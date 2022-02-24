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Новости Война в Украине
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В Днепре и области вводится комендантский час

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В Днепре и области вводится комендантский час

В рамках военного положения на Днепропетровщине с 24 февраля будет действовать комендантский час.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Информатор.

Комендантский час будет действовать с 22:00 до 6:00.

По его правилам, если человек находится на улице без разрешения или основательных причин, то комендантский патруль имеет право его задержать для проверки документов и установить причину нарушения комендантского часа.

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Смерть сраным кацапам!!! чим більше за поребрік відправиться фаршу тим краще!!!
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24.02.2022 17:54 Ответить
Вставай, страна свободная,
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.

Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
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24.02.2022 18:03 Ответить
Нахер. Даже с таким смыслом совковским гимнОм воняет. Тошно!
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24.02.2022 18:24 Ответить
Ребята, впереди ночь. Врагу прятаться негде, он стоит в поле. Жгите его джавелинами!
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24.02.2022 18:07 Ответить
Братцы, не сидите просто так. Идите в Соцсети, Ютуб, жалуйтесь на кацапские каналы. Я задрочился сам жалобы пулять на НАШ! Ну че вы тупите!
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24.02.2022 18:22 Ответить
Мне не нужно ни солнца ни звезд...
Ни дождя в перемешку с ненастьем,
Лишь бы хутин быстрей, падла, сдох.
И Россия распалась на части,…

Лишь бы не путать грозу с обстрелом
Лишь бы все возвратились домой
Лишь бы МИР был… не флагом белым
Лишь бы знать - все в порядке с тобой!

Только ЭТО мне нужно для счастья…
Только НАМ это нужно для счастья…
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24.02.2022 18:46 Ответить
https://www.facebook.com/UkrainianLandForces/videos/708761250162198

байракта в роботі
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24.02.2022 18:55 Ответить
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24.02.2022 20:36 Ответить
 
 