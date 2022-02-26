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У Києві оголошена повітряна тривога, - КМДА

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У Києві оголошена повітряна тривога, - КМДА

У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на КМДА.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+24
Луше перебдеть и спасти людей. Самое ценное, это жизни украинцев.
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26.02.2022 23:13
+18
ну мля так издеваться над рузге вы что творите- вы лучшие
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26.02.2022 23:23
+13
"О ненависти к русским никто и не говорил. Чувство, которое испытывали все от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения".
(Лев Толстой, Хаджи-Мурат)
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26.02.2022 23:32
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Уже третий раз за вечер вобще-то сирены воют, а потом слышно только стрелковые перестрелки.

Либо их включает кто попало, либо в этом есть какой-то иной смысл.
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26.02.2022 23:11 Відповісти
Луше перебдеть и спасти людей. Самое ценное, это жизни украинцев.
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26.02.2022 23:13 Відповісти
Чуєш - ховайся, вдачу не випробовуй.
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26.02.2022 23:14 Відповісти
у вас там сегодня ночь длинных ножей для кацапен ДРГ держись
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26.02.2022 23:17 Відповісти
Да у нас и вчера был день охотника за скальпами.
Сегодня просто решили убрать с улиц все побочные цели, шоб уж наверняка.

И все равно я наблюдал в окно храбрых и отчаянных ********* часов до 7.
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27.02.2022 00:07 Відповісти
Можете ігнорувати. Ніхто Вас силою до бомбосховища тягнути не буде
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26.02.2022 23:18 Відповісти
Або ж ПВО все перехопило, але краще ховатися якби тяжко це небуло. У нас кожен українець на ціну золота.
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26.02.2022 23:23 Відповісти
На Минском массиве, тупо ни одного динамика с сиреной..
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26.02.2022 23:13 Відповісти
я також тут- нічого не чути при такій тиші!
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26.02.2022 23:15 Відповісти
Будут лезть остервенело и бомбить как в Харькове, держитесь.
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26.02.2022 23:13 Відповісти
У Львові 4 повітряні тривоги за цю добу були...
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26.02.2022 23:13 Відповісти
Орки не уймутся никак..
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26.02.2022 23:14 Відповісти
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26.02.2022 23:52 Відповісти
⚡️ Все страны Евросоюза готовы закрыть небо для российских авиакомпаний - сообщает немецкий журналист Дайсс.
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26.02.2022 23:14 Відповісти

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26.02.2022 23:17 Відповісти
Если начнут Киев бомбить, по ним ударят новые игроки,
без принятия Украины в НАТО.
Путин именно это и вынюхивает: кто и как впишется за Украину.
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26.02.2022 23:47 Відповісти
Хлоці по каналах "Рада" передали , що ліквідован якись кадирівський генерал . Потрібно його ім"я , бо я зараз тролю канали ********** й требо точні данні .
Але якщо це так , то це помста за Боріса Нємцова .
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26.02.2022 23:16 Відповісти
Магомед Тушаев это
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26.02.2022 23:17 Відповісти
Магомед Тушаев
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26.02.2022 23:17 Відповісти
Нет - за Украину!
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26.02.2022 23:18 Відповісти
Russian general from Chechnya Magomed Tushayev won't be coming home from #Ukraine. What have you lost in Ukraine, Magomed, huh? #RussiaGoHome #StopRussia #UkraineUnderAttack
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26.02.2022 23:20 Відповісти
Так і напиши. Гінірал офцейобів туша якась там! Зараз йому свинний хвіст обпалений в ротову порожнину вставляють😂😂😂
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26.02.2022 23:22 Відповісти
в Гостомеле убит командир специального моторизованного полка «Север» Федеральной Службы Нацгвардии РФ, кавалер ордена Кадырова - Тушаев Магомед Салаудинович. (кавказцентр)
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26.02.2022 23:24 Відповісти
Разве там не рос гвардия?
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26.02.2022 23:25 Відповісти
youtu.be/ZJfiYWV_VYQ
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26.02.2022 23:36 Відповісти
Ссылка на танки сегодня утром
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26.02.2022 23:39 Відповісти
Це мокшанське стадо 15 років тримділо від цих кадирівців , а українським героям знадобилося одна доба , що відправити вбивцю до "Шайтана кафірів" ...
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26.02.2022 23:39 Відповісти
Якого кефіра??
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26.02.2022 23:53 Відповісти
Це жарт такий , війна на стороні кафірів - це для правовірного страшний харам .
Тобто за добу відправили до Шайтана ...
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27.02.2022 00:04 Відповісти
Щось я нічого не розумію ?! В пресі ніби все норм, а Ирина Геращенко пише, що знову буде штурм Києва за півгодини-годину.
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26.02.2022 23:18 Відповісти
буде! Буде авіаналіт, потім гради
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26.02.2022 23:24 Відповісти
Ну ось пля ! Інфа, яку нам дають, якась не точна.
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26.02.2022 23:25 Відповісти
Це війна! Ці всі дії прораховуються! Тому що це в рузьґе стандарт! Дві важкі, авіація, град, артилерія, потім танки бмп десант.
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26.02.2022 23:30 Відповісти
А де пише?
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26.02.2022 23:42 Відповісти
Почему на Куреневке ничего не слышат люди?
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26.02.2022 23:20 Відповісти
Ребята киевляне!Держитесь там!!
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26.02.2022 23:21 Відповісти
ну мля так издеваться над рузге вы что творите- вы лучшие
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26.02.2022 23:23 Відповісти
Лучше перебдеть и спрятаться в нужный момент, чем пострадать
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26.02.2022 23:24 Відповісти
Києво наш ! Усім сердцем з тобой! Доки тримаєшься ти- Одеса вільно дишатиме! З півднем не все так добре, але ти тримайся, а ми відібьємося!
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26.02.2022 23:31 Відповісти
"О ненависти к русским никто и не говорил. Чувство, которое испытывали все от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения".
(Лев Толстой, Хаджи-Мурат)
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26.02.2022 23:32 Відповісти
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26.02.2022 23:36 Відповісти
"...три дні бомбило, а потім ще й десанта викинули..."
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26.02.2022 23:54 Відповісти
позитивный видосик от ВСУ :
https://t.me/operativnoZSU/9085
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26.02.2022 23:40 Відповісти
Пішла десантура на Борщаговку. Зустріньте їх чемно хлопці і дівчата.
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26.02.2022 23:41 Відповісти
отправим новой почтой обратно
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26.02.2022 23:44 Відповісти
русня высаживает десант на Киев?
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26.02.2022 23:45 Відповісти
Так.
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26.02.2022 23:45 Відповісти
Это точно?
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26.02.2022 23:50 Відповісти
Є фото парашутів.
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26.02.2022 23:51 Відповісти
Все відбій. Це працювало наше ПВО. І хмари диму здавалися як парашути. Фото було паршивеньке.
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26.02.2022 23:53 Відповісти
Фуууф....Ну слава Богу.
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26.02.2022 23:57 Відповісти
Обращение к совету офицеров и народам России

Русские, татары, башкиры, чуваши, чеченцы, аварцы, мордва и другие народы России!

Идет война с братским украинским и другими народами, проживающими на Украине.

Это не ваша война, это война лишь одного-единственного человека, военного преступника, имя которого Владимир Путин.

Никому, повторяю твердо, никому в России, кроме него лично она не нужна. Не нужна она генералитету, глубоко понимающая суть этой авантюры. Не нужна она и олигархам России, в один миг из-за санкций лишившихся всех своих десятков миллиардов долларов. Не нужна она и вам, простым солдатам, женам, детям и матерям, потому что приносит лишения и потери в каждый дом.

Скажите тысячам русских жен и матерей, которые потеряли своих мужей и детей, скажите украинцам в России, составляющим 2 процента от населения России,
почему и за что Путин лишает этих людей право быть украинцами и иметь свою державу?

Как вообще эта война могла начаться? Это по каким таким тактико-политическим планам? Ради чего все эти огромные жертвы с обеих сторон, тысячи и тысячи невинных солдат и мирного населения? Скажите вашему народу, генералы! Скажите своим матерям, женам, детям! Скажите откровенно это вашим солдатам! Не нужна эта война вашему солдату, которого вы бросаете умирать за идеи одного-единственного клептократа.

Путин за 20 лет вероломно и полностью захватил все ветки власти в России: и исполнительную, и судебную, и законодательную.

Все под его полным контролем, как он любит поговаривать, на карандаше. Но этот его авторитарный режим еще и клептократический, потому что он опирается не только на все ветви власти, но еще и на прикормленных олихархов, чиновников и приближенных, которые финансируют и обслуживают все прихоти Путина и пьют кровь народов России.

Вокруг себя Путин сформировал вот эту шайку из своего окружения, может быть из нескольких сотен человек, которая экономически грабит русских и другие народы,
внутри самой России.

Вспомните время, кто видел и слышал его молодым, 20 лет назад, - какие он слова говорил, какие нужные и важные
дела начинал делать. Эх! Не верится, что это один и тот же человек. Как он обманул россиян. Из лидера нации он превратился в изгоя не только для граждан России,
но и для всего мира.

Обращаюсь к военным и особенно к совету офицеров России - немедленно повлияйте всеми возможными средствами и методами, обзванивайте знакомых генералов,
принимающих участие в этой авантюре, сообщайте о бессмысленности этой братоубийственной войны, пусть перестанут выполнять преступные приказы. Это не идет в разрез, не нарушает присягу. Это, наоборот, идет во исполнения присяги, в которой сказано, что необходимо отказываться исполнять преступные приказы. Танки давят мирные машины, ракеты попадают в жилые дома. Это факты сегодняшних дней. Такой "русский мир" Украине не нужен.

Сделайте все от вас зависящее, сделайте также обращение к народу, чтобы матери не отдавали своих детей на эту бессмысленную для всех нас войну. Нам всем нужен мир и мирное сосуществование, а не братоубийственная война!
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26.02.2022 23:47 Відповісти
Да всё намного проще: Украина строит нормальную жизнь, и другим её желает. Россия неплохо стартовала первые 10 лет ХХІ-го века, а потом
что-то пошло не так - зачем России снова превращаться в СССР ?
Снова очереди, дефицит, невыездной режим, доносы, запрет валюты, запрет иметь свой бизнес ? Кому это надо ?
Точно не людям, привыкшим к экономической свободе.
Путин хочет снова диктатуру? А людям она нужна ? Кому она нужна ?
А армии диктатура зачем ? Чтобы солдат бросали "куда скажут" ?
Армия служит для защиты своей страны. Украина на Россию не нападает. На Россию нападает воровской кремль. Так шмальните по нему. И прекратите этот идиотизм.
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27.02.2022 00:00 Відповісти
Мы вам не братья!
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27.02.2022 00:02 Відповісти
И не сёстры
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27.02.2022 00:03 Відповісти
Який братскій народ? Забудьте на віки.
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27.02.2022 00:34 Відповісти
В Киеве диверсанты врага расстреляли семью: трое погибших, два ребенка в реанимации

https://apostrophe.ua/news/society/accidents/2022-02-26/v-kieve-diversantyi-vraga-rasstrelyali-semyu-troe-pogibshih-dva-rebenka-v-reanimatsii-/260652
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26.02.2022 23:51 Відповісти
Є питання а хтось відео по збитому ил-76 бачив або фото ?
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27.02.2022 00:03 Відповісти
 
 