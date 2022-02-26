Семенченко: Я на свободе. Призываю вступать в наш штурмовой отряд
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Экс-командир батальона "Донбасс" и бывший депутат Семен Семенченко, судимый по подозрению в терроризме и создании незаконного вооруженного формирования, призвал украинцев дать отпор врагу.
Соответствующее сообщение Семенченко опубликовал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
Семененко сообщил, что находит на свободе и в ближайшее время напишет заявление о вступлении в ряды сил обороны Украины.
"Призываю всех отчаянных украинцев вступать в наш штурмовой отряд, который будет организован на базе одной из воинских частей. Мы будем действовать наступательно и в полной координации и подчинении руководству ВСУ", - отметил он.
"Все вместе мы освободим всю нашу землю от оккупанта. Слава Украине!" – подытожил Семенченко.
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хіба ревуть воли ........
мертві бджоли.............
Поділюся, пам'ятаете той критични момент в Майдан 14-го? Тоді конче потрібно було негайно провести в Парламенті закон щоб нова влада набула легитимності. Ну і так як це вже стало традиціею весь смердючій януковичській блок з'їібався то немае кворуму! А це річ така шо швидко заміну не найдешь. Та тут з'вляеться як завжді весь в побоях славний Несторе) Профіт!!
Мегого футбол 1,прямий ефір, зараз перерва, а вони співають!
Так кто он?Семен Семенченко?Или Костя Гришин?Зачем Косте Гришину шифроватся?
😁.Мое мнение он засланый казачек,завести Донбас в два котла нужно постаратся.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA"
Вирізали звідси що було треба
https://www.youtube.com/watch?v=3mNvCBHjXgY&t=47s
Его настоящее имя Константин Гришин, уроженец Севастополя. Вы легко проверите эту информацию в украинской википедии.
все ж таки ублюдочна влада у вас, крадії і корупціонери... і якщо Украіна вистоїть - в кінці кінців посадять корупціонерів чи знову отаких як Семенченко?