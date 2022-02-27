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В ряды теробороны вступили уже 37 тыс. граждан, - Залужный

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В ряды теробороны вступили уже 37 тыс. граждан, - Залужный

На сегодняшний день в ряды Сил Территориальной обороны ВС Украины вступили уже 37 тысяч граждан.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

"Резервисты Сил Территориальной обороны ВС Украины! Честь! Вас уже 37 тысяч! Спасибо за надежное плечо!" – написал Залужный.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+7
Не хочу писати..але.. потрібно багато зброї
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27.02.2022 02:02
+7
Так то запущена...но приходиш в Военкомат там очеред - Запись в ТО закрыта...не хотите ли на годик подписать контракт...я бы и за..но есть семейные обстоятельства что не позволяют мне больше чем пару месяцев покидать город...Людей выше крыши - хватит паниковать! идут люди...очереди...
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27.02.2022 03:01
+6
Так вона вже давно запущена.
Підійди до військомату
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27.02.2022 02:12
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Не хочу писати..але.. потрібно багато зброї
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27.02.2022 02:02 Ответить
Не грайтеся з вогнем. Проводьте загальну мобілізацію. Те що проводиться не є загальною мобілізацію.
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27.02.2022 02:10 Ответить
Так вона вже давно запущена.
Підійди до військомату
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27.02.2022 02:12 Ответить
Так то запущена...но приходиш в Военкомат там очеред - Запись в ТО закрыта...не хотите ли на годик подписать контракт...я бы и за..но есть семейные обстоятельства что не позволяют мне больше чем пару месяцев покидать город...Людей выше крыши - хватит паниковать! идут люди...очереди...
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27.02.2022 03:01 Ответить
Отже знову бюрократичні косяки ?
В час, який рахується ліченими днями за таке - до стінки!

Країна виявилась не підготовленою до війни! 👿
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27.02.2022 03:13 Ответить
Юля Якимчук bdbbd82d Людей більш ніж достатньо.Зброї не вистачає.В нас же не США,в якій вільний продаж зброї.
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27.02.2022 02:46 Ответить
Хіба не в одному тільки Києві 25к ?
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27.02.2022 02:19 Ответить
Чеченская Республика Ичкерия предложила Владимиру Зеленскому помощь - отправить добровольцев

https://24tv.ua/ru/chechenskaja-respublika-ichkerija-predlozhila-zelenskomu-pomoshh_n1881172
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27.02.2022 02:20 Ответить
Лишь бы не оказалось что это троянский конь...
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27.02.2022 02:50 Ответить
Ці люди 2 рази ніху ево так з кацапами билися,мають досвід ,а головне -велике бажання знов утилізувати цей біомусор,гадаю їм варто надати таку можливість.
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27.02.2022 05:33 Ответить
головне щоб Зеленський не просрав пропозицію чеченців, бо буде негарно
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27.02.2022 04:49 Ответить
Муж и брат в теробороне,сижу жду ,не спиться.
Тримаймося.
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27.02.2022 04:08 Ответить
не переживайте, все буде гаразд.
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27.02.2022 04:50 Ответить
Брюссель. Марш в поддержку Украины. Чеченцы Европы готовы защищать Украину от русских агрессоров
https://www.youtube.com/watch?v=GTFh5XkSQGw
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27.02.2022 04:37 Ответить
Гадаю,Залужний мав на увазі тільки Київ,бо насправді нас" трішечкі " більше.А ще треба нагадати нашим патрнерам,що зараз в Ураїні зброї "багато небуває"
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27.02.2022 05:39 Ответить
Київ - місто бандерштат

Київ - місто двічі Майдан
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27.02.2022 08:00 Ответить
Vsem BAKINTSAM, Azerbajdjantsam i chestnim ljudjam drugix narodov jivushix v Ukrani ! Zapisivajtes dobrovoltsem i plechom k plechu s Ukraintsami vojujte protiv okkupantov. Lucshe dostojno umeret stoja na nogax, chem na kolenjax pered russiskimi izvergami.
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27.02.2022 09:39 Ответить
 
 