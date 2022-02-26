"Убегают с#ки", - жители Ични без оружия остановили рашистских оккупантов. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Жители Ични в Черниговской области без оружия не пропустили рашистских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео героизма местных жителей выложил телеграмм-канал Оперативный ВСУ.
"Вслед будущему украинскому чернозему женщина-автор видео сказала только: "Убегают суки", - добавлено в описании.
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путін сам не пішов...дітей послав... За мідальки...
на пляшку не всадовиликапцем не прибили.
*****, ти хоч зрозумів, що це фіаско?
Блть, Захід і НАТО мають замислитись - а якого власне зуя рашку боятися?
НАТО має безпілотники, стелс-авіацію та багато інших військових супертехнологій, щоб раптово нейтралізувати ядерну дубіну кацапів, а їхню зкріпну армію буде тупо розігнано
Ось чому важливо поширювати українські новини. Росіяни мають знати правду! 🇺🇦
«Подтверждено: на Черниговщине перестрелка.
Кадыровцы расстреляли группу старших российских офицеров.
Четыре кадыровца также убито ответным огнем.
Проверяется: в Перевальном (Крым) разбежалось 53% призывников.
Очень боятся, что их отправят на войну», - сообщает Алексей Копытько.
https://t.me/operativnoZSU/9051
ІЧНЯ ЦЕ КРУТО !
то замість ЛЕНІН на мавзолеї непогано було б прибити отаку плиту.
з додатком на кшталт ПТН ПНХ