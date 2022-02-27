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Маск відкрив для України супутникові термінали Starlink
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Американський мільярдер Ілон Маск підтримав Україну у боротьбі з російським агресором та відкрив термінали Starlink для нашої країни.
Про це він написав у твіттері, коментуючи прохання міністра цифрової трансформації Михайла Федорова про допомогу Україні, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Сервіси Starlink вже доступні для України. Більше терміналів згодом", - написав Маск.
Starlink - це глобальна супутникова система, що дозволяє забезпечити людей швидкісним інтернетом.
Топ коментарі
+42 Запорізький козак
показати весь коментар27.02.2022 01:10
+41 Запорізький козак
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+39 Nature of Ukraine
показати весь коментар27.02.2022 01:12
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Пока ты пытаешься завоевывать Марс - Россия пытается оккупировать Украину.
Пока твои ракеты удачно приземляются в космосе российские ракеты падают на мирное население.
"Термінали згодом".
А термінали і є ти самі "тарєльки".
А азіатські народи схильні більше персоналізувати владу.
Для Європи, Президент, це:
Постать, службовець, функція системи і не важливо хто конкретно займає цей пост.
Для азіатів, навпаки, Президент, це:
Персона, конкретна людина, Цар, Диктатор.
Не він частина системи, а система частина механізму провадження його волі.