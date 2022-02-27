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Ворог завдав удар ракетами по Василькову. Горить нафтобаза
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російська армія завдала ракетних удар по Василькову, там почалась масштабна пожежа.
Про це повідомляє низка ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ. Удару завдано крилатими та балістичними ракетами, підтвердила мер міста Наталія Баласинович.
Як повідомляють місцеві, горить нафтобаза.
Також палає небо у Глевасі.
Топ коментарі
+47 Петр Иванов 418d5d02
показати весь коментар27.02.2022 01:19
+31 Саса Сасак
показати весь коментар27.02.2022 01:22
+28 Запорізький козак
показати весь коментар27.02.2022 01:21
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Будь ласка, зачекайте...
Мы у себя и мы защищаемся .будущее своих детей.родителей и себя.Иначе. наши дети. будут под таким же конвоем как и бульбаши и все остальные воевать где вздумается кремлевским сифилитикам.Лучше не боятся и понимать что ты воюешь за себя и у себя и за своих.чем дать слабину..Вы и сами это все прекрасно понимает .Не пройдет и 10 лет . будут также воевать не понимая зачем.под страхом арестов и конвое против соседей.Это одна сторона медали а вторая.все это время жить под сапогом рабсии.это хуже смерти.они нас буду просто после истреблять.
Уроды!
це ж пальне для літаків для захисту Києва!
Ординці ввели в Україну більше 50% своїх окупаційних військ, а командувач ВДВ росії отримав попередження про неповну службову відповідність - за неефективність дій десантників в Гостомелі та Василькові і спецназу в Україні...
Кадиров (після ліквідації чеченського генерала Магомеда Тушаєва), ...вже відмовився посилати в Україну своїх армійців (відео в ютюбі). сказав що побачив чим і як воює армія України і щось "розхотілося" відразу
......
Тримаймося брати українці
Слава нації
Смерть москалям.
✔️В Україні за цю діяльність встановлена кримінальна відповідальність за статтями Кримінального кодексу України 111 та 113 - державна зрада та диверсія.
❗️Міська влада закликає громадян негайно повідомляти про місця з мітками, передавати фото до правоохоронних органів та інформувати про підозрілих осіб, які можуть бути причетними до нанесення міток.
Оце діло по всі країні.
Сам такі монтував на заправках
пс)))
⚡️В Харькове пойман российский диверсант «Топаз»
https://www.youtube.com/watch?v=usgfxiwoqhI
🍁 О, Топаз, дай команду - пам`ятаєте? Але сьогодні цей Топаз з Харкова зовсім не топаз, а шматок лайна.
⛔️ Після перемоги першим же указом заборонити ОПЗЖ, НАШих та іншу російську мразоту. А Шуфрича зробити Топазом. Таким гарним, як на світлині.
https://t.me/Sharpreview/8544
Можно заменять в фонариках белые светодиоды на UV светодиоды .
Надеюсь это поможет увидеть скрытые метки на обьектах.