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Враг нанес удар ракетами по Василькову. Горит нефтебаза
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российская армия нанесла ракетный удар по Василькову, там начался масштабный пожар.
Об этом сообщает ряд СМИ, информирует Цензор.НЕТ. Удар нанесен крылатыми и баллистическими ракетами, подтвердила мэр города Наталия Баласинович
Как сообщают местные жители, горит нефтебаза.
Также пылает небо в Глевахе.
Топ комментарии
+47 Петр Иванов 418d5d02
показать весь комментарий27.02.2022 01:19
+31 Саса Сасак
показать весь комментарий27.02.2022 01:22
+28 Запорізький козак
показать весь комментарий27.02.2022 01:21
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Пожалуйста, подождите...
Мы у себя и мы защищаемся .будущее своих детей.родителей и себя.Иначе. наши дети. будут под таким же конвоем как и бульбаши и все остальные воевать где вздумается кремлевским сифилитикам.Лучше не боятся и понимать что ты воюешь за себя и у себя и за своих.чем дать слабину..Вы и сами это все прекрасно понимает .Не пройдет и 10 лет . будут также воевать не понимая зачем.под страхом арестов и конвое против соседей.Это одна сторона медали а вторая.все это время жить под сапогом рабсии.это хуже смерти.они нас буду просто после истреблять.
Уроды!
це ж пальне для літаків для захисту Києва!
Ординці ввели в Україну більше 50% своїх окупаційних військ, а командувач ВДВ росії отримав попередження про неповну службову відповідність - за неефективність дій десантників в Гостомелі та Василькові і спецназу в Україні...
Кадиров (після ліквідації чеченського генерала Магомеда Тушаєва), ...вже відмовився посилати в Україну своїх армійців (відео в ютюбі). сказав що побачив чим і як воює армія України і щось "розхотілося" відразу
......
Тримаймося брати українці
Слава нації
Смерть москалям.
✔️В Україні за цю діяльність встановлена кримінальна відповідальність за статтями Кримінального кодексу України 111 та 113 - державна зрада та диверсія.
❗️Міська влада закликає громадян негайно повідомляти про місця з мітками, передавати фото до правоохоронних органів та інформувати про підозрілих осіб, які можуть бути причетними до нанесення міток.
Оце діло по всі країні.
Сам такі монтував на заправках
пс)))
⚡️В Харькове пойман российский диверсант «Топаз»
https://www.youtube.com/watch?v=usgfxiwoqhI
🍁 О, Топаз, дай команду - пам`ятаєте? Але сьогодні цей Топаз з Харкова зовсім не топаз, а шматок лайна.
⛔️ Після перемоги першим же указом заборонити ОПЗЖ, НАШих та іншу російську мразоту. А Шуфрича зробити Топазом. Таким гарним, як на світлині.
https://t.me/Sharpreview/8544
Можно заменять в фонариках белые светодиоды на UV светодиоды .
Надеюсь это поможет увидеть скрытые метки на обьектах.