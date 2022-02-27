В ряды теробороны вступили уже 37 тыс. граждан, - Залужный

На сегодняшний день в ряды Сил Территориальной обороны ВС Украины вступили уже 37 тысяч граждан.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

"Резервисты Сил Территориальной обороны ВС Украины! Честь! Вас уже 37 тысяч! Спасибо за надежное плечо!" – написал Залужный.