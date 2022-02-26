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Семенченко: Я на свободе. Призываю вступать в наш штурмовой отряд

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Семенченко: Я на свободе. Призываю вступать в наш штурмовой отряд

Экс-командир батальона "Донбасс" и бывший депутат Семен Семенченко, судимый по подозрению в терроризме и создании незаконного вооруженного формирования, призвал украинцев дать отпор врагу.

Соответствующее сообщение Семенченко опубликовал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

Семененко сообщил, что находит на свободе и в ближайшее время напишет заявление о вступлении в ряды сил обороны Украины.

"Призываю всех отчаянных украинцев вступать в наш штурмовой отряд, который будет организован на базе одной из воинских частей. Мы будем действовать наступательно и в полной координации и подчинении руководству ВСУ", - отметил он.

"Все вместе мы освободим всю нашу землю от оккупанта. Слава Украине!" – подытожил Семенченко.
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Топ комментарии
+49
Давай, Їбаш кацапню
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26.02.2022 22:47
+45
На матчі ПСЖ-СентЕтьєн вже хвилин 5 звучить безсмертниц хіт харківських уболівальників!
Мегого футбол 1,прямий ефір, зараз перерва, а вони співають!
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26.02.2022 22:48
+29
ВСУ разгромили колонну "кадыровцев" в Гостомеле: ликвидирован командир полка гвардии Чечни Магомед Тушаев - СМИ ВСУ накрыли артиллерией колонну "кадыровцев" под Гостомелем - ликвидирован Магомед Тушаев, руководитель 141-го моторизованного полка гвардии Кадырова.



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26.02.2022 23:03
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26.02.2022 22:46 Ответить
А почему насиня!😁Я что то пропустил?
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26.02.2022 22:55 Ответить
Потому что семен. Семена по украински насиння.
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26.02.2022 22:59 Ответить
Вчи мову, Сірожа, не буде тупих запитань))
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26.02.2022 23:16 Ответить
ПАЛЯНИЦЯ!
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26.02.2022 23:35 Ответить
Перевірка мови. Пропоную продовжити речення (до речі легко виявляти московитів):
хіба ревуть воли ........
мертві бджоли.............
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27.02.2022 00:22 Ответить
приблизно все
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26.02.2022 23:27 Ответить
Ты же понимаешь что Семенченко как пятое колесо в телеге на фоне современной армии? Он с 14 года депутатом был.
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26.02.2022 23:00 Ответить
А до 14 крисив у співкурсникі вгроші з тумбочок. Потім був аферистом. Потім крисив в батальону і брехав командуванню. Далі штатним провокатором ФСБ. Потім "грузинська командіровка"... Тримайтеся від цього чорта Кості Грішина якомога далі.
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26.02.2022 23:04 Ответить
дамо шанс) я навіть не думав шо тойже Шуфрич будет з нами особливо після того як Юра його трішки придушив))
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26.02.2022 23:18 Ответить
А з чого ви взяли що він із нами - ім"я Нестор не означає що від Махно (( він учора по телеку таке пер що на голову не налазить (( Мабуть після Бутусова все таки контузія є ((
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26.02.2022 23:36 Ответить
Та є в мене така мисля)))
Поділюся, пам'ятаете той критични момент в Майдан 14-го? Тоді конче потрібно було негайно провести в Парламенті закон щоб нова влада набула легитимності. Ну і так як це вже стало традиціею весь смердючій януковичській блок з'їібався то немае кворуму! А це річ така шо швидко заміну не найдешь. Та тут з'вляеться як завжді весь в побоях славний Несторе) Профіт!!
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27.02.2022 00:02 Ответить
Да, язиком він меле завше без зв'язку з розумом, спонтанно. Але есть така риса "Вдруг откуда не возьмись появился ..Шуфрич"
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27.02.2022 00:04 Ответить
крутой поворот
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26.02.2022 22:47 Ответить
штрафбат формирует, замполитом будет Кива - он психолог по образованию
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26.02.2022 23:23 Ответить
Кива в Іспанію утік.
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27.02.2022 00:53 Ответить
Давай, Їбаш кацапню
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26.02.2022 22:47 Ответить
МОЛОДЕЦЬ
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26.02.2022 22:47 Ответить
нахер сёма сам давай
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26.02.2022 22:47 Ответить
підтримаю,вперед
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26.02.2022 22:48 Ответить
На матчі ПСЖ-СентЕтьєн вже хвилин 5 звучить безсмертниц хіт харківських уболівальників!
Мегого футбол 1,прямий ефір, зараз перерва, а вони співають!
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26.02.2022 22:48 Ответить
Насіння знов у справі ))
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26.02.2022 22:49 Ответить
Это тот что завел батальон Бонбасс в котел?
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26.02.2022 22:54 Ответить
Я тебя прощаю.
Так кто он?Семен Семенченко?Или Костя Гришин?Зачем Косте Гришину шифроватся?
😁.Мое мнение он засланый казачек,завести Донбас в два котла нужно постаратся.
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26.02.2022 23:04 Ответить
Да. Он самый. Пиар-проект Авакова как и Кива.
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26.02.2022 23:01 Ответить
Треба амністувати Абельмаса,та все ,,Торнадо,, Руслан хвацький зарізяка.Такі як він, скоро ************ на Донбасі, для лагідної українізації тамтешньої вати.
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26.02.2022 22:54 Ответить
За що їх посадили?
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27.02.2022 01:45 Ответить
А Стерненко на волі? Щось його не чути.
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26.02.2022 22:55 Ответить
Стерненко не сидел, были суды, он сейчас в Киеве воюет
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26.02.2022 22:58 Ответить
Не рівній алкаша Югіка і патріота ,бійця Стерненка!!!!
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26.02.2022 23:19 Ответить
А де ти слухеєш? Зайди на ютуб, кожен день відео.
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26.02.2022 23:00 Ответить
Шо "відосіки" навчився викладувати? Тоді - герой.
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26.02.2022 23:03 Ответить
Ше один під прапором Украіни, але ***** не оріентуеться. Ви звідки, шановні?
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26.02.2022 23:21 Ответить
Респект
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26.02.2022 22:59 Ответить
ВСУ разгромили колонну "кадыровцев" в Гостомеле: ликвидирован командир полка гвардии Чечни Магомед Тушаев - СМИ ВСУ накрыли артиллерией колонну "кадыровцев" под Гостомелем - ликвидирован Магомед Тушаев, руководитель 141-го моторизованного полка гвардии Кадырова.



читайте подробнее на сайте "Диалог.UA"
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26.02.2022 23:03 Ответить
Посилання?
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26.02.2022 23:07 Ответить
Я нашел у Некромансера вот такое - https://twitter.com/i/status/1497581931428564997
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26.02.2022 23:37 Ответить
и вот ТАКОЕ дон - очень веселый ролик - https://www.youtube.com/watch?v=Fp8SEgNRFpc&t=44s
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26.02.2022 23:41 Ответить
на жаль фейк

Вирізали звідси що було треба
https://www.youtube.com/watch?v=3mNvCBHjXgY&t=47s
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26.02.2022 23:55 Ответить
жаль
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26.02.2022 23:57 Ответить
Смерть цапам! Окупант не має право на життя!
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26.02.2022 23:05 Ответить
Може не треба більше Гришина?
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26.02.2022 23:06 Ответить
Куда ехать??? Для набора?
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26.02.2022 23:09 Ответить
В ближайшее отделение теробороны
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26.02.2022 23:15 Ответить
В Люблін )
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27.02.2022 05:18 Ответить
Все буде Україна🇺🇦!
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26.02.2022 23:14 Ответить
а що там з Ріфом, Дугар? чи я щось пропустив?
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26.02.2022 23:15 Ответить
Дима-Испанец, иди на #уй. Семен, может быть полезен Украине в отличии от тебя
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26.02.2022 23:27 Ответить
а где торнадо???
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26.02.2022 23:20 Ответить
Будьте осторожны с этим человеком. Иса Мунаев переживший две Чеченские войны, опытнейший командир погиб связавшись с ним. И все как-то погибают вокруг, а он живет.

Его настоящее имя Константин Гришин, уроженец Севастополя. Вы легко проверите эту информацию в украинской википедии.
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26.02.2022 23:28 Ответить
Тут другое нужно срочно. В стране война---за Независимость. Срочно формировать штрафбаты. Только добровольцев с любым причём сроком. Победителей не судят!
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26.02.2022 23:30 Ответить
СЛАВА БОГУ!!МУДРОЕ РЕШЕНИЕ БЫЛО ЕГО ОСВОБОДИТЬ…Его «ДОНБАС»очень необходим на фронте..ТАКИЕ командиры ,как он -это большая редкость и удача для Украины..Произошло именно «то»что он после войны в 2015 говорил. «Это не конец,Раша обязательно еще наподет..» к этому моменту готовил своих хлопцев…,но как видно ему не все верили..,а он оказался прав…БОГ НА ЕГО СТОРОНЕ!
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26.02.2022 23:51 Ответить
Нарешті! Давно про це писала. Дуже рада.
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26.02.2022 23:55 Ответить
Їбаш, Семен, рашинську наволоч.
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26.02.2022 23:58 Ответить
Що з Яною Дугарь та Ріфмастером?
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27.02.2022 00:13 Ответить
Ну ясно.. як влада почуяла справжнього лідера й вояку - то в тюрягу його,бо дуже був небезпечний для них ... а як треба камікадзе в штурмовий загін щоб воювати з загарбниками - то вже й на волі і у військо знову беруть,так виходить?
все ж таки ублюдочна влада у вас, крадії і корупціонери... і якщо Украіна вистоїть - в кінці кінців посадять корупціонерів чи знову отаких як Семенченко?
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27.02.2022 00:25 Ответить
Батальон "Консервы"?
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27.02.2022 00:39 Ответить
Головне щоб Савченко з дурдому не випустили.
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27.02.2022 00:41 Ответить
Семенченко - герой Укрїни !
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27.02.2022 00:43 Ответить
Он не просит денег. Автомат в руки и мочить Оккупантов хочет.
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27.02.2022 06:57 Ответить
..очень рад .. подозреваю, что выпускали со скрипом, а может и вооще собирались отдавать кацапам, как отдавали добробатов раньше. Нужно закрутить процесс над Семеном в обратную сторону.. сбушная шушара и прокурорские должны быть наказаны.. вероятно они обосрались глядя на положение на фронтах.. Слава Украине..
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27.02.2022 02:27 Ответить
Думаю ,что обсирают Семенченко здесь за то,что он блокировал торговлю для порошенко. Его явно оболгали. Как и Саакашвили. Семен - удачи тебе. Теперь первым делом уничтожай предателей внутри страны. Иначе посадят обратно потом.
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27.02.2022 04:23 Ответить
Я давно об этом писал ! Теперь - свободу Торнадо ! НО неужели чтобы вправить мозги зеле надо было разбомбить всю страну ?!
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27.02.2022 07:59 Ответить
Напишу еще раз - Иса Мунаев, переживший 2 чеченские войны, погиб когда связался с этим человеком.
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27.02.2022 19:16 Ответить
 
 