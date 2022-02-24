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На Київщині введено комендантську годину з 22:00 до 07:00, - Нацполіція
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Відповідно до Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" на території Київської області введено комендантську годину з 22:00 до 07:00 з 24 лютого 2022 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Київщини.
"Просимо громадян дотримуватись встановлених обмежень, адже дані заходи впроваджені задля вашої ж безпеки", - наголосили в поліції.
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