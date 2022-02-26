"Убегают с#ки", - жители Ични без оружия остановили рашистских оккупантов. ВИДЕО

Жители Ични в Черниговской области без оружия не пропустили рашистских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео героизма местных жителей выложил телеграмм-канал Оперативный ВСУ.

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"Вслед будущему украинскому чернозему женщина-автор видео сказала только: "Убегают суки", - добавлено в описании.