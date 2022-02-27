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Маск открыл для Украины спутниковые терминалы Starlink

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Технологии

Маск открыл для Украины спутниковые терминалы Starlink

Американский миллиардер Илон Маск поддержал Украину в борьбе с российским агрессором и открыл терминалы Starlink для нашей страны.

Об этом он написал в Твиттере, комментируя просьбу министра цифровой трансформации Михаила Федорова о помощи Украине, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сервисы Starlink уже доступны для Украины. Больше терминалов в дальнейшем", – написал Маск.

Starlink – это глобальная спутниковая система, позволяющая обеспечить людей скоростным интернетом.

Маск открыл для Украины спутниковые терминалы Starlink 01

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+42
⚡️Литва передала Украине первую партию стрелкового оружия, шлемов и бронежилетов.
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27.02.2022 01:10
+41
⚡️Дмитрий Подручный и Дмитрий Мазурчук, участники зимних Олимпийских игр-2022, вступили в ряды Нацгвардии.
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27.02.2022 01:11
+39
Дякуємо Ілон... Ти супер!
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27.02.2022 01:12
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Чудово!
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27.02.2022 01:10 Ответить
⚡️Литва передала Украине первую партию стрелкового оружия, шлемов и бронежилетов.
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27.02.2022 01:10 Ответить
Весь світ об'єднався , Україну не перемогт
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27.02.2022 01:14 Ответить
Цікаво.
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27.02.2022 01:10 Ответить
⚡️Дмитрий Подручный и Дмитрий Мазурчук, участники зимних Олимпийских игр-2022, вступили в ряды Нацгвардии.
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27.02.2022 01:11 Ответить
Дякуємо Ілон... Ти супер!
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27.02.2022 01:12 Ответить
⚡️Глеваха, Киевская область. Нанесен удар российским войскам.
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27.02.2022 01:13 Ответить
Васильків
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27.02.2022 01:15 Ответить
Нафтобаза…
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27.02.2022 01:17 Ответить
а что это означает, кто-то может объяснить в двух словах? как подключиться к его интернету?
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27.02.2022 01:15 Ответить
Це Wi-Fi роутер у якого нема "жовтенького роз'єму" для підключення проводу від интернет провайдера, а є "біленька тарілка" для підключення до супутнику.
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27.02.2022 01:29 Ответить
Там еще написано, что не перевели:
Пока ты пытаешься завоевывать Марс - Россия пытается оккупировать Украину.
Пока твои ракеты удачно приземляются в космосе российские ракеты падают на мирное население.
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27.02.2022 01:15 Ответить
⚡️Мер Василькова сообщил, что горит нефтебаза
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27.02.2022 01:15 Ответить
Да только надо имет тарельку специльную , просто так не подключишся , Спасибо Илон
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27.02.2022 01:15 Ответить
Він же написав:
"Термінали згодом".
А термінали і є ти самі "тарєльки".
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27.02.2022 01:32 Ответить
Щиро Дякуємо! А тим часом продовжуємо підтримувати нашого Президента і уряд, ***** вдруге омовилося про створення держ перевороту, він в шоці від того що ВСУ яка здебільшого підтримувала Порошенко на зараз повністтю підтримує свого головнокомандувача та ******* русню по всім напрямкам, то ж підтримаємо Зеленського і ми! Слава Україні!
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27.02.2022 01:16 Ответить
Вообще-то поддерживают свою страну ,
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27.02.2022 01:25 Ответить
Кацапи більш азіатська держава, чим европейская.
А азіатські народи схильні більше персоналізувати владу.
Для Європи, Президент, це:
Постать, службовець, функція системи і не важливо хто конкретно займає цей пост.
Для азіатів, навпаки, Президент, це:
Персона, конкретна людина, Цар, Диктатор.
Не він частина системи, а система частина механізму провадження його волі.
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27.02.2022 01:44 Ответить
Не стоит так писать.это глупо!Такая писанина выделяя Зеленского и принижая Порошедко.и на оборот.пишут только или не далекие или провокаторы .а возможно и то и другое + враги!Потому что .все эти люди на одной стороне! А это. Защита Украины!Мы. поддерживаем оба лагеря!И Пораха и Зелю!!! Мы в одной лодке!и плывем в одном направлении!
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27.02.2022 02:03 Ответить
Після перемоги будем розбиратись.А зараз ми всі українці крім пацюків з опзж що втікли за кордон.
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27.02.2022 09:47 Ответить
Не варто писати мовою фашистів коли у нас з ними війна! До чого зараз Порошенко, за якого я тричі голосува? Зараз він Президент? Це проти нього зараз тисячі ботів строчать наклепи? Які ще лагері? Хто це ви які пвдтримують якісь там два лагеря? Ви шановний розберитись там у своїх міркуваннях чи методичці а потім звертайтес... Смерть фашистьскої росїї!
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28.02.2022 01:19 Ответить
Героям Слава!!!
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27.02.2022 08:06 Ответить
Здесь - https://www.starlink.com/
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27.02.2022 01:17 Ответить
******* нафтобаза у Василькові, піста..
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27.02.2022 01:18 Ответить
Пальне можна отримати з інших джерел, а інфраструктуру відбудувати, пред'явивши рахунок конкретним країнам. Чи я чогось не розумію, і та нафтобаза вкрай критична для нашої перемоги?
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27.02.2022 01:25 Ответить
Что там, можно детальнее?
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27.02.2022 01:26 Ответить
Піста тобі,кацапе.І ледь не забув -пашол на х уй!
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27.02.2022 01:38 Ответить
Русский оккупант - иди на ЙУХ
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27.02.2022 02:15 Ответить
Дякуємо. Молодець.
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27.02.2022 01:23 Ответить
От Маска другого не ожидал!
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27.02.2022 01:27 Ответить
Слава найкращим представникам Людства, що зараз з Україною!!!
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27.02.2022 03:39 Ответить
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27.02.2022 01:29 Ответить
Ілон справжній бандерівець,вітаю з цим високим званням,і чекаю з нетерпінням ніщаків для кацапів.Слава Україні!
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27.02.2022 01:35 Ответить
Спасибо, Илон! Дай Бог тебе всего о чём ты ещё мечтаешь!
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27.02.2022 02:09 Ответить
Домой он хочет. Домой.
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27.02.2022 02:52 Ответить
Оказывается Илон тоже "бандеровец" и "нацист", впрочем как и весь цивилизованный мир
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27.02.2022 03:37 Ответить
Ілон розуміє: щоб підкорити всесвіт людство має знищити *****!
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27.02.2022 03:38 Ответить
Вважаю Ілон має терміново запропонувати ***** місце в старшип і відправити його з другою комічною швидкістю нах*й з 🌍
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27.02.2022 03:44 Ответить
A friend in need is friend indeed. Спасибо Маск
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27.02.2022 05:22 Ответить
А магазины с терминалами уже открыли?
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27.02.2022 08:05 Ответить
Slava Masku. SLAVA UKRAINE!!!!!
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27.02.2022 08:43 Ответить
 
 