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війна (56365) Київська область (3131) комендантська година (178) воєнний стан (322)

На Київщині введено комендантську годину з 22:00 до 07:00, - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Київщині введено комендантську годину з 22:00 до 07:00, - Нацполіція

Відповідно до Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" на території Київської області введено комендантську годину з 22:00 до 07:00 з 24 лютого 2022 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Київщини.

"Просимо громадян дотримуватись встановлених обмежень, адже дані заходи впроваджені задля вашої ж безпеки", - наголосили в поліції.

Читайте: У Києві з 22:00 запроваджується комендантська година, - Кличко

Автор: Володимир Янченко
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з штабу МВС повідомляють, що касапи захопили ЧАЕС з персоналом, яких взяли в заложники
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24.02.2022 18:52 Відповісти
із пскова на киів вилетіло 18 шт військово-транспортних іл-76 з псковськими десантниками. година льоту
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24.02.2022 18:54 Відповісти
Вставай, страна свободная,
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.

Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
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24.02.2022 19:05 Відповісти
 
 