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Новости Война в Украине
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война (46795) Васильков (178)

Враг нанес удар ракетами по Василькову. Горит нефтебаза

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российская армия нанесла ракетный удар по Василькову, там начался масштабный пожар.

Об этом сообщает ряд СМИ, информирует Цензор.НЕТ. Удар нанесен крылатыми и баллистическими ракетами, подтвердила мэр города Наталия Баласинович

Как сообщают местные жители, горит нефтебаза.

Также пылает небо в Глевахе.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+47
Как и ожидалось у России начнется озверение от отчаянья.
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27.02.2022 01:19
+31
Да киньте вы уже ответу с точки у по крымскому мосту и белорашке
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27.02.2022 01:22
+28
⚡️За метки будут сажать на 15 лет - КМДА
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27.02.2022 01:21
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Как и ожидалось у России начнется озверение от отчаянья.
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27.02.2022 01:19 Ответить
Агония.деморализация.с каждым днем увязания и неся потери .паника и не понимания а зачем!
Мы у себя и мы защищаемся .будущее своих детей.родителей и себя.Иначе. наши дети. будут под таким же конвоем как и бульбаши и все остальные воевать где вздумается кремлевским сифилитикам.Лучше не боятся и понимать что ты воюешь за себя и у себя и за своих.чем дать слабину..Вы и сами это все прекрасно понимает .Не пройдет и 10 лет . будут также воевать не понимая зачем.под страхом арестов и конвое против соседей.Это одна сторона медали а вторая.все это время жить под сапогом рабсии.это хуже смерти.они нас буду просто после истреблять.
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27.02.2022 01:56 Ответить
Вспомните Чечню. Когда они не смогли победить чеченцев, они просто разрушили Грозный.

Уроды!
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27.02.2022 03:29 Ответить
А чтого ж ППО не захищали?
це ж пальне для літаків для захисту Києва!
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27.02.2022 01:19 Ответить
Такие ракеты ПВО не отбиваются.
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27.02.2022 01:26 Ответить
Це база БРСМ
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27.02.2022 01:29 Ответить
Которая уже горела несколько лет назад.
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27.02.2022 01:33 Ответить
Не брсм, а кло.
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27.02.2022 01:55 Ответить
Рыговская база?
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27.02.2022 01:31 Ответить
самый бадяжный бензин
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27.02.2022 01:32 Ответить
Бадяжныцй-да, бензин- нет😀
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27.02.2022 01:34 Ответить
Ніч буде дуже напруженою...

Ординці ввели в Україну більше 50% своїх окупаційних військ, а командувач ВДВ росії отримав попередження про неповну службову відповідність - за неефективність дій десантників в Гостомелі та Василькові і спецназу в Україні...

Кадиров (після ліквідації чеченського генерала Магомеда Тушаєва), ...вже відмовився посилати в Україну своїх армійців (відео в ютюбі). сказав що побачив чим і як воює армія України і щось "розхотілося" відразу



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27.02.2022 01:40 Ответить
Посилання на youtube є? Щось більше подібне до фейку
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27.02.2022 01:59 Ответить
Про тушаева ничего не могу сказать, очень надеюсь что правда, а видео с Кадыровым есть два: одно полное, другое фейковое, урезанное в нужных местах.
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27.02.2022 02:04 Ответить
⚡️За метки будут сажать на 15 лет - КМДА
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27.02.2022 01:21 Ответить
и немного ломать руки
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27.02.2022 01:26 Ответить
в военное время должен быть расстрел
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27.02.2022 01:33 Ответить
какие 15 лет??? Военное время!!!
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27.02.2022 01:33 Ответить
Треба не саджати, а розстрілювати! У нас військовий стан, чи дєтскій садік?
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27.02.2022 01:34 Ответить
15 років то не мало, але навіщо то гів*о ще годувати. Кажу ж малювати на лобі і зв'язаними в чисте поле
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27.02.2022 01:52 Ответить
Да киньте вы уже ответу с точки у по крымскому мосту и белорашке
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27.02.2022 01:22 Ответить
Я свою 1000 потратив сьогодні зранку - на ЗСУ.
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27.02.2022 01:25 Ответить
всією родиною і знайомими це зробили.
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27.02.2022 01:27 Ответить
І я
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27.02.2022 01:28 Ответить
Я тоже, сегодня ковидную тысячу отправил
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27.02.2022 01:35 Ответить
И мы с женой тоже отправили.
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27.02.2022 07:01 Ответить
Потрібна термінова евакуція, людей треба забрати якнайшвидше!
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27.02.2022 01:23 Ответить
Ми звичні вже.
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27.02.2022 01:56 Ответить
⚡️"Политики превращаются в клоунов. Клоуны становятся героями" - Ходорковский о Зеленском
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27.02.2022 01:23 Ответить
Смотрю много постишь , случайно про патриота каламойского не попадается?
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27.02.2022 01:29 Ответить
Врядли попадется
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27.02.2022 01:30 Ответить
Каломойский сидит как мышь, ему грозит экстрадиция в США, будут с фирташем пожизненно в тюряжке в карты гонять. У каломойского уже и сленг зековский соответствующий имеется
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27.02.2022 02:08 Ответить
Срочно нужны противогазы
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27.02.2022 01:23 Ответить
Вбивати цапів без жалю! Окупант не має право на життя!
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27.02.2022 01:24 Ответить
Суки, гореть вам в аду. За всё ответите, мрази. россия самая мерзкая страна за всю историю человечества.
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27.02.2022 01:26 Ответить
Агонії *****.
......
Тримаймося брати українці
Слава нації
Смерть москалям.
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27.02.2022 01:27 Ответить
Без паничі.Цапія буде зруйнована.
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27.02.2022 01:27 Ответить
КМДА Нанесення міток для коригування вогню окупантів є злочином і карається позбавленням волі на строк до 15-ти років

✔️В Україні за цю діяльність встановлена кримінальна відповідальність за статтями Кримінального кодексу України 111 та 113 - державна зрада та диверсія.

❗️Міська влада закликає громадян негайно повідомляти про місця з мітками, передавати фото до правоохоронних органів та інформувати про підозрілих осіб, які можуть бути причетними до нанесення міток.

Оце діло по всі країні.
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27.02.2022 01:28 Ответить
Нужно срочно искать собственников старых советских хранилищ топлива где оцинкованные резервуары по 25 кубов закопанные под землей, обычно такие строили на 250-300 тонн топлива и перевозить все топливо для ВСУ из неземных бочек туда...
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27.02.2022 01:32 Ответить
Їх вже давно попиляли на чермет((
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27.02.2022 01:35 Ответить
Лично знаю собственников таких баз.., они пустые но резервуары сохранились.
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27.02.2022 01:44 Ответить
То військові цистерни. Їх вже давно повикуплювали приватники .що будували собі заправки.
Сам такі монтував на заправках
пс)))
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27.02.2022 01:56 Ответить
Пс))) я теж знаю де є .
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27.02.2022 01:58 Ответить
Это военное преступление!!! Распространяйте, призывайте европейцев к немедленной реакции. Пусть вводят "каски" - любые.
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27.02.2022 01:33 Ответить
Завтра или уже сегодня 100% закроют небо в Украине.
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27.02.2022 01:37 Ответить
Откуда инфа?
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27.02.2022 01:44 Ответить
с чего это ты взял?
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27.02.2022 01:50 Ответить
Велика Британія розробляє план, який дозволить конфісковувати власність підсанкційних росіян.
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27.02.2022 01:43 Ответить
За метки по законам военного времени должно быть другое наказание. А точки надо не по белорашке, а по мордору и желательно по городам пулять. Пусть суки кроью тоже умываются.
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27.02.2022 01:43 Ответить
Нет. Военные преступления это привилегия России. Нам хватило уже Торнадо.
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27.02.2022 01:50 Ответить
Хто-небуть ******* по кримському мосту. Час настав.
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27.02.2022 01:47 Ответить
Лучше по Гомелю или где они там пуляют.
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27.02.2022 01:50 Ответить
А зачем отказывать себе в удовольствии, надо делать обе вещи
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27.02.2022 02:09 Ответить
Ветер северный.
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27.02.2022 01:48 Ответить
Ось де гівно всплило...
⚡️В Харькове пойман российский диверсант «Топаз»
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27.02.2022 01:48 Ответить
Опааааа....дал команду?
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27.02.2022 02:10 Ответить
Думаю, уже не даст
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27.02.2022 02:13 Ответить
Московського окупанта впіймали

https://www.youtube.com/watch?v=usgfxiwoqhI
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27.02.2022 01:50 Ответить
У Харкові спіймали ДРГ , якою керував відомий "топаз, дай команду"

🍁 О, Топаз, дай команду - пам`ятаєте? Але сьогодні цей Топаз з Харкова зовсім не топаз, а шматок лайна.

⛔️ Після перемоги першим же указом заборонити ОПЗЖ, НАШих та іншу російську мразоту. А Шуфрича зробити Топазом. Таким гарним, як на світлині.

https://t.me/Sharpreview/8544
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27.02.2022 01:50 Ответить
Рожу eму раскрасили знатно.
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27.02.2022 02:03 Ответить
Мало коліна прострелити +15 років
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27.02.2022 02:13 Ответить
За Нафтобазу на Крячках, ****, путєн- ти здохнеш із якимось предметом в жопі!
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27.02.2022 01:54 Ответить
США готові відправити до України експертів з розслідування воєнних злочинів - Венедіктова.
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27.02.2022 02:08 Ответить
Твиттер просто забит видео преступлений русских.
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27.02.2022 02:11 Ответить
По поводу меток!!! Если у вас есть у жены сушка для ногтей на UV светодиодах, то её можно разобрать на фонарики и передать в полицию патрульную. Фонарик должен быть с хорошим теплоотводом и на хорошем источнике питания, так как UV диод потребляет в среднем около 500мА и перегревшись, при плохом теплоотводе, віходит из строя. Надеюсь єто поможет искать скрытые метки на домах! 😎
Можно заменять в фонариках белые светодиоды на UV светодиоды .
Надеюсь это поможет увидеть скрытые метки на обьектах.
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27.02.2022 02:27 Ответить
добавлю-обычной монтажной пеной засрать метку и все....
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27.02.2022 03:15 Ответить
ЕЁ нужно сначала увидеть! Вы сильно метки видите на деньгах? А они там есть!!!
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27.02.2022 03:37 Ответить
А также в развлекательных клубах наверняка имеются фонари готовые UVподсветки, которыми в ночное время ,я так думаю, можно выявить не видимые глазу метки врага.😎
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27.02.2022 02:35 Ответить
Вот он аскал русского мира, точно как немцы при отступлении деревни сжигали
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27.02.2022 02:41 Ответить
Добавлю существуют фильтры , инфракрасные- тепловизоры их видят, и ультрафиолетовые глаз их не видит но они , UV подсветкой лазером, аж горят яркими цветами. Их мы и ищем, на домах.😎
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27.02.2022 03:33 Ответить
 
 