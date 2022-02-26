Семенченко: Я на свободе. Призываю вступать в наш штурмовой отряд

Экс-командир батальона "Донбасс" и бывший депутат Семен Семенченко, судимый по подозрению в терроризме и создании незаконного вооруженного формирования, призвал украинцев дать отпор врагу.

Соответствующее сообщение Семенченко опубликовал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

Семененко сообщил, что находит на свободе и в ближайшее время напишет заявление о вступлении в ряды сил обороны Украины.

"Призываю всех отчаянных украинцев вступать в наш штурмовой отряд, который будет организован на базе одной из воинских частей. Мы будем действовать наступательно и в полной координации и подчинении руководству ВСУ", - отметил он.

"Все вместе мы освободим всю нашу землю от оккупанта. Слава Украине!" – подытожил Семенченко.