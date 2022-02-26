Семенченко: Я на волі. Закликаю вступати до нашого штурмового загону
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Екскомандир батальйону "Донбас" та колишній депутат Семен Семенченка, якого судять за підозрою в тероризмі та створенні незаконного збройного формування, закликав українців дати відсіч ворогу.
Відповідний допис Семенченко опублікував у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
Семененко повідомив, що знаходить на волі та найближчим часом напише заяву про вступ до лав сил оборони України.
"Закликаю всіх відчайдушних українців вступати до нашого штурмового загону, який буде організовано на базі однієї з військових частин. Ми діятимемо наступально та у повній координації та підпорядкуванні керівництву ЗСУ", - зазначив він.
"Всі разом ми звільнимо всю нашу землю від окупанта. Слава Україні!" - підсумував Семенченко.
Топ коментарі
+49 Bohdanov Dmytro
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+45 PVol 69
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+29 dg gddg
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хіба ревуть воли ........
мертві бджоли.............
Поділюся, пам'ятаете той критични момент в Майдан 14-го? Тоді конче потрібно було негайно провести в Парламенті закон щоб нова влада набула легитимності. Ну і так як це вже стало традиціею весь смердючій януковичській блок з'їібався то немае кворуму! А це річ така шо швидко заміну не найдешь. Та тут з'вляеться як завжді весь в побоях славний Несторе) Профіт!!
Мегого футбол 1,прямий ефір, зараз перерва, а вони співають!
Так кто он?Семен Семенченко?Или Костя Гришин?Зачем Косте Гришину шифроватся?
😁.Мое мнение он засланый казачек,завести Донбас в два котла нужно постаратся.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA"
Вирізали звідси що було треба
https://www.youtube.com/watch?v=3mNvCBHjXgY&t=47s
Его настоящее имя Константин Гришин, уроженец Севастополя. Вы легко проверите эту информацию в украинской википедии.
все ж таки ублюдочна влада у вас, крадії і корупціонери... і якщо Украіна вистоїть - в кінці кінців посадять корупціонерів чи знову отаких як Семенченко?