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МОЗ (3881) медична допомога (84)

Номер "‎103"‎ працює: МОЗ просить користуватись тільки офіційною інформацією

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Номер "‎103"‎ працює, а бригади екстреної медичної допомоги надають допомогу всім постраждалим.

Про це повідомила прес служба МОЗ , інформує Цензор.НЕТ

"Номер "‎103"‎ працює, а бригади екстреної медичної допомоги надають допомогу всім постраждалим. Просимо українців всі повідомлення про роботу номерів екстрених служб верифікуйте на офіційних каналах відповідних служб", - зазначили в МОЗ.

Раніше деякі місцеві ЗМІ написали, що номер екстренної допомоги не працює.
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⚡️В Дарницком районе Киева, при попытке прорыва через блок пост, сотрудники полиции и ВСУ уничтожили группу диверсантов, - советник главы МВД Антон Геращенко.
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26.02.2022 22:11 Відповісти
Ми воюємо за мир...

Що б не було... Я радий що народився поряд з вами в цей час...
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26.02.2022 22:12 Відповісти
Білоруси! Кращого часу для того, щоб побороти усатого не буде. Виходьте на вулиці! Збережіть свою країну та гідність! Ставати на лавки можна у взутті. Також лавки можна розбирати на ШТАХЕТИНИ, щоб ******* ваших мусорів!
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26.02.2022 22:14 Відповісти
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26.02.2022 22:16 Відповісти
Я, конечно, догадываюсь, кто имеется в виду, но сходство отдаленное, особенно у правого.
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26.02.2022 22:23 Відповісти
Смерть цапам! Окупант не має право на життя!
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26.02.2022 22:15 Відповісти
⚡️Лидер Ичкерии Ахмед Закаев предложил Зеленскому подписать соглашение о военном сотрудничестве между двумя сторонами, благодаря которому чеченские добровольцы из Европы и самой Украины будут воевать против России

Закаев отметил, что в Европе проживает более 300 000 чеченцев, сообщает Minval
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26.02.2022 22:17 Відповісти
 
 