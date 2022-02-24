В Днепре и области вводится комендантский час

В рамках военного положения на Днепропетровщине с 24 февраля будет действовать комендантский час.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Информатор.

Комендантский час будет действовать с 22:00 до 6:00.

По его правилам, если человек находится на улице без разрешения или основательных причин, то комендантский патруль имеет право его задержать для проверки документов и установить причину нарушения комендантского часа.

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