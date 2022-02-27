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Маск відкрив для України супутникові термінали Starlink

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Технології

Маск відкрив для України супутникові термінали Starlink

Американський мільярдер Ілон Маск підтримав Україну у боротьбі з російським агресором та відкрив термінали Starlink для нашої країни.

Про це він написав у твіттері, коментуючи прохання міністра цифрової трансформації Михайла Федорова про допомогу Україні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сервіси Starlink вже доступні для України. Більше терміналів згодом", - написав Маск.

Starlink - це глобальна супутникова система, що дозволяє забезпечити людей швидкісним інтернетом.

Маск відкрив для України супутникові термінали Starlink 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+42
⚡️Литва передала Украине первую партию стрелкового оружия, шлемов и бронежилетов.
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27.02.2022 01:10
+41
⚡️Дмитрий Подручный и Дмитрий Мазурчук, участники зимних Олимпийских игр-2022, вступили в ряды Нацгвардии.
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27.02.2022 01:11
+39
Дякуємо Ілон... Ти супер!
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27.02.2022 01:12
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Чудово!
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27.02.2022 01:10 Відповісти
⚡️Литва передала Украине первую партию стрелкового оружия, шлемов и бронежилетов.
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27.02.2022 01:10 Відповісти
Весь світ об'єднався , Україну не перемогт
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27.02.2022 01:14 Відповісти
Цікаво.
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27.02.2022 01:10 Відповісти
⚡️Дмитрий Подручный и Дмитрий Мазурчук, участники зимних Олимпийских игр-2022, вступили в ряды Нацгвардии.
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27.02.2022 01:11 Відповісти
Дякуємо Ілон... Ти супер!
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27.02.2022 01:12 Відповісти
⚡️Глеваха, Киевская область. Нанесен удар российским войскам.
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27.02.2022 01:13 Відповісти
Васильків
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27.02.2022 01:15 Відповісти
Нафтобаза…
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27.02.2022 01:17 Відповісти
а что это означает, кто-то может объяснить в двух словах? как подключиться к его интернету?
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27.02.2022 01:15 Відповісти
Це Wi-Fi роутер у якого нема "жовтенького роз'єму" для підключення проводу від интернет провайдера, а є "біленька тарілка" для підключення до супутнику.
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27.02.2022 01:29 Відповісти
Там еще написано, что не перевели:
Пока ты пытаешься завоевывать Марс - Россия пытается оккупировать Украину.
Пока твои ракеты удачно приземляются в космосе российские ракеты падают на мирное население.
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27.02.2022 01:15 Відповісти
⚡️Мер Василькова сообщил, что горит нефтебаза
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27.02.2022 01:15 Відповісти
Да только надо имет тарельку специльную , просто так не подключишся , Спасибо Илон
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27.02.2022 01:15 Відповісти
Він же написав:
"Термінали згодом".
А термінали і є ти самі "тарєльки".
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27.02.2022 01:32 Відповісти
Щиро Дякуємо! А тим часом продовжуємо підтримувати нашого Президента і уряд, ***** вдруге омовилося про створення держ перевороту, він в шоці від того що ВСУ яка здебільшого підтримувала Порошенко на зараз повністтю підтримує свого головнокомандувача та ******* русню по всім напрямкам, то ж підтримаємо Зеленського і ми! Слава Україні!
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27.02.2022 01:16 Відповісти
Вообще-то поддерживают свою страну ,
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27.02.2022 01:25 Відповісти
Кацапи більш азіатська держава, чим европейская.
А азіатські народи схильні більше персоналізувати владу.
Для Європи, Президент, це:
Постать, службовець, функція системи і не важливо хто конкретно займає цей пост.
Для азіатів, навпаки, Президент, це:
Персона, конкретна людина, Цар, Диктатор.
Не він частина системи, а система частина механізму провадження його волі.
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27.02.2022 01:44 Відповісти
Не стоит так писать.это глупо!Такая писанина выделяя Зеленского и принижая Порошедко.и на оборот.пишут только или не далекие или провокаторы .а возможно и то и другое + враги!Потому что .все эти люди на одной стороне! А это. Защита Украины!Мы. поддерживаем оба лагеря!И Пораха и Зелю!!! Мы в одной лодке!и плывем в одном направлении!
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27.02.2022 02:03 Відповісти
Після перемоги будем розбиратись.А зараз ми всі українці крім пацюків з опзж що втікли за кордон.
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27.02.2022 09:47 Відповісти
Не варто писати мовою фашистів коли у нас з ними війна! До чого зараз Порошенко, за якого я тричі голосува? Зараз він Президент? Це проти нього зараз тисячі ботів строчать наклепи? Які ще лагері? Хто це ви які пвдтримують якісь там два лагеря? Ви шановний розберитись там у своїх міркуваннях чи методичці а потім звертайтес... Смерть фашистьскої росїї!
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28.02.2022 01:19 Відповісти
Героям Слава!!!
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27.02.2022 08:06 Відповісти
Здесь - https://www.starlink.com/
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27.02.2022 01:17 Відповісти
******* нафтобаза у Василькові, піста..
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27.02.2022 01:18 Відповісти
Пальне можна отримати з інших джерел, а інфраструктуру відбудувати, пред'явивши рахунок конкретним країнам. Чи я чогось не розумію, і та нафтобаза вкрай критична для нашої перемоги?
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27.02.2022 01:25 Відповісти
Что там, можно детальнее?
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27.02.2022 01:26 Відповісти
Піста тобі,кацапе.І ледь не забув -пашол на х уй!
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27.02.2022 01:38 Відповісти
Русский оккупант - иди на ЙУХ
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27.02.2022 02:15 Відповісти
Дякуємо. Молодець.
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27.02.2022 01:23 Відповісти
От Маска другого не ожидал!
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27.02.2022 01:27 Відповісти
Слава найкращим представникам Людства, що зараз з Україною!!!
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27.02.2022 03:39 Відповісти
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27.02.2022 01:29 Відповісти
Ілон справжній бандерівець,вітаю з цим високим званням,і чекаю з нетерпінням ніщаків для кацапів.Слава Україні!
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27.02.2022 01:35 Відповісти
Спасибо, Илон! Дай Бог тебе всего о чём ты ещё мечтаешь!
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27.02.2022 02:09 Відповісти
Домой он хочет. Домой.
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27.02.2022 02:52 Відповісти
Оказывается Илон тоже "бандеровец" и "нацист", впрочем как и весь цивилизованный мир
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27.02.2022 03:37 Відповісти
Ілон розуміє: щоб підкорити всесвіт людство має знищити *****!
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27.02.2022 03:38 Відповісти
Вважаю Ілон має терміново запропонувати ***** місце в старшип і відправити його з другою комічною швидкістю нах*й з 🌍
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27.02.2022 03:44 Відповісти
A friend in need is friend indeed. Спасибо Маск
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27.02.2022 05:22 Відповісти
А магазины с терминалами уже открыли?
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27.02.2022 08:05 Відповісти
Slava Masku. SLAVA UKRAINE!!!!!
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27.02.2022 08:43 Відповісти
 
 