.02.2022 17:18 Ответить
Предстоятель Украинской православной церкви (Московского Патриархату) Онуфрий обратился к верным и остальным гражданам из-за российского вторжения и выразил поддержку Вооруженным силам Украины.

Глава УПЦ МП призвал президента России Путина остановиться и назвал войну "повторением Каинового греха, который из-за зависти убил своего родного брата".

https://www.rbc.ua/rus/news/povtorenie-kainovogo-greha-glava-upts-mp-1645712635.html
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24.02.2022 17:14 Ответить
Піп просто злякався. Чекає освободітєлєй
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24.02.2022 17:17 Ответить
Боїться за свою шкуру.
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24.02.2022 17:19 Ответить
так как если не дай бог что, то будет этот патриархат на колыме, а не в центре Европы. И это касается всех кто хочет отсидеться спрятаться, а потом выйти из погреба. В ваши дома заедут оккупанты, а вас с семьями вышвырнут все равно, как бы вы не прихлебали перед ним. Так что не покидайте страну .
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24.02.2022 17:20 Ответить
Не факт.
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24.02.2022 17:23 Ответить
предателей не любят ими вытираются
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24.02.2022 17:25 Ответить
Онуфрій НЕ ПАТРІАРХ - він метрополіт мАцьковского Патріархату .
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24.02.2022 17:32 Ответить
Чудны дела Твои, Господи
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24.02.2022 17:31 Ответить
Володька пока писал,блоки уже уложили)
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24.02.2022 17:30 Ответить
 
 