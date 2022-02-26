Номер "‎103"‎ работает: Минздрав просит пользоваться только официальной информацией

Номер "103" работает, а бригады экстренной медицинской помощи оказывают помощь всем пострадавшим.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава, информирует Цензор.НЕТ

"Номер "103" работает, а бригады экстренной медицинской помощи оказывают помощь всем пострадавшим. Просим украинцев: все сообщения о работе номеров экстренных служб верифицируйте на официальных каналах соответствующих служб", - отметили в Минздраве.

Ранее некоторые местные СМИ написали, что номер экстренной помощи не работает.