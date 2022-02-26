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Новости Война в Украине
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Минздрав (4828) медицинская помощь (63)

Номер "‎103"‎ работает: Минздрав просит пользоваться только официальной информацией

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Номер "103" работает, а бригады экстренной медицинской помощи оказывают помощь всем пострадавшим.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава, информирует Цензор.НЕТ

"Номер "103" работает, а бригады экстренной медицинской помощи оказывают помощь всем пострадавшим. Просим украинцев: все сообщения о работе номеров экстренных служб верифицируйте на официальных каналах соответствующих служб", - отметили в Минздраве.

Ранее некоторые местные СМИ написали, что номер экстренной помощи не работает.
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⚡️В Дарницком районе Киева, при попытке прорыва через блок пост, сотрудники полиции и ВСУ уничтожили группу диверсантов, - советник главы МВД Антон Геращенко.
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26.02.2022 22:11 Ответить
Ми воюємо за мир...

Що б не було... Я радий що народився поряд з вами в цей час...
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26.02.2022 22:12 Ответить
Білоруси! Кращого часу для того, щоб побороти усатого не буде. Виходьте на вулиці! Збережіть свою країну та гідність! Ставати на лавки можна у взутті. Також лавки можна розбирати на ШТАХЕТИНИ, щоб ******* ваших мусорів!
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26.02.2022 22:14 Ответить
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26.02.2022 22:16 Ответить
Я, конечно, догадываюсь, кто имеется в виду, но сходство отдаленное, особенно у правого.
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26.02.2022 22:23 Ответить
Смерть цапам! Окупант не має право на життя!
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26.02.2022 22:15 Ответить
⚡️Лидер Ичкерии Ахмед Закаев предложил Зеленскому подписать соглашение о военном сотрудничестве между двумя сторонами, благодаря которому чеченские добровольцы из Европы и самой Украины будут воевать против России

Закаев отметил, что в Европе проживает более 300 000 чеченцев, сообщает Minval
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26.02.2022 22:17 Ответить
 
 