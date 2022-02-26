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ЧАЭС работает в плановом режиме. Оккупанты захватили и удерживают персонал

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

ЧАЭС работает в плановом режиме. Оккупанты захватили и удерживают персонал

Захваченная российскими войсками Чернобыльская атомная электростанция работает в плановом режиме, но персонал не отпускают и не разрешают его ротацию.

Об этом сообщила представитель Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Евгения Кузнецова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

По данным Кузнецовой, среди заложников оказались исполняющий обязанности гендиректора АЭС Валерий Сейда и люди, которые в день захвата были на смене. Сотрудники станции говорят, что им разрешают отдыхать, но заменить их нельзя.

"Их кормят, персонал готовит себе сам из продуктов, которые есть в столовой. Позволяют им есть и допускают к рабочим местам", - рассказала Кузнецова.

Она сообщила, что основная техника, захватывавшая ЧАЭС, двинулась на Киев, Иванков и Дымер. "Сейчас станция работает в плановом режиме. Остались там люди, военные (армии РФ. - Ред.), которые охраняли и держат ситуацию под контролем, охраняя ЧАЭС", - сообщила представитель Госагентства.

При этом она отметила, что действия оккупационной армии могли причинить вред здоровью самих оккупантов. "Тяжелая техника, поднявшая пыль, ездила не туристическими маршрутами, а там, где им вздумалось. Они могли и в "рыжий лес" заехать, куда угодно. Для мирных людей  это безопасно, это опасно для них самих. Они эту пыль подняли, они ее вдыхали, они ею надышались, она на слизистой. Никто, конечно, не проходил дозиметрический контроль, ничего", – рассказала Кузнецова.
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Топ комментарии
+7
⚡️Появилось уточнение от канцлера Германии: Украина получит от ФРГ 1000 противотанковых боеприпасов и 500 Stinqer.
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26.02.2022 20:37
+7
⚡️Арестович: Российские войска накапливаются на западе от Киева, но по ним наносятся мощные артиллерийские удары.
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26.02.2022 20:39
+3
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26.02.2022 20:44
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⚡️Зеленский: Германия отправит в Украину средства ПВО и ракеты Stinger.
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26.02.2022 20:36 Ответить
⚡️Появилось уточнение от канцлера Германии: Украина получит от ФРГ 1000 противотанковых боеприпасов и 500 Stinqer.
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26.02.2022 20:37 Ответить
Ми воюємо воюємо за мир...

Головне щоб не було війни...ви забули россіяни..?
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26.02.2022 20:38 Ответить
⚡️Арестович: Российские войска накапливаются на западе от Киева, но по ним наносятся мощные артиллерийские удары.
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26.02.2022 20:39 Ответить
Туди треба Правий сектор . Їх же там нема.Та вбийте ви цих кацапів, нарешті.
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26.02.2022 20:40 Ответить
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26.02.2022 20:44 Ответить
Так для чого взяли ГАЕС -?
Бо там нікого не було ?
І пустити радифікованими немощеними шляхшами тяжку техніку?
Чи у них жахливіші плани ?
П.С. Львів - зараз третій раз зранку звучать сирени ...
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26.02.2022 20:47 Ответить
ГАЕС - ЧАЕС
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26.02.2022 20:50 Ответить
Найкоротший шлях на Київ. Я так думаю.
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26.02.2022 21:34 Ответить
Їбаньки, а ви розумієте, що не дай бог рвоне? Треба туди засилати сталкерів, що б вони їх знищили.
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26.02.2022 20:48 Ответить
Почему персонал не был вооружён!!!!!!!
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26.02.2022 20:55 Ответить
 
 