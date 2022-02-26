ЧАЭС работает в плановом режиме. Оккупанты захватили и удерживают персонал

Захваченная российскими войсками Чернобыльская атомная электростанция работает в плановом режиме, но персонал не отпускают и не разрешают его ротацию.

Об этом сообщила представитель Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Евгения Кузнецова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

По данным Кузнецовой, среди заложников оказались исполняющий обязанности гендиректора АЭС Валерий Сейда и люди, которые в день захвата были на смене. Сотрудники станции говорят, что им разрешают отдыхать, но заменить их нельзя.

"Их кормят, персонал готовит себе сам из продуктов, которые есть в столовой. Позволяют им есть и допускают к рабочим местам", - рассказала Кузнецова.

Она сообщила, что основная техника, захватывавшая ЧАЭС, двинулась на Киев, Иванков и Дымер. "Сейчас станция работает в плановом режиме. Остались там люди, военные (армии РФ. - Ред.), которые охраняли и держат ситуацию под контролем, охраняя ЧАЭС", - сообщила представитель Госагентства.

При этом она отметила, что действия оккупационной армии могли причинить вред здоровью самих оккупантов. "Тяжелая техника, поднявшая пыль, ездила не туристическими маршрутами, а там, где им вздумалось. Они могли и в "рыжий лес" заехать, куда угодно. Для мирных людей это безопасно, это опасно для них самих. Они эту пыль подняли, они ее вдыхали, они ею надышались, она на слизистой. Никто, конечно, не проходил дозиметрический контроль, ничего", – рассказала Кузнецова.