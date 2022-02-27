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Новини Війна в Україні
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війна (56444) Васильків (71)

Ворог завдав удар ракетами по Василькову. Горить нафтобаза

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російська армія завдала ракетних удар по Василькову, там почалась масштабна пожежа.

Про це повідомляє низка ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ. Удару завдано крилатими та балістичними ракетами, підтвердила мер міста Наталія Баласинович.

Як повідомляють місцеві, горить нафтобаза.

Також палає небо у Глевасі.
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Топ коментарі
+47
Как и ожидалось у России начнется озверение от отчаянья.
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27.02.2022 01:19
+31
Да киньте вы уже ответу с точки у по крымскому мосту и белорашке
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27.02.2022 01:22
+28
⚡️За метки будут сажать на 15 лет - КМДА
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27.02.2022 01:21
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Как и ожидалось у России начнется озверение от отчаянья.
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27.02.2022 01:19 Відповісти
Агония.деморализация.с каждым днем увязания и неся потери .паника и не понимания а зачем!
Мы у себя и мы защищаемся .будущее своих детей.родителей и себя.Иначе. наши дети. будут под таким же конвоем как и бульбаши и все остальные воевать где вздумается кремлевским сифилитикам.Лучше не боятся и понимать что ты воюешь за себя и у себя и за своих.чем дать слабину..Вы и сами это все прекрасно понимает .Не пройдет и 10 лет . будут также воевать не понимая зачем.под страхом арестов и конвое против соседей.Это одна сторона медали а вторая.все это время жить под сапогом рабсии.это хуже смерти.они нас буду просто после истреблять.
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27.02.2022 01:56 Відповісти
Вспомните Чечню. Когда они не смогли победить чеченцев, они просто разрушили Грозный.

Уроды!
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27.02.2022 03:29 Відповісти
А чтого ж ППО не захищали?
це ж пальне для літаків для захисту Києва!
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27.02.2022 01:19 Відповісти
Такие ракеты ПВО не отбиваются.
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27.02.2022 01:26 Відповісти
Це база БРСМ
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27.02.2022 01:29 Відповісти
Которая уже горела несколько лет назад.
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27.02.2022 01:33 Відповісти
Не брсм, а кло.
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27.02.2022 01:55 Відповісти
Рыговская база?
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27.02.2022 01:31 Відповісти
самый бадяжный бензин
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27.02.2022 01:32 Відповісти
Бадяжныцй-да, бензин- нет😀
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27.02.2022 01:34 Відповісти
Ніч буде дуже напруженою...

Ординці ввели в Україну більше 50% своїх окупаційних військ, а командувач ВДВ росії отримав попередження про неповну службову відповідність - за неефективність дій десантників в Гостомелі та Василькові і спецназу в Україні...

Кадиров (після ліквідації чеченського генерала Магомеда Тушаєва), ...вже відмовився посилати в Україну своїх армійців (відео в ютюбі). сказав що побачив чим і як воює армія України і щось "розхотілося" відразу



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27.02.2022 01:40 Відповісти
Посилання на youtube є? Щось більше подібне до фейку
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27.02.2022 01:59 Відповісти
Про тушаева ничего не могу сказать, очень надеюсь что правда, а видео с Кадыровым есть два: одно полное, другое фейковое, урезанное в нужных местах.
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27.02.2022 02:04 Відповісти
⚡️За метки будут сажать на 15 лет - КМДА
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27.02.2022 01:21 Відповісти
и немного ломать руки
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27.02.2022 01:26 Відповісти
в военное время должен быть расстрел
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27.02.2022 01:33 Відповісти
какие 15 лет??? Военное время!!!
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27.02.2022 01:33 Відповісти
Треба не саджати, а розстрілювати! У нас військовий стан, чи дєтскій садік?
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27.02.2022 01:34 Відповісти
15 років то не мало, але навіщо то гів*о ще годувати. Кажу ж малювати на лобі і зв'язаними в чисте поле
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27.02.2022 01:52 Відповісти
Да киньте вы уже ответу с точки у по крымскому мосту и белорашке
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27.02.2022 01:22 Відповісти
Я свою 1000 потратив сьогодні зранку - на ЗСУ.
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27.02.2022 01:25 Відповісти
всією родиною і знайомими це зробили.
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27.02.2022 01:27 Відповісти
І я
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27.02.2022 01:28 Відповісти
Я тоже, сегодня ковидную тысячу отправил
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27.02.2022 01:35 Відповісти
И мы с женой тоже отправили.
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27.02.2022 07:01 Відповісти
Потрібна термінова евакуція, людей треба забрати якнайшвидше!
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27.02.2022 01:23 Відповісти
Ми звичні вже.
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27.02.2022 01:56 Відповісти
⚡️"Политики превращаются в клоунов. Клоуны становятся героями" - Ходорковский о Зеленском
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27.02.2022 01:23 Відповісти
Смотрю много постишь , случайно про патриота каламойского не попадается?
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27.02.2022 01:29 Відповісти
Врядли попадется
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27.02.2022 01:30 Відповісти
Каломойский сидит как мышь, ему грозит экстрадиция в США, будут с фирташем пожизненно в тюряжке в карты гонять. У каломойского уже и сленг зековский соответствующий имеется
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27.02.2022 02:08 Відповісти
Срочно нужны противогазы
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27.02.2022 01:23 Відповісти
Вбивати цапів без жалю! Окупант не має право на життя!
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27.02.2022 01:24 Відповісти
Суки, гореть вам в аду. За всё ответите, мрази. россия самая мерзкая страна за всю историю человечества.
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27.02.2022 01:26 Відповісти
Агонії *****.
......
Тримаймося брати українці
Слава нації
Смерть москалям.
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27.02.2022 01:27 Відповісти
Ukrainian March: Марш Нової Армії - March of the Ukrainian Army (March of Ukrainian Nationalists)
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27.02.2022 01:27 Відповісти
Без паничі.Цапія буде зруйнована.
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27.02.2022 01:27 Відповісти
КМДА Нанесення міток для коригування вогню окупантів є злочином і карається позбавленням волі на строк до 15-ти років

✔️В Україні за цю діяльність встановлена кримінальна відповідальність за статтями Кримінального кодексу України 111 та 113 - державна зрада та диверсія.

❗️Міська влада закликає громадян негайно повідомляти про місця з мітками, передавати фото до правоохоронних органів та інформувати про підозрілих осіб, які можуть бути причетними до нанесення міток.

Оце діло по всі країні.
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27.02.2022 01:28 Відповісти
Нужно срочно искать собственников старых советских хранилищ топлива где оцинкованные резервуары по 25 кубов закопанные под землей, обычно такие строили на 250-300 тонн топлива и перевозить все топливо для ВСУ из неземных бочек туда...
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27.02.2022 01:32 Відповісти
Їх вже давно попиляли на чермет((
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27.02.2022 01:35 Відповісти
Лично знаю собственников таких баз.., они пустые но резервуары сохранились.
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27.02.2022 01:44 Відповісти
То військові цистерни. Їх вже давно повикуплювали приватники .що будували собі заправки.
Сам такі монтував на заправках
пс)))
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27.02.2022 01:56 Відповісти
Пс))) я теж знаю де є .
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27.02.2022 01:58 Відповісти
Это военное преступление!!! Распространяйте, призывайте европейцев к немедленной реакции. Пусть вводят "каски" - любые.
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27.02.2022 01:33 Відповісти
Завтра или уже сегодня 100% закроют небо в Украине.
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27.02.2022 01:37 Відповісти
Откуда инфа?
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27.02.2022 01:44 Відповісти
с чего это ты взял?
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27.02.2022 01:50 Відповісти
Велика Британія розробляє план, який дозволить конфісковувати власність підсанкційних росіян.
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27.02.2022 01:43 Відповісти
За метки по законам военного времени должно быть другое наказание. А точки надо не по белорашке, а по мордору и желательно по городам пулять. Пусть суки кроью тоже умываются.
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27.02.2022 01:43 Відповісти
Нет. Военные преступления это привилегия России. Нам хватило уже Торнадо.
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27.02.2022 01:50 Відповісти
Хто-небуть ******* по кримському мосту. Час настав.
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27.02.2022 01:47 Відповісти
Лучше по Гомелю или где они там пуляют.
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27.02.2022 01:50 Відповісти
А зачем отказывать себе в удовольствии, надо делать обе вещи
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27.02.2022 02:09 Відповісти
Ветер северный.
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27.02.2022 01:48 Відповісти
Ось де гівно всплило...
⚡️В Харькове пойман российский диверсант «Топаз»
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27.02.2022 01:48 Відповісти
Опааааа....дал команду?
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27.02.2022 02:10 Відповісти
Думаю, уже не даст
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27.02.2022 02:13 Відповісти
Московського окупанта впіймали

https://www.youtube.com/watch?v=usgfxiwoqhI
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27.02.2022 01:50 Відповісти
У Харкові спіймали ДРГ , якою керував відомий "топаз, дай команду"

🍁 О, Топаз, дай команду - пам`ятаєте? Але сьогодні цей Топаз з Харкова зовсім не топаз, а шматок лайна.

⛔️ Після перемоги першим же указом заборонити ОПЗЖ, НАШих та іншу російську мразоту. А Шуфрича зробити Топазом. Таким гарним, як на світлині.

https://t.me/Sharpreview/8544
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27.02.2022 01:50 Відповісти
Рожу eму раскрасили знатно.
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27.02.2022 02:03 Відповісти
Мало коліна прострелити +15 років
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27.02.2022 02:13 Відповісти
За Нафтобазу на Крячках, ****, путєн- ти здохнеш із якимось предметом в жопі!
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27.02.2022 01:54 Відповісти
США готові відправити до України експертів з розслідування воєнних злочинів - Венедіктова.
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27.02.2022 02:08 Відповісти
Твиттер просто забит видео преступлений русских.
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27.02.2022 02:11 Відповісти
По поводу меток!!! Если у вас есть у жены сушка для ногтей на UV светодиодах, то её можно разобрать на фонарики и передать в полицию патрульную. Фонарик должен быть с хорошим теплоотводом и на хорошем источнике питания, так как UV диод потребляет в среднем около 500мА и перегревшись, при плохом теплоотводе, віходит из строя. Надеюсь єто поможет искать скрытые метки на домах! 😎
Можно заменять в фонариках белые светодиоды на UV светодиоды .
Надеюсь это поможет увидеть скрытые метки на обьектах.
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27.02.2022 02:27 Відповісти
добавлю-обычной монтажной пеной засрать метку и все....
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27.02.2022 03:15 Відповісти
ЕЁ нужно сначала увидеть! Вы сильно метки видите на деньгах? А они там есть!!!
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27.02.2022 03:37 Відповісти
А также в развлекательных клубах наверняка имеются фонари готовые UVподсветки, которыми в ночное время ,я так думаю, можно выявить не видимые глазу метки врага.😎
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27.02.2022 02:35 Відповісти
Вот он аскал русского мира, точно как немцы при отступлении деревни сжигали
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27.02.2022 02:41 Відповісти
Добавлю существуют фильтры , инфракрасные- тепловизоры их видят, и ультрафиолетовые глаз их не видит но они , UV подсветкой лазером, аж горят яркими цветами. Их мы и ищем, на домах.😎
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27.02.2022 03:33 Відповісти
 
 