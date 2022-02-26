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ЧАЕС працює у плановому режимі. Окупанти захопили та утримують персонал

Новини Цензор.НЕТ Події

ЧАЕС працює у плановому режимі. Окупанти захопили та утримують персонал

Захоплена російськими військами Чорнобильська атомна електростанція працює в плановому режимі, але персонал не відпускають і не дозволяють його ротацію.

Про це повідомила речниця Державного агентства України з управління зоною відчуження Євгенія Кузнєцова, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне".

За даними Кузнєцової, серед заручників опинилися виконувач обов'язків гендиректора АЕС Валерій Сейда та люди, які у день захоплення були на зміні. Співробітники станції кажуть, що їм дозволяють відпочивати, але змінити їх не можна.

"Їх годують, персонал готує собі сам із тих продуктів, які є у їдальні. Дозволяють їм їсти та допускають до робочих місць", - розповіла Кузнєцова.

Вона повідомила, що основна техніка, яка захоплювала ЧАЕС, рушила на Київ, Іванків та Димер. "Наразі станція працює у плановому режимі. Залишилися там люди, військові (армії РФ. - Ред.), які охороняли і тримають ситуацію під контролем, охороняючи ЧАЕС", - повідомила представниця Держагентства.

При цьому вона зазначила, що дії окупаційної армії могли завдати шкоди здоров'ю самих окупантів. "Важка техніка, яка здійняла пил, їздила не туристичними маршрутами, а там, де їм цього хотілось. Вони могли й до "рудого лісу" заїхати, куди завгодно. Для мирних людей - це безпечно, це небезпечно для них самих. Вони цей пил підняли, вони ним надихались, вони її вдихнули, вона на слизистій. Ніхто, звісно, не проходив дозиметричний контроль, нічого", - розповіла Кузнєцова.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+7
⚡️Появилось уточнение от канцлера Германии: Украина получит от ФРГ 1000 противотанковых боеприпасов и 500 Stinqer.
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26.02.2022 20:37
+7
⚡️Арестович: Российские войска накапливаются на западе от Киева, но по ним наносятся мощные артиллерийские удары.
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26.02.2022 20:39
+3
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26.02.2022 20:44
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⚡️Зеленский: Германия отправит в Украину средства ПВО и ракеты Stinger.
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26.02.2022 20:36 Відповісти
⚡️Появилось уточнение от канцлера Германии: Украина получит от ФРГ 1000 противотанковых боеприпасов и 500 Stinqer.
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26.02.2022 20:37 Відповісти
Ми воюємо воюємо за мир...

Головне щоб не було війни...ви забули россіяни..?
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26.02.2022 20:38 Відповісти
⚡️Арестович: Российские войска накапливаются на западе от Киева, но по ним наносятся мощные артиллерийские удары.
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26.02.2022 20:39 Відповісти
Туди треба Правий сектор . Їх же там нема.Та вбийте ви цих кацапів, нарешті.
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26.02.2022 20:40 Відповісти
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26.02.2022 20:44 Відповісти
Так для чого взяли ГАЕС -?
Бо там нікого не було ?
І пустити радифікованими немощеними шляхшами тяжку техніку?
Чи у них жахливіші плани ?
П.С. Львів - зараз третій раз зранку звучать сирени ...
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26.02.2022 20:47 Відповісти
ГАЕС - ЧАЕС
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26.02.2022 20:50 Відповісти
Найкоротший шлях на Київ. Я так думаю.
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26.02.2022 21:34 Відповісти
Їбаньки, а ви розумієте, що не дай бог рвоне? Треба туди засилати сталкерів, що б вони їх знищили.
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26.02.2022 20:48 Відповісти
Почему персонал не был вооружён!!!!!!!
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26.02.2022 20:55 Відповісти
 
 