"Тікають с#ки": Мешканці Ічні без зброї зупинили рашистських окупантів. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Мешканці Ічні на Чернігівщині без зброї не пропустили рашистських окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео героїзму місцевих жителів виклав Телеграм-канал Оперативний ЗСУ.
"Вслід майбутньому українському чорнозему жінка-автор відео сказала лиш "Тікають суки", - додано в описі.
Топ коментарі
+65 Maxim Ak-Murza
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+33 Welt Schmerz
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+32 Miraxcorp
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путін сам не пішов...дітей послав... За мідальки...
на пляшку не всадовиликапцем не прибили.
*****, ти хоч зрозумів, що це фіаско?
Блть, Захід і НАТО мають замислитись - а якого власне зуя рашку боятися?
НАТО має безпілотники, стелс-авіацію та багато інших військових супертехнологій, щоб раптово нейтралізувати ядерну дубіну кацапів, а їхню зкріпну армію буде тупо розігнано
Ось чому важливо поширювати українські новини. Росіяни мають знати правду! 🇺🇦
«Подтверждено: на Черниговщине перестрелка.
Кадыровцы расстреляли группу старших российских офицеров.
Четыре кадыровца также убито ответным огнем.
Проверяется: в Перевальном (Крым) разбежалось 53% призывников.
Очень боятся, что их отправят на войну», - сообщает Алексей Копытько.
https://t.me/operativnoZSU/9051
ІЧНЯ ЦЕ КРУТО !
то замість ЛЕНІН на мавзолеї непогано було б прибити отаку плиту.
з додатком на кшталт ПТН ПНХ