В Киеве с 22:00 вводится комендантский час, - Кличко

Мэр Киева, глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко заявляет о введении в Киеве комендантского часа.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний момент введен комендантский час, и вы должны знать, что в ночное время перемещение по городу ограничено", - сказал Кличко.

Кличко сказал, что в Киеве ситуация контролируемая, однако есть вероятность появления террористических групп.

"Есть вероятность террористических групп. Сейчас контролируются улицы, комендантский час, просьба ко всем, если вы выходите на улицу, иметь документы, удостоверяющие личность, но если вам нечего искать, у меня просьба, в этот момент как можно меньше выходить на улицу, оставайтесь, пожалуйста, дома", - сказал Кличко.

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Кличко отметил, что в настоящее время выезд из Киева и въезд в столицу не ограничен.

Он добавил, что на ключевых въездах в Киев дороги будут перекрыты бетонными плитами и конструкциями, которые не позволят проехать тяжелой техникой, такой как танки.

Кличко сообщил, что сейчас инфраструктура Киева работает без перебоев, работает весь общественный транспорт.

Хотя количество общественного транспорта уменьшено, сейчас он загружен пассажирами на треть.

Киев упразднил занятия в школах и работу детсадов.

В настоящее время идет набор по ускоренной процедуре в территориальную оборону столицы.

Бомбоубежища в случае угрозы бомбардировок и включения сирены должны быть открыты.

Все станции метро глубокого залегания в Киеве также могут использоваться в качестве бомбоубежища.

По подсчетам властей Киева, в бомбоубежищах столицы могут укрыться 2 млн человек.

Кличко отметил, что считает низкой вероятность того, что ракеты или самолеты будут бомбить Киев и мирное население.