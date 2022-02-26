В Киеве объявлена воздушная тревога, - КГГА
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В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на КГГА.
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+24 Sviatoslav Shulga
показать весь комментарий26.02.2022 23:13
+18 Шимус
показать весь комментарий26.02.2022 23:23
+13 Nestor Lutyj
показать весь комментарий26.02.2022 23:32
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Либо их включает кто попало, либо в этом есть какой-то иной смысл.
Сегодня просто решили убрать с улиц все побочные цели, шоб уж наверняка.
И все равно я наблюдал в окно храбрых и отчаянных ********* часов до 7.
без принятия Украины в НАТО.
Путин именно это и вынюхивает: кто и как впишется за Украину.
Але якщо це так , то це помста за Боріса Нємцова .
Тобто за добу відправили до Шайтана ...
(Лев Толстой, Хаджи-Мурат)
https://t.me/operativnoZSU/9085
Русские, татары, башкиры, чуваши, чеченцы, аварцы, мордва и другие народы России!
Идет война с братским украинским и другими народами, проживающими на Украине.
Это не ваша война, это война лишь одного-единственного человека, военного преступника, имя которого Владимир Путин.
Никому, повторяю твердо, никому в России, кроме него лично она не нужна. Не нужна она генералитету, глубоко понимающая суть этой авантюры. Не нужна она и олигархам России, в один миг из-за санкций лишившихся всех своих десятков миллиардов долларов. Не нужна она и вам, простым солдатам, женам, детям и матерям, потому что приносит лишения и потери в каждый дом.
Скажите тысячам русских жен и матерей, которые потеряли своих мужей и детей, скажите украинцам в России, составляющим 2 процента от населения России,
почему и за что Путин лишает этих людей право быть украинцами и иметь свою державу?
Как вообще эта война могла начаться? Это по каким таким тактико-политическим планам? Ради чего все эти огромные жертвы с обеих сторон, тысячи и тысячи невинных солдат и мирного населения? Скажите вашему народу, генералы! Скажите своим матерям, женам, детям! Скажите откровенно это вашим солдатам! Не нужна эта война вашему солдату, которого вы бросаете умирать за идеи одного-единственного клептократа.
Путин за 20 лет вероломно и полностью захватил все ветки власти в России: и исполнительную, и судебную, и законодательную.
Все под его полным контролем, как он любит поговаривать, на карандаше. Но этот его авторитарный режим еще и клептократический, потому что он опирается не только на все ветви власти, но еще и на прикормленных олихархов, чиновников и приближенных, которые финансируют и обслуживают все прихоти Путина и пьют кровь народов России.
Вокруг себя Путин сформировал вот эту шайку из своего окружения, может быть из нескольких сотен человек, которая экономически грабит русских и другие народы,
внутри самой России.
Вспомните время, кто видел и слышал его молодым, 20 лет назад, - какие он слова говорил, какие нужные и важные
дела начинал делать. Эх! Не верится, что это один и тот же человек. Как он обманул россиян. Из лидера нации он превратился в изгоя не только для граждан России,
но и для всего мира.
Обращаюсь к военным и особенно к совету офицеров России - немедленно повлияйте всеми возможными средствами и методами, обзванивайте знакомых генералов,
принимающих участие в этой авантюре, сообщайте о бессмысленности этой братоубийственной войны, пусть перестанут выполнять преступные приказы. Это не идет в разрез, не нарушает присягу. Это, наоборот, идет во исполнения присяги, в которой сказано, что необходимо отказываться исполнять преступные приказы. Танки давят мирные машины, ракеты попадают в жилые дома. Это факты сегодняшних дней. Такой "русский мир" Украине не нужен.
Сделайте все от вас зависящее, сделайте также обращение к народу, чтобы матери не отдавали своих детей на эту бессмысленную для всех нас войну. Нам всем нужен мир и мирное сосуществование, а не братоубийственная война!
что-то пошло не так - зачем России снова превращаться в СССР ?
Снова очереди, дефицит, невыездной режим, доносы, запрет валюты, запрет иметь свой бизнес ? Кому это надо ?
Точно не людям, привыкшим к экономической свободе.
Путин хочет снова диктатуру? А людям она нужна ? Кому она нужна ?
А армии диктатура зачем ? Чтобы солдат бросали "куда скажут" ?
Армия служит для защиты своей страны. Украина на Россию не нападает. На Россию нападает воровской кремль. Так шмальните по нему. И прекратите этот идиотизм.
https://apostrophe.ua/news/society/accidents/2022-02-26/v-kieve-diversantyi-vraga-rasstrelyali-semyu-troe-pogibshih-dva-rebenka-v-reanimatsii-/260652