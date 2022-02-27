Ворог завдав удар ракетами по Василькову. Горить нафтобаза

Російська армія завдала ракетних удар по Василькову, там почалась масштабна пожежа.

Про це повідомляє низка ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ. Удару завдано крилатими та балістичними ракетами, підтвердила мер міста Наталія Баласинович.

Як повідомляють місцеві, горить нафтобаза.

Також палає небо у Глевасі.