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Семенченко: Я на волі. Закликаю вступати до нашого штурмового загону

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Семенченко: Я на волі. Закликаю вступати до нашого штурмового загону

Екскомандир батальйону "Донбас" та колишній депутат Семен Семенченка, якого судять за підозрою в тероризмі та створенні незаконного збройного формування, закликав українців дати відсіч ворогу.

Відповідний допис Семенченко опублікував у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Семененко повідомив, що знаходить на волі та найближчим часом напише заяву про вступ до лав сил оборони України.

"Закликаю всіх відчайдушних українців вступати до нашого штурмового загону, який буде організовано на базі однієї з військових частин. Ми діятимемо наступально та у повній координації та підпорядкуванні керівництву ЗСУ", - зазначив він.

"Всі разом ми звільнимо всю нашу землю від окупанта. Слава Україні!" - підсумував Семенченко.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+49
Давай, Їбаш кацапню
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26.02.2022 22:47
+45
На матчі ПСЖ-СентЕтьєн вже хвилин 5 звучить безсмертниц хіт харківських уболівальників!
Мегого футбол 1,прямий ефір, зараз перерва, а вони співають!
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26.02.2022 22:48
+29
ВСУ разгромили колонну "кадыровцев" в Гостомеле: ликвидирован командир полка гвардии Чечни Магомед Тушаев - СМИ ВСУ накрыли артиллерией колонну "кадыровцев" под Гостомелем - ликвидирован Магомед Тушаев, руководитель 141-го моторизованного полка гвардии Кадырова.



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26.02.2022 23:03
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26.02.2022 22:46 Відповісти
А почему насиня!😁Я что то пропустил?
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26.02.2022 22:55 Відповісти
Потому что семен. Семена по украински насиння.
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26.02.2022 22:59 Відповісти
Вчи мову, Сірожа, не буде тупих запитань))
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26.02.2022 23:16 Відповісти
ПАЛЯНИЦЯ!
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26.02.2022 23:35 Відповісти
Перевірка мови. Пропоную продовжити речення (до речі легко виявляти московитів):
хіба ревуть воли ........
мертві бджоли.............
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27.02.2022 00:22 Відповісти
приблизно все
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26.02.2022 23:27 Відповісти
Ты же понимаешь что Семенченко как пятое колесо в телеге на фоне современной армии? Он с 14 года депутатом был.
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26.02.2022 23:00 Відповісти
А до 14 крисив у співкурсникі вгроші з тумбочок. Потім був аферистом. Потім крисив в батальону і брехав командуванню. Далі штатним провокатором ФСБ. Потім "грузинська командіровка"... Тримайтеся від цього чорта Кості Грішина якомога далі.
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26.02.2022 23:04 Відповісти
дамо шанс) я навіть не думав шо тойже Шуфрич будет з нами особливо після того як Юра його трішки придушив))
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26.02.2022 23:18 Відповісти
А з чого ви взяли що він із нами - ім"я Нестор не означає що від Махно (( він учора по телеку таке пер що на голову не налазить (( Мабуть після Бутусова все таки контузія є ((
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26.02.2022 23:36 Відповісти
Та є в мене така мисля)))
Поділюся, пам'ятаете той критични момент в Майдан 14-го? Тоді конче потрібно було негайно провести в Парламенті закон щоб нова влада набула легитимності. Ну і так як це вже стало традиціею весь смердючій януковичській блок з'їібався то немае кворуму! А це річ така шо швидко заміну не найдешь. Та тут з'вляеться як завжді весь в побоях славний Несторе) Профіт!!
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27.02.2022 00:02 Відповісти
Да, язиком він меле завше без зв'язку з розумом, спонтанно. Але есть така риса "Вдруг откуда не возьмись появился ..Шуфрич"
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27.02.2022 00:04 Відповісти
крутой поворот
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26.02.2022 22:47 Відповісти
штрафбат формирует, замполитом будет Кива - он психолог по образованию
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26.02.2022 23:23 Відповісти
Кива в Іспанію утік.
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27.02.2022 00:53 Відповісти
Давай, Їбаш кацапню
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26.02.2022 22:47 Відповісти
МОЛОДЕЦЬ
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26.02.2022 22:47 Відповісти
нахер сёма сам давай
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26.02.2022 22:47 Відповісти
підтримаю,вперед
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26.02.2022 22:48 Відповісти
На матчі ПСЖ-СентЕтьєн вже хвилин 5 звучить безсмертниц хіт харківських уболівальників!
Мегого футбол 1,прямий ефір, зараз перерва, а вони співають!
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26.02.2022 22:48 Відповісти
Насіння знов у справі ))
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26.02.2022 22:49 Відповісти
Это тот что завел батальон Бонбасс в котел?
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26.02.2022 22:54 Відповісти
Я тебя прощаю.
Так кто он?Семен Семенченко?Или Костя Гришин?Зачем Косте Гришину шифроватся?
😁.Мое мнение он засланый казачек,завести Донбас в два котла нужно постаратся.
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26.02.2022 23:04 Відповісти
Да. Он самый. Пиар-проект Авакова как и Кива.
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26.02.2022 23:01 Відповісти
Треба амністувати Абельмаса,та все ,,Торнадо,, Руслан хвацький зарізяка.Такі як він, скоро ************ на Донбасі, для лагідної українізації тамтешньої вати.
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26.02.2022 22:54 Відповісти
За що їх посадили?
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27.02.2022 01:45 Відповісти
А Стерненко на волі? Щось його не чути.
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26.02.2022 22:55 Відповісти
Стерненко не сидел, были суды, он сейчас в Киеве воюет
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26.02.2022 22:58 Відповісти
Не рівній алкаша Югіка і патріота ,бійця Стерненка!!!!
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26.02.2022 23:19 Відповісти
А де ти слухеєш? Зайди на ютуб, кожен день відео.
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26.02.2022 23:00 Відповісти
Шо "відосіки" навчився викладувати? Тоді - герой.
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26.02.2022 23:03 Відповісти
Ше один під прапором Украіни, але ***** не оріентуеться. Ви звідки, шановні?
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26.02.2022 23:21 Відповісти
Респект
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26.02.2022 22:59 Відповісти
ВСУ разгромили колонну "кадыровцев" в Гостомеле: ликвидирован командир полка гвардии Чечни Магомед Тушаев - СМИ ВСУ накрыли артиллерией колонну "кадыровцев" под Гостомелем - ликвидирован Магомед Тушаев, руководитель 141-го моторизованного полка гвардии Кадырова.



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26.02.2022 23:03 Відповісти
Посилання?
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26.02.2022 23:07 Відповісти
Я нашел у Некромансера вот такое - https://twitter.com/i/status/1497581931428564997
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26.02.2022 23:37 Відповісти
и вот ТАКОЕ дон - очень веселый ролик - https://www.youtube.com/watch?v=Fp8SEgNRFpc&t=44s
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26.02.2022 23:41 Відповісти
на жаль фейк

Вирізали звідси що було треба
https://www.youtube.com/watch?v=3mNvCBHjXgY&t=47s
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26.02.2022 23:55 Відповісти
жаль
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26.02.2022 23:57 Відповісти
Смерть цапам! Окупант не має право на життя!
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26.02.2022 23:05 Відповісти
Може не треба більше Гришина?
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26.02.2022 23:06 Відповісти
Куда ехать??? Для набора?
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26.02.2022 23:09 Відповісти
В ближайшее отделение теробороны
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26.02.2022 23:15 Відповісти
В Люблін )
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27.02.2022 05:18 Відповісти
Все буде Україна🇺🇦!
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26.02.2022 23:14 Відповісти
а що там з Ріфом, Дугар? чи я щось пропустив?
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26.02.2022 23:15 Відповісти
Дима-Испанец, иди на #уй. Семен, может быть полезен Украине в отличии от тебя
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26.02.2022 23:27 Відповісти
а где торнадо???
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26.02.2022 23:20 Відповісти
Будьте осторожны с этим человеком. Иса Мунаев переживший две Чеченские войны, опытнейший командир погиб связавшись с ним. И все как-то погибают вокруг, а он живет.

Его настоящее имя Константин Гришин, уроженец Севастополя. Вы легко проверите эту информацию в украинской википедии.
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26.02.2022 23:28 Відповісти
Тут другое нужно срочно. В стране война---за Независимость. Срочно формировать штрафбаты. Только добровольцев с любым причём сроком. Победителей не судят!
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26.02.2022 23:30 Відповісти
СЛАВА БОГУ!!МУДРОЕ РЕШЕНИЕ БЫЛО ЕГО ОСВОБОДИТЬ…Его «ДОНБАС»очень необходим на фронте..ТАКИЕ командиры ,как он -это большая редкость и удача для Украины..Произошло именно «то»что он после войны в 2015 говорил. «Это не конец,Раша обязательно еще наподет..» к этому моменту готовил своих хлопцев…,но как видно ему не все верили..,а он оказался прав…БОГ НА ЕГО СТОРОНЕ!
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26.02.2022 23:51 Відповісти
Нарешті! Давно про це писала. Дуже рада.
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26.02.2022 23:55 Відповісти
Їбаш, Семен, рашинську наволоч.
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26.02.2022 23:58 Відповісти
Що з Яною Дугарь та Ріфмастером?
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27.02.2022 00:13 Відповісти
Ну ясно.. як влада почуяла справжнього лідера й вояку - то в тюрягу його,бо дуже був небезпечний для них ... а як треба камікадзе в штурмовий загін щоб воювати з загарбниками - то вже й на волі і у військо знову беруть,так виходить?
все ж таки ублюдочна влада у вас, крадії і корупціонери... і якщо Украіна вистоїть - в кінці кінців посадять корупціонерів чи знову отаких як Семенченко?
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27.02.2022 00:25 Відповісти
Батальон "Консервы"?
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27.02.2022 00:39 Відповісти
Головне щоб Савченко з дурдому не випустили.
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27.02.2022 00:41 Відповісти
Семенченко - герой Укрїни !
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27.02.2022 00:43 Відповісти
Он не просит денег. Автомат в руки и мочить Оккупантов хочет.
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27.02.2022 06:57 Відповісти
..очень рад .. подозреваю, что выпускали со скрипом, а может и вооще собирались отдавать кацапам, как отдавали добробатов раньше. Нужно закрутить процесс над Семеном в обратную сторону.. сбушная шушара и прокурорские должны быть наказаны.. вероятно они обосрались глядя на положение на фронтах.. Слава Украине..
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27.02.2022 02:27 Відповісти
Думаю ,что обсирают Семенченко здесь за то,что он блокировал торговлю для порошенко. Его явно оболгали. Как и Саакашвили. Семен - удачи тебе. Теперь первым делом уничтожай предателей внутри страны. Иначе посадят обратно потом.
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27.02.2022 04:23 Відповісти
Я давно об этом писал ! Теперь - свободу Торнадо ! НО неужели чтобы вправить мозги зеле надо было разбомбить всю страну ?!
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27.02.2022 07:59 Відповісти
Напишу еще раз - Иса Мунаев, переживший 2 чеченские войны, погиб когда связался с этим человеком.
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27.02.2022 19:16 Відповісти
 
 