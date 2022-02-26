ЧАЕС працює у плановому режимі. Окупанти захопили та утримують персонал

Захоплена російськими військами Чорнобильська атомна електростанція працює в плановому режимі, але персонал не відпускають і не дозволяють його ротацію.

Про це повідомила речниця Державного агентства України з управління зоною відчуження Євгенія Кузнєцова, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне".

За даними Кузнєцової, серед заручників опинилися виконувач обов'язків гендиректора АЕС Валерій Сейда та люди, які у день захоплення були на зміні. Співробітники станції кажуть, що їм дозволяють відпочивати, але змінити їх не можна.

"Їх годують, персонал готує собі сам із тих продуктів, які є у їдальні. Дозволяють їм їсти та допускають до робочих місць", - розповіла Кузнєцова.

Вона повідомила, що основна техніка, яка захоплювала ЧАЕС, рушила на Київ, Іванків та Димер. "Наразі станція працює у плановому режимі. Залишилися там люди, військові (армії РФ. - Ред.), які охороняли і тримають ситуацію під контролем, охороняючи ЧАЕС", - повідомила представниця Держагентства.

При цьому вона зазначила, що дії окупаційної армії могли завдати шкоди здоров'ю самих окупантів. "Важка техніка, яка здійняла пил, їздила не туристичними маршрутами, а там, де їм цього хотілось. Вони могли й до "рудого лісу" заїхати, куди завгодно. Для мирних людей - це безпечно, це небезпечно для них самих. Вони цей пил підняли, вони ним надихались, вони її вдихнули, вона на слизистій. Ніхто, звісно, не проходив дозиметричний контроль, нічого", - розповіла Кузнєцова.