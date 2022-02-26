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"Тікають с#ки": Мешканці Ічні без зброї зупинили рашистських окупантів. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Мешканці Ічні на Чернігівщині без зброї не пропустили рашистських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео героїзму місцевих жителів виклав Телеграм-канал Оперативний ЗСУ.

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"Вслід майбутньому українському чорнозему жінка-автор відео сказала лиш "Тікають суки", - додано в описі.
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Топ коментарі
+65
Каких нах.., детей? Это убийцы и оккупанты. Не надо тут разводить жалостливые сопли. Не было бы такого отпора - эти дети насиловали бы твоих женщин.
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26.02.2022 21:46
+33
***** ліл! Українська Нація настільки сувора, що зупиняє кацапську армію навіть без зброї!
*****, ти хоч зрозумів, що це фіаско?
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26.02.2022 21:48
+32
Цензор, а можно как ио видео ставить, без заходов в фсбэшную телегу????
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26.02.2022 21:42
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Ми воюємо за мир...

путін сам не пішов...дітей послав... За мідальки...
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26.02.2022 21:41 Відповісти
Каких нах.., детей? Это убийцы и оккупанты. Не надо тут разводить жалостливые сопли. Не было бы такого отпора - эти дети насиловали бы твоих женщин.
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26.02.2022 21:46 Відповісти
Дітей за якими обіцяв прятатись... Всі убиті годятся в діти путіну...
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26.02.2022 22:02 Відповісти
Я не знаю шо такое "путин".
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26.02.2022 22:04 Відповісти
Ходять чутки, що кацапи цим словом називають старого немічного х*я.
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26.02.2022 22:31 Відповісти
Але це не точно.
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27.02.2022 00:45 Відповісти
До спаму, кацапа.
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26.02.2022 22:28 Відповісти
Летів би ти звідсіля, поки на пляшку не всадовили капцем не прибили.
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26.02.2022 21:58 Відповісти
за этими "детьми" идут в обозе чечены и росгвардия для "наведения порядка" на занятых территориях
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26.02.2022 22:03 Відповісти
Кадыровские свиньи уже идут нах..й. рамзанка дырявый запостил видосик, шо они уже больше не хотят воевать с Украиной и Украинским народом. Это после поджарки колонны с его зверями под Киевом, где зажмурился его генерал Магомед Тушуев.
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26.02.2022 22:07 Відповісти
Нажаль це не повне відео. Він там воює не з українським народом, а з Зеленським і всякими поганцями. Одним словом, ніс роспропаганду.
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27.02.2022 01:03 Відповісти
Цензор, а можно как ио видео ставить, без заходов в фсбэшную телегу????
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26.02.2022 21:42 Відповісти
Хто не розуміє. Дуров скурвився і прогнувся під ФСБ щоб мати змогу працювати в Рашці. Досить годувати ворога. Перестаньте наганяти цій отворі трафік. Дякую.
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26.02.2022 21:54 Відповісти
Український народ- це сила !
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26.02.2022 21:43 Відповісти
Бачив відос (не на своєму телефоні) як Кадиров прямим текстом каже, що він вже передумав воювати проти України та Українського народу, бо побачив кількість розданої зброї, охочим боронити Неньку !!!
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26.02.2022 21:47 Відповісти
я теж бачив, але щось дуже схоже було на фейк, корсиний для нас може, але неправдоподібно і рот не в тему відкривався під голос
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26.02.2022 21:57 Відповісти
но голос и дикция (если фейк) похожи на 100%
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26.02.2022 22:13 Відповісти
То лише нарізка. Бачила повне відео. Нічого він не передумав, просто молов російські кліше пропаганди.
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27.02.2022 01:06 Відповісти
Еще немного и армия эрэфии со штыками на мишу-пiдступну кремлiвську развернутся и попрут
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26.02.2022 21:47 Відповісти
Молодці! Росіяни ПНХ
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26.02.2022 21:48 Відповісти
***** ліл! Українська Нація настільки сувора, що зупиняє кацапську армію навіть без зброї!
*****, ти хоч зрозумів, що це фіаско?
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26.02.2022 21:48 Відповісти
А представь эту Настю с чугунной сковородкой в руке? Это такое оружие, шо даже подумать страшно.
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26.02.2022 21:51 Відповісти
А уявіть продавчиню на Сумщині, яка віником погнала їх з крамниці бо на "халяву" брали продукти.
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26.02.2022 22:17 Відповісти
Та це вже стратегічний перелам!
Блть, Захід і НАТО мають замислитись - а якого власне зуя рашку боятися?
НАТО має безпілотники, стелс-авіацію та багато інших військових супертехнологій, щоб раптово нейтралізувати ядерну дубіну кацапів, а їхню зкріпну армію буде тупо розігнано
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26.02.2022 22:22 Відповісти
ляльковий спектакль від московських загарбників

Ось чому важливо поширювати українські новини. Росіяни мають знати правду! 🇺🇦

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26.02.2022 21:52 Відповісти
https://twitter.com/ng_ukraine/status/1497618528756715525
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26.02.2022 21:52 Відповісти
бобриха симонян не спит, работает
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26.02.2022 22:08 Відповісти
"Мы шокированы, дон, что у украинцев столько оружия, дон, и у нас теперь нет желания воевать против Украины, дон" - Кадиров трохи заспокоївся
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26.02.2022 21:53 Відповісти
Так его генерала зашкварили под Киевом. Вместе с колонной его хероических баранов.
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26.02.2022 21:58 Відповісти
///
«Подтверждено: на Черниговщине перестрелка.
Кадыровцы расстреляли группу старших российских офицеров.
Четыре кадыровца также убито ответным огнем.
Проверяется: в Перевальном (Крым) разбежалось 53% призывников.
Очень боятся, что их отправят на войну», - сообщает Алексей Копытько.
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26.02.2022 22:13 Відповісти
Внезапно кадыровские херои осознали, шо больше не хотят захватывать Киев за два часа
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26.02.2022 22:15 Відповісти
Патамушта дон, кадыровцам дон хоть кого то нужно было убить дон чтобы не с позором возвращаться домой дон
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26.02.2022 22:44 Відповісти
Этого мало, дон...., нужно извиниться перед Зеленским, дон
https://t.me/operativnoZSU/9051
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26.02.2022 21:54 Відповісти
Кадыров - трусливое чмо..., он шел в Украину, я так понял с его слов, безоружных убивать....
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26.02.2022 21:57 Відповісти
сцить, коли страшно.
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27.02.2022 00:51 Відповісти
Обосрался рамзанка дырявый.
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26.02.2022 22:00 Відповісти
Його зупинили ГРОШІ..Все що він хотів і хоче..
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26.02.2022 22:20 Відповісти
та ладно, йому шо, наші селяни танками на металобрухт скинулися?
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27.02.2022 00:53 Відповісти
в связи с дороговизной минеральных удобрений прошу прислать пару Камазов органики в черкасскую область.Очень нужно удобрение под свеклу.Сахар поставим в Россию
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26.02.2022 21:54 Відповісти
Дык они, росияне думали их тут ждут.... Вспомните выступление Кивы недавнее, с курорта, он говорил, что большинство украинцев будут рады освободителям. А Кива у нас в Раде работает и таких кив целая партия.
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26.02.2022 21:55 Відповісти
Этого ****** даже ОПЗЖ выгнал.
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26.02.2022 22:00 Відповісти
Я думаю ківа в Україну вже неповернеться, його пристрілять
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26.02.2022 22:20 Відповісти
Спочатку відібрати вкрадене в Україні.
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26.02.2022 22:56 Відповісти
В Мелитополе ОПЗЖ опники -пособники ***** помогают ОККУПАНТАМ !!! этих НЕЛЮДЕЙ запретить ,как и КОММУНЯК ! ВСЕ ! ХВАТИТ !!!!
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26.02.2022 22:53 Відповісти
та киву сами росияне и завалять, он их жестко ******** - говорил с цветами встречать будут, а встречают с венками.
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27.02.2022 03:23 Відповісти
Жителі Ічні герої.
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26.02.2022 21:55 Відповісти
им бы еще парочку NLAW
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26.02.2022 22:15 Відповісти
тоді б ті не втекли
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26.02.2022 22:16 Відповісти
"Горите в аду, российские пид@расы"
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26.02.2022 21:57 Відповісти
Во бляха ну как мышей гоняют, стоит задуматься кто есть кто и из чего сделан
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26.02.2022 22:01 Відповісти
Ничто так не превращает русскоязычных харьковчан в бандеровцев, как ночь в харьковском метрополитене под русскими бомбежками.
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26.02.2022 22:02 Відповісти
Ічня - це ж майже Чечня)
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26.02.2022 22:03 Відповісти
они поняли, что сейчас будут киздить по ипалу и учить повторять

ІЧНЯ ЦЕ КРУТО !
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26.02.2022 22:11 Відповісти
точно, привыкли уже за время службы
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26.02.2022 22:18 Відповісти
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26.02.2022 22:10 Відповісти
хтось писав, що мавзолею потрібен новий ВОЛОДЯ.
то замість ЛЕНІН на мавзолеї непогано було б прибити отаку плиту.
з додатком на кшталт ПТН ПНХ
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27.02.2022 00:57 Відповісти
Жаль стволов не было. Сердце сжимается когда смотрю как безоружные к этим скотам идут
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26.02.2022 22:11 Відповісти
Кадиркіни вас вііх реально поріжуть. Така у нас традиція. І я їїї підтримую.
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26.02.2022 22:11 Відповісти
Не, они не "тикають" у них основная задача Киев, сменить руководство! Остальное отвлекающие маневры.
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26.02.2022 22:11 Відповісти
Что кацапы, надурили вас ваши пропагандоны и Кива. Не встречают вас с цветами нигде даже в городах где когда то было больше половины ватников
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26.02.2022 22:40 Відповісти
 
 