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"Убегают с#ки", - жители Ични без оружия остановили рашистских оккупантов. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Жители Ични в Черниговской области без оружия не пропустили рашистских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео героизма местных жителей выложил телеграмм-канал Оперативный ВСУ.

Смотрите также: ВСУ продолжают уничтожать колонны войск РФ в Черниговской области. ВИДЕО

"Вслед будущему украинскому чернозему женщина-автор видео сказала только: "Убегают суки", - добавлено в описании.
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Топ комментарии
+65
Каких нах.., детей? Это убийцы и оккупанты. Не надо тут разводить жалостливые сопли. Не было бы такого отпора - эти дети насиловали бы твоих женщин.
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26.02.2022 21:46
+33
***** ліл! Українська Нація настільки сувора, що зупиняє кацапську армію навіть без зброї!
*****, ти хоч зрозумів, що це фіаско?
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26.02.2022 21:48
+32
Цензор, а можно как ио видео ставить, без заходов в фсбэшную телегу????
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26.02.2022 21:42
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Ми воюємо за мир...

путін сам не пішов...дітей послав... За мідальки...
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26.02.2022 21:41 Ответить
Каких нах.., детей? Это убийцы и оккупанты. Не надо тут разводить жалостливые сопли. Не было бы такого отпора - эти дети насиловали бы твоих женщин.
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26.02.2022 21:46 Ответить
Дітей за якими обіцяв прятатись... Всі убиті годятся в діти путіну...
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26.02.2022 22:02 Ответить
Я не знаю шо такое "путин".
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26.02.2022 22:04 Ответить
Ходять чутки, що кацапи цим словом називають старого немічного х*я.
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26.02.2022 22:31 Ответить
Але це не точно.
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27.02.2022 00:45 Ответить
До спаму, кацапа.
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26.02.2022 22:28 Ответить
Летів би ти звідсіля, поки на пляшку не всадовили капцем не прибили.
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26.02.2022 21:58 Ответить
за этими "детьми" идут в обозе чечены и росгвардия для "наведения порядка" на занятых территориях
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26.02.2022 22:03 Ответить
Кадыровские свиньи уже идут нах..й. рамзанка дырявый запостил видосик, шо они уже больше не хотят воевать с Украиной и Украинским народом. Это после поджарки колонны с его зверями под Киевом, где зажмурился его генерал Магомед Тушуев.
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26.02.2022 22:07 Ответить
Нажаль це не повне відео. Він там воює не з українським народом, а з Зеленським і всякими поганцями. Одним словом, ніс роспропаганду.
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27.02.2022 01:03 Ответить
Цензор, а можно как ио видео ставить, без заходов в фсбэшную телегу????
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26.02.2022 21:42 Ответить
Хто не розуміє. Дуров скурвився і прогнувся під ФСБ щоб мати змогу працювати в Рашці. Досить годувати ворога. Перестаньте наганяти цій отворі трафік. Дякую.
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26.02.2022 21:54 Ответить
Український народ- це сила !
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26.02.2022 21:43 Ответить
Бачив відос (не на своєму телефоні) як Кадиров прямим текстом каже, що він вже передумав воювати проти України та Українського народу, бо побачив кількість розданої зброї, охочим боронити Неньку !!!
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26.02.2022 21:47 Ответить
я теж бачив, але щось дуже схоже було на фейк, корсиний для нас може, але неправдоподібно і рот не в тему відкривався під голос
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26.02.2022 21:57 Ответить
но голос и дикция (если фейк) похожи на 100%
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26.02.2022 22:13 Ответить
То лише нарізка. Бачила повне відео. Нічого він не передумав, просто молов російські кліше пропаганди.
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27.02.2022 01:06 Ответить
Еще немного и армия эрэфии со штыками на мишу-пiдступну кремлiвську развернутся и попрут
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26.02.2022 21:47 Ответить
Молодці! Росіяни ПНХ
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26.02.2022 21:48 Ответить
***** ліл! Українська Нація настільки сувора, що зупиняє кацапську армію навіть без зброї!
*****, ти хоч зрозумів, що це фіаско?
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26.02.2022 21:48 Ответить
А представь эту Настю с чугунной сковородкой в руке? Это такое оружие, шо даже подумать страшно.
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26.02.2022 21:51 Ответить
А уявіть продавчиню на Сумщині, яка віником погнала їх з крамниці бо на "халяву" брали продукти.
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26.02.2022 22:17 Ответить
Та це вже стратегічний перелам!
Блть, Захід і НАТО мають замислитись - а якого власне зуя рашку боятися?
НАТО має безпілотники, стелс-авіацію та багато інших військових супертехнологій, щоб раптово нейтралізувати ядерну дубіну кацапів, а їхню зкріпну армію буде тупо розігнано
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26.02.2022 22:22 Ответить
ляльковий спектакль від московських загарбників

Ось чому важливо поширювати українські новини. Росіяни мають знати правду! 🇺🇦

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26.02.2022 21:52 Ответить
https://twitter.com/ng_ukraine/status/1497618528756715525
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26.02.2022 21:52 Ответить
бобриха симонян не спит, работает
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26.02.2022 22:08 Ответить
"Мы шокированы, дон, что у украинцев столько оружия, дон, и у нас теперь нет желания воевать против Украины, дон" - Кадиров трохи заспокоївся
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26.02.2022 21:53 Ответить
Так его генерала зашкварили под Киевом. Вместе с колонной его хероических баранов.
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26.02.2022 21:58 Ответить
///
«Подтверждено: на Черниговщине перестрелка.
Кадыровцы расстреляли группу старших российских офицеров.
Четыре кадыровца также убито ответным огнем.
Проверяется: в Перевальном (Крым) разбежалось 53% призывников.
Очень боятся, что их отправят на войну», - сообщает Алексей Копытько.
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26.02.2022 22:13 Ответить
Внезапно кадыровские херои осознали, шо больше не хотят захватывать Киев за два часа
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26.02.2022 22:15 Ответить
Патамушта дон, кадыровцам дон хоть кого то нужно было убить дон чтобы не с позором возвращаться домой дон
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26.02.2022 22:44 Ответить
Этого мало, дон...., нужно извиниться перед Зеленским, дон
https://t.me/operativnoZSU/9051
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26.02.2022 21:54 Ответить
Кадыров - трусливое чмо..., он шел в Украину, я так понял с его слов, безоружных убивать....
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26.02.2022 21:57 Ответить
сцить, коли страшно.
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27.02.2022 00:51 Ответить
Обосрался рамзанка дырявый.
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26.02.2022 22:00 Ответить
Його зупинили ГРОШІ..Все що він хотів і хоче..
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26.02.2022 22:20 Ответить
та ладно, йому шо, наші селяни танками на металобрухт скинулися?
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27.02.2022 00:53 Ответить
в связи с дороговизной минеральных удобрений прошу прислать пару Камазов органики в черкасскую область.Очень нужно удобрение под свеклу.Сахар поставим в Россию
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26.02.2022 21:54 Ответить
Дык они, росияне думали их тут ждут.... Вспомните выступление Кивы недавнее, с курорта, он говорил, что большинство украинцев будут рады освободителям. А Кива у нас в Раде работает и таких кив целая партия.
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26.02.2022 21:55 Ответить
Этого ****** даже ОПЗЖ выгнал.
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26.02.2022 22:00 Ответить
Я думаю ківа в Україну вже неповернеться, його пристрілять
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26.02.2022 22:20 Ответить
Спочатку відібрати вкрадене в Україні.
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26.02.2022 22:56 Ответить
В Мелитополе ОПЗЖ опники -пособники ***** помогают ОККУПАНТАМ !!! этих НЕЛЮДЕЙ запретить ,как и КОММУНЯК ! ВСЕ ! ХВАТИТ !!!!
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26.02.2022 22:53 Ответить
та киву сами росияне и завалять, он их жестко ******** - говорил с цветами встречать будут, а встречают с венками.
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27.02.2022 03:23 Ответить
Жителі Ічні герої.
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26.02.2022 21:55 Ответить
им бы еще парочку NLAW
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26.02.2022 22:15 Ответить
тоді б ті не втекли
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26.02.2022 22:16 Ответить
"Горите в аду, российские пид@расы"
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26.02.2022 21:57 Ответить
Во бляха ну как мышей гоняют, стоит задуматься кто есть кто и из чего сделан
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26.02.2022 22:01 Ответить
Ничто так не превращает русскоязычных харьковчан в бандеровцев, как ночь в харьковском метрополитене под русскими бомбежками.
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26.02.2022 22:02 Ответить
Ічня - це ж майже Чечня)
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26.02.2022 22:03 Ответить
они поняли, что сейчас будут киздить по ипалу и учить повторять

ІЧНЯ ЦЕ КРУТО !
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26.02.2022 22:11 Ответить
точно, привыкли уже за время службы
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26.02.2022 22:18 Ответить
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26.02.2022 22:10 Ответить
хтось писав, що мавзолею потрібен новий ВОЛОДЯ.
то замість ЛЕНІН на мавзолеї непогано було б прибити отаку плиту.
з додатком на кшталт ПТН ПНХ
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27.02.2022 00:57 Ответить
Жаль стволов не было. Сердце сжимается когда смотрю как безоружные к этим скотам идут
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26.02.2022 22:11 Ответить
Кадиркіни вас вііх реально поріжуть. Така у нас традиція. І я їїї підтримую.
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26.02.2022 22:11 Ответить
Не, они не "тикають" у них основная задача Киев, сменить руководство! Остальное отвлекающие маневры.
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26.02.2022 22:11 Ответить
Что кацапы, надурили вас ваши пропагандоны и Кива. Не встречают вас с цветами нигде даже в городах где когда то было больше половины ватников
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26.02.2022 22:40 Ответить
 
 