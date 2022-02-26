"Тікають с#ки": Мешканці Ічні без зброї зупинили рашистських окупантів. ВIДЕО

Мешканці Ічні на Чернігівщині без зброї не пропустили рашистських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео героїзму місцевих жителів виклав Телеграм-канал Оперативний ЗСУ.

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"Вслід майбутньому українському чорнозему жінка-автор відео сказала лиш "Тікають суки", - додано в описі.