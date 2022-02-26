Семенченко: Я на волі. Закликаю вступати до нашого штурмового загону

Екскомандир батальйону "Донбас" та колишній депутат Семен Семенченка, якого судять за підозрою в тероризмі та створенні незаконного збройного формування, закликав українців дати відсіч ворогу.

Відповідний допис Семенченко опублікував у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Семененко повідомив, що знаходить на волі та найближчим часом напише заяву про вступ до лав сил оборони України.

"Закликаю всіх відчайдушних українців вступати до нашого штурмового загону, який буде організовано на базі однієї з військових частин. Ми діятимемо наступально та у повній координації та підпорядкуванні керівництву ЗСУ", - зазначив він.

"Всі разом ми звільнимо всю нашу землю від окупанта. Слава Україні!" - підсумував Семенченко.