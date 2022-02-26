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Номер "103" работает: Минздрав просит пользоваться только официальной информацией
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Номер "103" работает, а бригады экстренной медицинской помощи оказывают помощь всем пострадавшим.
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава, информирует Цензор.НЕТ
"Номер "103" работает, а бригады экстренной медицинской помощи оказывают помощь всем пострадавшим. Просим украинцев: все сообщения о работе номеров экстренных служб верифицируйте на официальных каналах соответствующих служб", - отметили в Минздраве.
Ранее некоторые местные СМИ написали, что номер экстренной помощи не работает.
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