Номер "‎103"‎ працює: МОЗ просить користуватись тільки офіційною інформацією

Номер "‎103"‎ працює, а бригади екстреної медичної допомоги надають допомогу всім постраждалим.

Про це повідомила прес служба МОЗ , інформує Цензор.НЕТ

"Номер "‎103"‎ працює, а бригади екстреної медичної допомоги надають допомогу всім постраждалим. Просимо українців всі повідомлення про роботу номерів екстрених служб верифікуйте на офіційних каналах відповідних служб", - зазначили в МОЗ.

Раніше деякі місцеві ЗМІ написали, що номер екстренної допомоги не працює.