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Маск открыл для Украины спутниковые терминалы Starlink
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Американский миллиардер Илон Маск поддержал Украину в борьбе с российским агрессором и открыл терминалы Starlink для нашей страны.
Об этом он написал в Твиттере, комментируя просьбу министра цифровой трансформации Михаила Федорова о помощи Украине, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сервисы Starlink уже доступны для Украины. Больше терминалов в дальнейшем", – написал Маск.
Starlink – это глобальная спутниковая система, позволяющая обеспечить людей скоростным интернетом.
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+42 Запорізький козак
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+39 Nature of Ukraine
показать весь комментарий27.02.2022 01:12
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Пока ты пытаешься завоевывать Марс - Россия пытается оккупировать Украину.
Пока твои ракеты удачно приземляются в космосе российские ракеты падают на мирное население.
"Термінали згодом".
А термінали і є ти самі "тарєльки".
А азіатські народи схильні більше персоналізувати владу.
Для Європи, Президент, це:
Постать, службовець, функція системи і не важливо хто конкретно займає цей пост.
Для азіатів, навпаки, Президент, це:
Персона, конкретна людина, Цар, Диктатор.
Не він частина системи, а система частина механізму провадження його волі.